Свет прошлого: как старинные маяки Ленинградской области рассказывают о великих событиях

Проект "Нам светло" открыл несколько маршрутов, охватывающих самые исторически значимые маяки Ленинградской области. Северный, южный и вечерний маршруты от Кронштадта до Красной горки, от старинных башен до музея маячной службы в форте "Константин" предлагают не просто экскурсии, а уникальные путешествия в прошлое, где каждый маяк — это отдельная история о людях, инженерии и борьбе с стихией.

Фото: Own work by Nikolai Bulykin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шепелёвский маячный городок

Основные маршруты: путешествие во времени

Все маршруты проекта соединяет одна тема — это символ света, который в разные эпохи был проводником и спасением для моряков. Но каждый из маршрутов имеет свои особенности.

Сравнение маршрутов

Маршрут Основные достопримечательности Ключевая особенность Северный маршрут Кронштадт, Морской Никольский собор, остров Кроншлот, "Усть-Рогатка" История военных маяков и старейшие навигационные сооружения Южный маршрут Красная горка, Шепелевский маяк, форт "Красная горка" Связь с Великой Отечественной войной и военными манёврами Вечерний маршрут Прогулки по маякам с вечерними видами на залив Уникальные вечерние экскурсии по действующим маякам

История маяка "Толбухин": три века света и надежды

Маяк "Толбухин" — центральная фигура проекта. Его история начинается в 1719 году, когда Петр I дал указание построить маяки на островах Финского залива. Это был первый маяк, спроектированный лично императором. Сначала деревянный, затем кирпичный и технологический передовик — маяк стал символом надежды для моряков.

В XXI веке маяк был признан объектом наследия ЮНЕСКО. Сегодня сюда можно попасть только в рамках экскурсий на катере, но это путешествие позволяет почувствовать атмосферу, которая сопровождала моряков многие века.

Южный маршрут: Красная горка и Шепелевский маяк

Южный маршрут, расположенный на противоположном берегу Финского залива, познакомит вас с важными историческими объектами. Здесь, где Петр I открыл узкую бухту у Красной горки, расположен один из самых значимых военных объектов — форт "Красная горка". В годы Великой Отечественной войны это место стало важнейшим пунктом обороны Ленинграда.

Форт "Красная горка" — восстановленный музей под открытым небом, где можно увидеть железнодорожные пушки, морские орудия и почувствовать атмосферу военной мощи.

Шепелевский маяк — его архитектура напоминает сказку, а его свет спасал жизни в годы войны, освещая "Дорогу жизни".

Северный маршрут: Кронштадт и военные гавани

Северный маршрут начинается с Кронштадта, города, в котором сосредоточена большая часть навигационных и оборонительных маяков. Здесь туристы могут увидеть не только старейшие маяки, но и побывать на острове Кроншлот, который служил в годы войны ключевым форпостом.

На вечерних экскурсиях можно увидеть такие маяки, как Нижний Николаевский и Фридрихштадтский, который был первым военным маяком Санкт-Петербурга.

Музей маячной службы: места, где свет не гаснет

Форт "Константин" стал домом для Музея маячной службы, где собраны экспонаты, посвященные истории маяков и навигации. В этом музее хранится уникальная коллекция линз, фонарей и старинных механических устройств.

Первая в России проблесковая линза Френеля — эта линза, установленная в 1858 году, могла направить свет на 30 километров, освещая путь морякам. Механизмы для вращения линзы — в том числе барабан для механического запуска линзы на маяке "Шепелевский". Эти устройства вручную приводились в движение и служили основными источниками света на протяжении десятилетий.

Выберите маршрут в зависимости от интереса: для тех, кто интересуется военной историей, идеально подойдёт Южный маршрут с посещением форта "Красная горка". Запланируйте вечернюю экскурсию, чтобы увидеть маяки в лучах заходящего солнца. Это особая атмосфера, которой нельзя не насладиться. Позаботьтесь о времени: экскурсии на катере к маякам проходят в ограниченное время, поэтому обязательно уточняйте расписание.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уникальные экскурсии по историческим маякам Ограниченный доступ в некоторые объекты (например, "Толбухин") Погружение в атмосферу военной и морской истории Экскурсии могут быть длинными для некоторых туристов Возможность увидеть восстановленные военные памятники Некоторые маршруты доступны только в летний сезон

Как выбрать подходящий маршрут

Если вам интересна история военных операций, лучше выбрать Южный маршрут с посещением форта "Красная горка". Для любителей архитектуры и старинных маяков подойдёт Северный маршрут.

Сколько стоит экскурсия

Стоимость экскурсии варьируется в зависимости от маршрута и продолжительности поездки. Средняя стоимость экскурсии на катере — от 1500 до 3000 рублей.

Как забронировать тур

Забронировать тур можно через официальный сайт проекта "Нам светло" или по телефону, указанному на сайте.

Мифы и правда о маяках

Миф 1. Маяки — это только для моряков.

Правда: Маяки играют огромную роль не только в навигации, но и в истории, культуре и инженерии. В проекте "Нам светло" они становятся не просто историческими объектами, но и памятниками устойчивости.

Миф 2. Маяки — это старые и ненужные сооружения.

Правда: Маяки, такие как "Толбухин" и "Фридрихштадтский", продолжают работать и сегодня, несмотря на развитие современных технологий.