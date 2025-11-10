Курорты расширяются — людей не хватает: почему туризм стал главным работодателем юга

Южные регионы России продолжают укреплять позиции в туристической отрасли. Мягкий климат, развитая инфраструктура и высокий интерес к внутреннему туризму привели к тому, что число вакансий в сфере гостеприимства в 2025 году выросло почти на 11%. Работу в отелях, ресторанах и курортных комплексах предлагают не только Черноморское побережье, но и внутренние курортные зоны Краснодарского края, Ставрополья и Ростовской области.
Исследование hh. ru и курорта "Лучи" показало: юг страны превращается не только в место отдыха, но и в крупный центр трудовой активности для специалистов индустрии туризма.
По данным исследования, в 2025 году в Южном федеральном округе размещено свыше 57,5 тысяч вакансий в категории "Туризм, гостиницы, рестораны". Это примерно 9% от всех предложений по работе в регионе. Для сравнения — годом ранее показатель составлял 51,9 тысячи, или 7% рынка труда.
"Мы видим, что юг России становится центром притяжения специалистов индустрии гостеприимства. По данным Минэкономразвития РФ, туристический поток в регионе за последний год вырос на 3%, и эта положительная динамика сохранится", — пояснила заместитель генерального директора курорта "Лучи" Ольга Нарт.
Рост числа вакансий связан не только с увеличением турпотока, но и с расширением самих курортов. Новые гостиницы, кафе и туристические парки нуждаются в персонале — от поваров до управляющих.
Аналитики hh. ru отмечают, что основной спрос приходится на специалистов кухни — поваров, пекарей и кондитеров. Их доля составляет 39% всех предложений. Далее идут администраторы (20%), а также официанты, бармены и бариста (16%).
Средние зарплаты также демонстрируют устойчивый рост. Медианный доход уборщиков достигает 40 тысяч рублей, администраторов — около 52 тысяч, работников баров и кафе — 62 тысячи. Повара и пекари зарабатывают в среднем 67 тысяч рублей, а менеджеры ресторанов — до 85 тысяч.
Эти цифры отражают постепенное улучшение условий труда в отрасли, где еще несколько лет назад наблюдался кадровый дефицит и высокая текучка.
|Позиция
|Доля в общем числе
|Средняя зарплата
|Повара и пекари
|39%
|67 000 ₽
|Администраторы
|20%
|52 000 ₽
|Официанты, бармены, бариста
|16%
|62 000 ₽
|Менеджеры ресторанов
|10%
|85 000 ₽
|Уборщики и вспомогательный персонал
|15%
|40 000 ₽
Эксперты прогнозируют, что через несколько лет сфера гостеприимства может обогнать даже торговлю по количеству занятых. Ведь туризм — это не только отели и рестораны, но и транспорт, развлечения, культура, ИТ-сервисы и логистика.
Каждый новый курорт создаёт десятки рабочих мест: от горничных и мастеров спа до бухгалтеров и дизайнеров. А вместе с развитием внутреннего туризма растёт и спрос на квалифицированных управленцев, способных сочетать сервис с эффективным управлением.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность карьерного роста
|Сезонность доходов
|Разнообразие профессий
|Физическая нагрузка
|Общение с людьми и иностранцами
|Ненормированный график
|Возможность жить на курорте
|Высокие требования к сервису
Начать можно с базовых позиций — официанта, администратора, бариста. Главное — желание учиться и развиваться.
Да, особенно летом. Даже в крупных курортных городах не хватает поваров и администраторов.
Новички в сфере обслуживания получают около 40-45 тысяч рублей, а опытные сотрудники — в 1,5-2 раза больше.
Юг России всегда был туристическим магнитом. Еще в советское время сюда приезжали на санатории и дома отдыха, а в XXI веке регион стал полноценным центром индустрии гостеприимства. Развитие курортов Геленджика, Анапы, Сочи и Кавказских Минеральных Вод позволило создать устойчивую экосистему, в которой работают десятки тысяч специалистов.
Теперь к этому списку добавляются новые проекты — от глэмпингов до экопарков. Это даёт возможность развивать карьеру не только на побережье, но и в глубинке, где туризм становится локальной точкой роста экономики.
Южная Россия укрепляет позиции как центр не только отдыха, но и возможностей для карьеры. Рост числа вакансий и зарплат говорит о зрелости индустрии гостеприимства. Всё больше молодых специалистов выбирают туризм как стабильную и перспективную сферу, где можно реализовать себя, оставаясь в любимом регионе.
Развитие курортов, инвестиций и внутренних путешествий делает юг страны символом современного туризма — с человеческим лицом и большими перспективами.
