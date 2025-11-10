Номеров больше, чем палаток у моря: глэмпинг-рывок Дагестана меняет правила отдыха на Кавказе

Дагестан за последние годы стал одним из самых обсуждаемых направлений внутреннего туризма. Еще недавно регион ассоциировался преимущественно с горами и Каспийским побережьем, а теперь он активно формирует новую инфраструктуру отдыха. С 2022 года здесь реализуется программа в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", и за три года республика изменилась до неузнаваемости.
Более 1,5 млрд рублей было направлено на развитие туристических территорий и создание новых мест размещения. Благодаря этому в регионе появились 238 глэмпингов — стильных модульных гостиниц, которые позволяют путешественникам наслаждаться природой без отказа от комфорта.
Современные глэмпинги — это не палатка и не пятизвёздочный отель, а что-то посередине. В них есть удобные кровати, душ, электричество, панорамные окна и виды, от которых захватывает дух. Такой формат особенно востребован среди тех, кто хочет уединения и при этом ценит удобство.
Новые комплексы появились в самых живописных местах — у подножия гор, на берегах рек и у моря. За три года создано 19 крупных туристических баз и благоустроено 10 пляжей, что позволило увеличить номерной фонд на 1,5 тысячи мест.
Для путешественников это значит одно: теперь в Дагестане можно отдохнуть в комфортных условиях, наслаждаясь горами, морем и аутентичной кухней, не тратя состояние.
"За три года в регионе появилось 238 модульных объектов на 650 номеров", — сообщили в администрации Темирхан-Шуры.
Развитие глэмпингов — не просто модный тренд. Это часть глобального движения за осознанный туризм. Такие объекты строятся с минимальным вмешательством в природу: без капитальных фундаментов и крупных коммуникаций.
Кроме того, в них нередко используют солнечные панели, системы фильтрации воды и локальные материалы. Это делает глэмпинг не просто местом отдыха, а примером гармонии человека и природы.
|Параметр
|Отель
|Глэмпинг
|Расположение
|В черте города или курорта
|В природных локациях
|Уровень комфорта
|Средний или высокий
|Средний с элементами luxury
|Атмосфера
|Городская, формальная
|Уютная, камерная
|Стоимость
|От 7-15 тыс. руб. за ночь
|От 4-10 тыс. руб. за ночь
|Экологичность
|Низкая
|Высокая
Зимой глэмпинги в горах Дагестана не теряют популярности. Многие оснащены отоплением и каминами, а виды на заснеженные вершины становятся главным аргументом для фотосессий.
Для тех, кто предпочитает активный отдых, доступны лыжные маршруты и этнотуризм — путешествия по старинным аулам с дегустацией традиционных блюд и ремёсел.
|Плюсы
|Минусы
|Экологичный формат
|Зависимость от погоды
|Доступная цена
|Не всегда развит транспорт
|Уникальные виды
|Меньше сервисов, чем в отеле
|Аутентичная атмосфера
|Ограниченное меню и досуг
|Возможность уединения
|Меньше развлечений для детей
Согласно исследованиям сервисов "Яндекс Путешествия" и "Авито Путешествия", москвичи этой зимой предпочитают горнолыжные направления внутри страны. Наибольшим спросом пользуются Сочи, Архыз, Шерегеш и Кировск.
"Количество бронирований москвичами отелей и апартаментов на горнолыжных направлениях выросло на 30% по сравнению с прошлым годом", — сказали в пресс-службе "Яндекс Путешествий".
Средняя цена за ночь в Сочи и Архызе — около 14,5 тыс. рублей, в Шерегеше — 14,2 тыс., а в Домбае и Терсколе — менее 11 тыс. рублей. Большинство россиян (более 90%) выбирают именно внутренние направления, что говорит о доверии к отечественному туризму.
Туризм в Дагестане имеет глубокие корни. Ещё в советские времена сюда приезжали альпинисты и любители экзотики. Однако современные технологии и поддержка государства позволили превратить этот интерес в устойчивый поток гостей.
Сегодня республика объединяет древние традиции и современные тренды: можно жить в стильном купольном доме у подножия гор, дегустировать аутентичную кухню и наслаждаться видом на Каспий — всё это в пределах одного маршрута.
Развитие глэмпингов в Дагестане и рост интереса к российским курортам — яркое доказательство того, что внутренний туризм становится новой нормой. Россияне всё чаще выбирают отдых в родной стране, где можно сочетать комфорт, природу и эмоции.
Дагестан, Сочи, Архыз и Шерегеш формируют карту будущего туризма, в которой есть место и для экопутешествий, и для горных приключений, и для отдыха у моря. И, пожалуй, это только начало большого пути, где Россия открывает себя заново — для своих же граждан.
Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.