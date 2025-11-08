Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болит голова — а вы только хуже делаете: шесть ошибок, которые доводят до инсульта
Из пыли DVD-дисков — в будущее оптики: российские физики создали материал, меняющий лазерный свет
Не верите в магию палочек — эти деревянные штуки сушат бельё быстрее всех
Он должен был беречь бак, а не опустошать его: как круиз-контроль провалил экзамен на эффективность
Не стирайте пуховик — его без стирки спасёт смесь из косметички и аптечки
Риз Уизерспун рассказала, чему 25 лет учится у Дженнифер Энистон — и это не актёрство
Шпагат становится побочным эффектом: зачем на самом деле нужна Ардха Хануманасана
Один неправильный оттенок — и минус макияж: как найти консилер, который не предаст
Бюджетники сбросили старую кожу: обновлённая Dacia превратила простоту в стиль

Египетский хлопок против подделок: маршрут по Хургаде, где бельё служит дольше кредитов

5:04
Туризм

Тёплое солнце, морской бриз и восточный колорит Хургады создают особую атмосферу. Но помимо отдыха, этот курорт известен и другим — здесь можно найти текстиль, который станет настоящим украшением дома. Египетский хлопок давно завоевал репутацию лучшего в мире, а местные мастера бережно сохраняют традиции, сочетая их с современными технологиями.

Тынок ткани
Фото: Desingned by Freepik by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тынок ткани

Почему египетский хлопок — символ качества

Египетский хлопок отличается особой длиной волокна, благодаря чему ткань получается мягкой, шелковистой и износостойкой. Из него шьют постельное бельё, полотенца, одежду и даже ковры. Такие изделия служат годами, не теряя цвета и формы.

"Египетский хлопок славится во всем мире своим качеством и мягкостью", — отметила редактор Наталья Жадовец.

Главное правило при выборе — обращать внимание на состав и плотность ткани. Чем выше плотность, тем прочнее и долговечнее материал.

Где искать лучший текстиль в Хургаде

Хургада изобилует магазинами и рынками, где представлен широкий выбор текстиля из хлопка, льна и шерсти.

Для любителей атмосферных покупок подойдёт рынок Дахар - настоящий колорит Востока, где можно найти полотенца, скатерти и ткани ручной работы. Главное — не забывать торговаться и внимательно проверять качество.

Постельное бельё: комфорт начинается с прикосновения

Постельное бельё из египетского хлопка — это не просто элемент интерьера, а важная деталь, влияющая на качество сна. Ткань пропускает воздух, не электризуется и приятно охлаждает кожу в жару. Варианты варьируются от классических белоснежных комплектов до изысканных оттенков песка и бирюзы.

Сравнение популярных типов ткани:

Вид ткани Особенности Для кого подойдёт
Сатин Гладкий блеск, высокая плотность Тем, кто любит элегантный вид
Персаль Приятная матовая текстура Для повседневного использования
Ранфорс Умеренная плотность, лёгкость Идеален для жаркого климата

Полотенца: мягкость и впитываемость

Египетские полотенца ценятся за густой ворс и способность быстро впитывать влагу. Перед покупкой стоит сжать полотенце в руке: если оно мягкое и пружинит — это хороший знак. Изделия из низкоплотной ткани выглядят пушистыми, но служат меньше.

Советы шаг за шагом:

  1. Проверьте состав — 100% хлопок без примесей.

  2. Проведите ладонью — качественное полотенце не оставит ворсинок.

Египетские ковры: традиции и стиль

Ковры ручной работы — гордость Египта. Мастера создают их из шерсти или шёлка, украшая замысловатыми орнаментами. В Хургаде такие изделия можно найти в специализированных лавках. У каждого ковра — свой характер: от строгой геометрии до мягких растительных мотивов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать ковёр без проверки состава.

  • Последствие: изделие может быстро потерять форму.

  • Альтернатива: запросите сертификат подлинности и сравните ворс с аналогами из фабричных коллекций.

Как не попасться на подделку

Рынки Египта изобилуют товарами, но не все они одинаково хороши. Чтобы не пожалеть о покупке:

  • проверяйте этикетку — на ней должен быть указан производитель и состав;

  • не ведитесь на слишком низкие цены;

  • покупайте в магазинах с хорошими отзывами.

А что если заказать пошив

В Хургаде работают десятки мастерских, где можно заказать пошив постельного белья, скатертей или портьер по вашим меркам. Это особенно удобно, если нужно оформить интерьер в едином стиле. Местные портные работают быстро и аккуратно, а ткани можно выбрать прямо на месте.

Плюсы и минусы египетского текстиля

Плюсы Минусы
Высокое качество и долговечность Более высокая цена по сравнению с обычным хлопком
Натуральность и гипоаллергенность Требует деликатного ухода
Эстетичный вид, богатая палитра цветов Возможны подделки на рынках

Исторический контекст

Текстильное ремесло в Египте появилось ещё во времена фараонов. Египтяне выращивали хлопок и лён, создавали ткани для одежды, храмов и дворцов. Современные фабрики унаследовали эти традиции, добавив технологии окрашивания и обработки, делающие материал ещё более долговечным.

Три интересных факта

  1. Египетский хлопок собирают вручную, чтобы сохранить целостность волокон.

  2. В регионе выращивают особый сорт — Giza 45, считающийся элитным.

  3. Постельное бельё из египетского хлопка становится мягче после каждой стирки.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Военные новости
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Шоу-бизнес
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Последние материалы
Чеснок не медведь, но тоже впадает в спячку: материал, который удержит тепло даже в лютую зиму
Тихий убийца на грядке: этот признак выдаёт опасный цукини
Царь во дворе: древний волкодав, который прошёл путь от дикого зверя до идеального телохранителя
Сельдь под шубой вам надоела? Попробуйте салат Король — свежий взгляд на старую традицию
Уборка после заката обрекает семью на нищету: ошибки, которые лишают дом достатка
Китай разрывает шаблон азиатского отдыха: чем Хайнань покоряет уставших от мегаполисов
Ваши волосы задыхаются: простой шаг, который запускает рост и возвращает блеск
Нержавейку больше не придётся оттирать: капля этого средства заставляет её сиять, как новую
Римляне не знали, что создали капсулу времени: колодцы сохранили тайную жизнь древнего города
Тарелка вместо таблетки: 5 продуктов, которые защищают от инсульта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.