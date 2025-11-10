Курорты расширяются — людей не хватает: почему туризм стал главным работодателем юга

8:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Южные регионы России продолжают укреплять позиции в туристической отрасли. Мягкий климат, развитая инфраструктура и высокий интерес к внутреннему туризму привели к тому, что число вакансий в сфере гостеприимства в 2025 году выросло почти на 11%. Работу в отелях, ресторанах и курортных комплексах предлагают не только Черноморское побережье, но и внутренние курортные зоны Краснодарского края, Ставрополья и Ростовской области.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ регистратура в отеле

Исследование hh. ru и курорта "Лучи" показало: юг страны превращается не только в место отдыха, но и в крупный центр трудовой активности для специалистов индустрии туризма.

Кадровый бум на юге России

По данным исследования, в 2025 году в Южном федеральном округе размещено свыше 57,5 тысяч вакансий в категории "Туризм, гостиницы, рестораны". Это примерно 9% от всех предложений по работе в регионе. Для сравнения — годом ранее показатель составлял 51,9 тысячи, или 7% рынка труда.

"Мы видим, что юг России становится центром притяжения специалистов индустрии гостеприимства. По данным Минэкономразвития РФ, туристический поток в регионе за последний год вырос на 3%, и эта положительная динамика сохранится", — пояснила заместитель генерального директора курорта "Лучи" Ольга Нарт.

Рост числа вакансий связан не только с увеличением турпотока, но и с расширением самих курортов. Новые гостиницы, кафе и туристические парки нуждаются в персонале — от поваров до управляющих.

Кто нужен индустрии гостеприимства

Аналитики hh. ru отмечают, что основной спрос приходится на специалистов кухни — поваров, пекарей и кондитеров. Их доля составляет 39% всех предложений. Далее идут администраторы (20%), а также официанты, бармены и бариста (16%).

Средние зарплаты также демонстрируют устойчивый рост. Медианный доход уборщиков достигает 40 тысяч рублей, администраторов — около 52 тысяч, работников баров и кафе — 62 тысячи. Повара и пекари зарабатывают в среднем 67 тысяч рублей, а менеджеры ресторанов — до 85 тысяч.

Эти цифры отражают постепенное улучшение условий труда в отрасли, где еще несколько лет назад наблюдался кадровый дефицит и высокая текучка.

Сравнение по категориям вакансий

Позиция Доля в общем числе Средняя зарплата Повара и пекари 39% 67 000 ₽ Администраторы 20% 52 000 ₽ Официанты, бармены, бариста 16% 62 000 ₽ Менеджеры ресторанов 10% 85 000 ₽ Уборщики и вспомогательный персонал 15% 40 000 ₽

Как подготовиться к работе в туризме

Освоить базовые стандарты сервиса. Гостеприимство — это не только умение улыбаться, но и знание стандартов обслуживания клиентов. Пройти обучение. На юге России действуют десятки профильных колледжей и онлайн-курсов по туризму, ресторанному делу и менеджменту. Развивать языковые навыки. Особенно востребованы сотрудники, владеющие английским и китайским языками. Следить за сезонностью. Летом спрос максимальный, но многие компании предлагают круглогодичную занятость. Повышать квалификацию. Карьерный рост в индустрии гостеприимства возможен уже через 1-2 года активной работы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : ориентироваться только на летний сезон → риск остаться без работы зимой → выбирать сети, работающие круглый год.

: ориентироваться только на летний сезон → риск остаться без работы зимой → выбирать сети, работающие круглый год. Ошибка : игнорировать профессиональные стандарты → недовольные клиенты и штрафы → обучение и курсы повышения квалификации.

: игнорировать профессиональные стандарты → недовольные клиенты и штрафы → обучение и курсы повышения квалификации. Ошибка: недооценивать иностранный язык → ограниченные перспективы → хотя бы базовый разговорный уровень.

А что если туризм станет главным работодателем юга?

Эксперты прогнозируют, что через несколько лет сфера гостеприимства может обогнать даже торговлю по количеству занятых. Ведь туризм — это не только отели и рестораны, но и транспорт, развлечения, культура, ИТ-сервисы и логистика.

Каждый новый курорт создаёт десятки рабочих мест: от горничных и мастеров спа до бухгалтеров и дизайнеров. А вместе с развитием внутреннего туризма растёт и спрос на квалифицированных управленцев, способных сочетать сервис с эффективным управлением.

Плюсы и минусы работы в туризме

Плюсы Минусы Возможность карьерного роста Сезонность доходов Разнообразие профессий Физическая нагрузка Общение с людьми и иностранцами Ненормированный график Возможность жить на курорте Высокие требования к сервису

FAQ

Как начать карьеру в индустрии гостеприимства?

Начать можно с базовых позиций — официанта, администратора, бариста. Главное — желание учиться и развиваться.

Есть ли дефицит кадров на юге России?

Да, особенно летом. Даже в крупных курортных городах не хватает поваров и администраторов.

Сколько можно зарабатывать без опыта?

Новички в сфере обслуживания получают около 40-45 тысяч рублей, а опытные сотрудники — в 1,5-2 раза больше.

Мифы и правда о работе в туризме

Миф: работа в отеле — это просто и легко.

работа в отеле — это просто и легко. Правда: это динамичная профессия, требующая выносливости, дисциплины и коммуникабельности.

это динамичная профессия, требующая выносливости, дисциплины и коммуникабельности. Миф: в туризме нет стабильности.

в туризме нет стабильности. Правда: крупные сети и круглогодичные курорты обеспечивают постоянную занятость.

крупные сети и круглогодичные курорты обеспечивают постоянную занятость. Миф: зарплаты в туризме низкие.

зарплаты в туризме низкие. Правда: средний доход растет, а премии и чаевые делают профессию выгодной.

Исторический контекст

Юг России всегда был туристическим магнитом. Еще в советское время сюда приезжали на санатории и дома отдыха, а в XXI веке регион стал полноценным центром индустрии гостеприимства. Развитие курортов Геленджика, Анапы, Сочи и Кавказских Минеральных Вод позволило создать устойчивую экосистему, в которой работают десятки тысяч специалистов.

Теперь к этому списку добавляются новые проекты — от глэмпингов до экопарков. Это даёт возможность развивать карьеру не только на побережье, но и в глубинке, где туризм становится локальной точкой роста экономики.

Три интересных факта

Около 60% соискателей в южных регионах рассматривают переход в сферу гостеприимства. В среднем один курорт создает до 500 новых рабочих мест ежегодно. Самые востребованные профессии 2025 года — повар, администратор, бариста и менеджер по туризму.

Южная Россия укрепляет позиции как центр не только отдыха, но и возможностей для карьеры. Рост числа вакансий и зарплат говорит о зрелости индустрии гостеприимства. Всё больше молодых специалистов выбирают туризм как стабильную и перспективную сферу, где можно реализовать себя, оставаясь в любимом регионе.

Развитие курортов, инвестиций и внутренних путешествий делает юг страны символом современного туризма — с человеческим лицом и большими перспективами.