Номеров больше, чем палаток у моря: глэмпинг-рывок Дагестана меняет правила отдыха на Кавказе

7:41
Туризм

Дагестан за последние годы стал одним из самых обсуждаемых направлений внутреннего туризма. Еще недавно регион ассоциировался преимущественно с горами и Каспийским побережьем, а теперь он активно формирует новую инфраструктуру отдыха. С 2022 года здесь реализуется программа в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", и за три года республика изменилась до неузнаваемости.

Глэмпинг
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Глэмпинг

Более 1,5 млрд рублей было направлено на развитие туристических территорий и создание новых мест размещения. Благодаря этому в регионе появились 238 глэмпингов — стильных модульных гостиниц, которые позволяют путешественникам наслаждаться природой без отказа от комфорта.

Как глэмпинги изменили отдых в Дагестане

Современные глэмпинги — это не палатка и не пятизвёздочный отель, а что-то посередине. В них есть удобные кровати, душ, электричество, панорамные окна и виды, от которых захватывает дух. Такой формат особенно востребован среди тех, кто хочет уединения и при этом ценит удобство.

Новые комплексы появились в самых живописных местах — у подножия гор, на берегах рек и у моря. За три года создано 19 крупных туристических баз и благоустроено 10 пляжей, что позволило увеличить номерной фонд на 1,5 тысячи мест.

Для путешественников это значит одно: теперь в Дагестане можно отдохнуть в комфортных условиях, наслаждаясь горами, морем и аутентичной кухней, не тратя состояние.

"За три года в регионе появилось 238 модульных объектов на 650 номеров", — сообщили в администрации Темирхан-Шуры.

Туризм нового поколения: комфорт, экология и эмоции

Развитие глэмпингов — не просто модный тренд. Это часть глобального движения за осознанный туризм. Такие объекты строятся с минимальным вмешательством в природу: без капитальных фундаментов и крупных коммуникаций.

Кроме того, в них нередко используют солнечные панели, системы фильтрации воды и локальные материалы. Это делает глэмпинг не просто местом отдыха, а примером гармонии человека и природы.

Сравнение: классический отель и глэмпинг

Параметр Отель Глэмпинг
Расположение В черте города или курорта В природных локациях
Уровень комфорта Средний или высокий Средний с элементами luxury
Атмосфера Городская, формальная Уютная, камерная
Стоимость От 7-15 тыс. руб. за ночь От 4-10 тыс. руб. за ночь
Экологичность Низкая Высокая

Как организовать идеальный отдых в глэмпинге

  1. Выберите локацию. Горы, пляжи или озёра — всё зависит от вашего настроения.
  2. Бронируйте заранее. Сезон в Дагестане длится с мая по октябрь, и популярные места разбирают быстро.
  3. Продумайте досуг. В горах — трекинг и экскурсии, у моря — дайвинг и рыбалка.
  4. Возьмите essentials. Репеллент, powerbank, лёгкая одежда и солнцезащитный крем.
  5. Не забудьте про еду. Многие глэмпинги предлагают локальную кухню — попробуйте хинкал, чуду и кавказский чай.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без брони → риск остаться без места → резервировать хотя бы за неделю.
  • Ошибка: выбирать глэмпинг без отзывов → непредсказуемые условия → смотреть фото и рейтинги на платформах вроде "Яндекс Путешествия".
  • Ошибка: игнорировать погоду → может испортить впечатление → следить за прогнозом и брать дождевик.

А что если путешествовать зимой?

Зимой глэмпинги в горах Дагестана не теряют популярности. Многие оснащены отоплением и каминами, а виды на заснеженные вершины становятся главным аргументом для фотосессий.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, доступны лыжные маршруты и этнотуризм — путешествия по старинным аулам с дегустацией традиционных блюд и ремёсел.

Плюсы и минусы глэмпингов

Плюсы Минусы
Экологичный формат Зависимость от погоды
Доступная цена Не всегда развит транспорт
Уникальные виды Меньше сервисов, чем в отеле
Аутентичная атмосфера Ограниченное меню и досуг
Возможность уединения Меньше развлечений для детей

Взгляд на зимний туризм: куда едут москвичи

Согласно исследованиям сервисов "Яндекс Путешествия" и "Авито Путешествия", москвичи этой зимой предпочитают горнолыжные направления внутри страны. Наибольшим спросом пользуются Сочи, Архыз, Шерегеш и Кировск.

"Количество бронирований москвичами отелей и апартаментов на горнолыжных направлениях выросло на 30% по сравнению с прошлым годом", — сказали в пресс-службе "Яндекс Путешествий".

Средняя цена за ночь в Сочи и Архызе — около 14,5 тыс. рублей, в Шерегеше — 14,2 тыс., а в Домбае и Терсколе — менее 11 тыс. рублей. Большинство россиян (более 90%) выбирают именно внутренние направления, что говорит о доверии к отечественному туризму.

Мифы и правда о внутреннем туризме

  • Миф: внутри страны нет сервиса мирового уровня.
  • Правда: современные глэмпинги и горнолыжные курорты предлагают комфорт, который не уступает европейским.
  • Миф: путешествовать по России дорого.
  • Правда: многие направления, включая Дагестан и Кировск, остаются доступными по цене.
  • Миф: зимой отдых возможен только за границей.
  • Правда: Сочи, Архыз и Шерегеш предлагают идеальные условия для катания и релакса.

Интересные факты

  1. Самый высокий глэмпинг Дагестана расположен на высоте более 2000 метров над уровнем моря.
  2. Архыз и Шерегеш входят в пятёрку самых фотографируемых зимних курортов России.
  3. В среднем глэмпинги окупаются за 3-5 лет, что делает их популярным направлением для инвестиций.

Исторический контекст

Туризм в Дагестане имеет глубокие корни. Ещё в советские времена сюда приезжали альпинисты и любители экзотики. Однако современные технологии и поддержка государства позволили превратить этот интерес в устойчивый поток гостей.

Сегодня республика объединяет древние традиции и современные тренды: можно жить в стильном купольном доме у подножия гор, дегустировать аутентичную кухню и наслаждаться видом на Каспий — всё это в пределах одного маршрута.

Развитие глэмпингов в Дагестане и рост интереса к российским курортам — яркое доказательство того, что внутренний туризм становится новой нормой. Россияне всё чаще выбирают отдых в родной стране, где можно сочетать комфорт, природу и эмоции.

Дагестан, Сочи, Архыз и Шерегеш формируют карту будущего туризма, в которой есть место и для экопутешествий, и для горных приключений, и для отдыха у моря. И, пожалуй, это только начало большого пути, где Россия открывает себя заново — для своих же граждан.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
