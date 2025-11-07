ЕС урезает шенген для россиян: многократные визы уходят в прошлое

Решение Европейской комиссии (ЕК) стало ещё одним шагом в ужесточении визовой политики в отношении граждан России. Теперь страны Евросоюза могут по собственному усмотрению ограничивать срок действия уже выданных шенгенских виз, если посчитают, что есть на то основания.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запрет на въезд

"Это решение не ограничивает возможность государств-членов в должным образом обоснованных индивидуальных случаях и с учетом особенностей профиля и обстоятельств заявителя сокращать срок действия виз, уже выданных лицам, подпадающим под действие настоящего решения", — говорится в сообщении.

Новые правила: что изменилось

Европейская комиссия официально подтвердила запрет на выдачу россиянам многоразовых шенгенских виз. Теперь гражданам РФ придётся оформлять новую визу при каждом планируемом въезде в страны Шенгенской зоны.

По данным ЕК, такая мера позволит проводить более тщательные проверки заявителей, выявлять возможные риски и предотвращать ситуации, угрожающие безопасности стран ЕС.

Главная цель реформы — усилить контроль за перемещением россиян и минимизировать случаи злоупотреблений визовыми правилами.

Почему Еврокомиссия пошла на этот шаг

Еврокомиссия подчёркивает, что решение принято в ответ на текущую геополитическую ситуацию и имеет отношение не к отдельным гражданам, а к "общим условиям безопасности".

В частности, отмечается, что многие государства-члены ЕС на протяжении последних месяцев выражали обеспокоенность возможными нарушениями визового режима и недостаточной прозрачностью при выдаче многократных виз.

Ранее уже обсуждались варианты временного приостановления действия соглашения об упрощённой выдаче виз. Теперь же речь идёт о системных ограничениях, касающихся всех российских граждан, независимо от категории визы.

Как теперь будут работать визовые центры

После вступления решения в силу все российские заявители должны будут подавать документы на однократную визу. При этом каждое новое обращение будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Рассмотрение заявлений может стать дольше, поскольку сотрудники консульств будут проводить дополнительную проверку данных - от подтверждения маршрута поездки до проверки финансовой состоятельности и биографических сведений.

Также не исключено, что увеличится консульский сбор, а количество документов, необходимых для оформления, станет больше.

Как это скажется на туристах и бизнесе

Для россиян, часто путешествующих в Европу — будь то туристы, студенты или предприниматели, — новые правила означают увеличение расходов и времени на оформление каждой поездки.

Туристы столкнутся с необходимостью планировать поездки заранее и учитывать возможные задержки. Бизнесменам придётся каждый раз повторно подтверждать цель визита. Студентам и участникам программ обмена возможно придётся оформлять дополнительные визовые категории.

А что если виза уже есть

Тем, у кого уже есть действующая шенгенская виза, не стоит рассчитывать, что она автоматически останется без изменений.

Теперь каждое государство ЕС может самостоятельно сократить срок её действия, если сочтёт это целесообразным. То есть даже при наличии годовой или двухлетней визы страна въезда может ограничить пребывание до нескольких недель.

Плюсы и минусы решения

Плюсы для ЕС Минусы для россиян Более строгий контроль безопасности Увеличение бюрократических процедур Снижение риска фиктивных поездок Увеличение сроков рассмотрения заявлений Возможность индивидуального подхода к каждому заявителю Рост расходов на визы и сбор документов

FAQ

Как долго будут действовать новые правила?

Срок не ограничен. Решение действует до тех пор, пока Европейская комиссия не примет иного постановления.

Можно ли обжаловать отказ или сокращение визы?

Да, заявитель имеет право подать апелляцию, но только в консульстве страны, выдавшей визу.

Мифы и правда

Миф: россиянам полностью запретили въезд в Европу.

Правда: нет, въезд остаётся возможным, но только при наличии новой визы для каждой поездки.

Миф: решение касается только туристов.

Правда: ограничения распространяются на все категории — от деловых поездок до частных визитов.

Интересные факты

Шенгенская зона включает 29 стран, в том числе не все из них являются членами ЕС (например, Швейцария и Норвегия). В 2023 году россияне оформили около 500 тысяч виз, что почти вдвое меньше, чем до пандемии.