Новые туристические коридоры — и проще, и комфортнее: как преобразится Русский Север к 2030 году

К 2030 году путешествия по северным территориям России должны стать заметно проще и комфортнее. Для этого утверждена федеральная межрегиональная схема территориально-пространственного планирования "Русский Север и Арктика". В нее входят четыре региона Северо-Западного федерального округа: Вологодская, Мурманская, Архангельская области и Республика Карелия.

Новая туристическая макротерритория площадью около 780 тысяч квадратных километров объединяет 3,3 миллиона человек и открывает возможность по-новому взглянуть на север России — как на единое пространство путешествий, а не набор разрозненных направлений.

Культурный контекст

Русский Север традиционно воспринимается как территория суровой природы, монастырей и старинных купеческих городов. Но до сих пор многие маршруты существуют скорее "по умолчанию" — вдоль главных трасс и железных дорог. Стихийно сложившиеся вертикальные направления Петербург-Мурманск и Москва-Архангельск давно стали классикой, однако они почти не затрагивают глубинку.

Именно там находятся ключевые культурные коды региона: малые исторические города, старинные храмы, деревни с традиционной деревянной архитектурой, следы старых торговых путей.

Создание единой туристической схемы "Русский Север и Арктика" должно связать такие локальные жемчужины в понятную карту путешествий, где культурные сюжеты, природа и транспорт образуют цельную историю.

Три факта о новой макротерритории

Масштаб и население

Макротерритория охватывает около 780 тысяч квадратных километров — это больше, чем многие европейские страны. При этом здесь проживает всего 3,3 миллиона человек, что означает низкую плотность населения и редкую степень сохранности природных ландшафтов. Четыре региона — один туристический каркас

В схему входят Вологодская, Мурманская, Архангельская области и Республика Карелия. Вместо конкуренции за туриста предлагается совместная работа: единые маршруты, взаимосвязанные бренды и общий подход к развитию инфраструктуры. Новые туристические коридоры вместо "точечных" маршрутов

Акцент делается на четырех крупных туристических коридорах, которые должны прийти на смену узким вертикальным трассам. Один из ключевых — "Путь на Север". Он следует вдоль Сухоны и Северной Двины, связывая юг Поморья и Вологодскую область и формируя единую зону туризма "Котлас — Сольвычегодск — Великий Устюг".

Мифы и правда

Миф 1. "На Русский Север ездят только ради экстремального туризма"

Правда: Да, климат здесь суровый, а расстояния велики, но основная идея новой схемы — сделать поездки комфортнее и безопаснее. Развитие дорожной сети, улучшение железнодорожного сообщения, появление современных гостиниц у ключевых достопримечательностей должны превратить поездку на Север в доступное путешествие, а не в экспедицию на выносливость.

Миф 2. "В северной глубинке почти нечего смотреть"

Правда: Именно низкая плотность населения и слабая связность территории сохранили уникальные памятники. Это монастыри Кириллова и Ферапонтова, купеческие города Тотьма, Устюжна, Белозерск, старинные районы Вельска и Устьян, а также Сольвычегодск и Великий Устюг. Пока эти места туристически раскрыты лишь частично, что делает их особенно интересными для тех, кто устал от переполненных курортов.

Миф 3. "Север — это только про природу, а не про культуру"

Правда: Природа — мощный аргумент, но без культурного слоя северные маршруты были бы неполными. История поморов, наследие Строгановых, традиции русской деревни, старообрядческие общины, промышленное освоение Арктики — всё это формирует многоуровневый культурный контекст, который и пытаются собрать в единую картину через проект "Русский Север и Арктика".

FAQ

Зачем вообще нужна федеральная схема "Русский Север и Арктика"?

Чтобы объединить разрозненные инициативы регионов в единую стратегию: где строить дороги, какие маршруты считать приоритетными, где развивать гостиничную и экскурсионную инфраструктуру. Это помогает избегать хаотичных решений и концентрировать ресурсы на ключевых коридорах.

Почему так много внимания уделяется Архангельской области?

Архангельская область расположена в "сердце" Русского Севера и участвует в трех из четырех туристических коридоров. Через нее проходят важные направления, включая "Путь на Север", связывающий юг Поморья, Сольвычегодск и Великий Устюг с территориями Вологодской области.

Изменится ли транспортная доступность уже в ближайшие годы?

Проект нацелен на постепенное улучшение: модернизацию автомобильных дорог, повышение комфорта и частоты железнодорожного сообщения, создание удобных подъездов к основным памятникам. Результат должен проявляться поэтапно — по мере реализации мероприятий до 2030 года.

Подходит ли Русский Север для семейных путешествий?

Да, особенно по маршрутам, которые будут проходить по новым туристическим коридорам. Сочетание познавательных поездок по историческим городам, природных маршрутов и развитой инфраструктуры (гостиницы, музеи, семейные программы) делает Север перспективным направлением для путешествий с детьми.