Вятка готовится к большому туризму: Кировская область создаёт новую точку притяжения на карте России

Туризм

Кировская область делает шаг к формированию собственного туристического бренда. В регионе обсуждают создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, которая позволит объединить инвестиции, культурное наследие и новые возможности для отдыха. Инициатива рассматривается как часть стратегии по привлечению гостей со всей России и стимулированию местной экономики.

Киров. Предтеченская церковь
Фото: commons.wikimedia.org by ElenChdin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Киров. Предтеченская церковь

Новая идея для Вятского края

Губернатор Кировской области Александр Соколов обсудил проект с депутатом Госдумы Марией Бутиной, представителями Минэкономразвития и бизнес-сообщества. Власти и инвесторы посетили две потенциальные площадки будущей зоны — Вятскополянский район и село Великорецкое, известное как один из духовных центров России.

"Регион готов вместе с бизнесом и федеральным центром работать над тем, чтобы создать привлекательную для гостей со всей страны точку притяжения", — заявил губернатор Александр Соколов.

По мнению участников встречи, именно эти территории обладают богатым туристическим потенциалом: сочетание природных пейзажей, исторической архитектуры и религиозного наследия делает их подходящими для событийного и паломнического туризма.

Почему это важно для региона

Создание особой туристской зоны — не просто инвестиционный проект, а стратегический шаг к устойчивому развитию региона. Такие зоны предоставляют налоговые льготы, субсидии и инфраструктурные преимущества для инвесторов, которые готовы развивать гостиницы, базы отдыха, тематические парки и маршруты.

Для Кировской области это означает:

  • появление новых рабочих мест;

  • рост внутреннего туризма;

  • развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

  • укрепление культурного бренда региона.

Потенциал площадок

Вятскополянский район

Район расположен на юге области, недалеко от границы с Татарстаном. Здесь уже активно развивается промышленность и частично туристическая инфраструктура. Потенциал локации — в создании активных маршрутов: экологических, этнографических, водных и велосипедных.

Великорецкое

Село Великорецкое известно благодаря ежегодному крестному ходу, который привлекает тысячи паломников. В сочетании с религиозными святынями и старинной архитектурой оно может стать центром духовного и культурного туризма.

Такие локации интересны не только верующим, но и путешественникам, ищущим атмосферные маршруты вдали от шумных курортов.

FAQ

Когда начнётся реализация проекта?
Пока инициатива находится на стадии обсуждения, но регион уже направил предложения в Минэкономразвития.

Кто станет основным инвестором?
Ожидается участие частных компаний в партнёрстве с областными властями и федеральным центром.

Какие направления туризма будут развиваться?
Основные — культурный, паломнический, экологический и событийный.

Мифы и правда

Миф: особая зона создаётся только для туристов.
Правда: она также стимулирует малый бизнес и производство локальных товаров.

Миф: такие проекты выгодны лишь крупным инвесторам.
Правда: в развитие включаются и местные предприниматели — от фермеров до владельцев гостевых домов.

Миф: туризм разрушает деревни.
Правда: рри грамотном управлении он помогает их возродить, создавая рабочие места и повышая интерес к традициям.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
