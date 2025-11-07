Вятка готовится к большому туризму: Кировская область создаёт новую точку притяжения на карте России

Кировская область делает шаг к формированию собственного туристического бренда. В регионе обсуждают создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, которая позволит объединить инвестиции, культурное наследие и новые возможности для отдыха. Инициатива рассматривается как часть стратегии по привлечению гостей со всей России и стимулированию местной экономики.
Губернатор Кировской области Александр Соколов обсудил проект с депутатом Госдумы Марией Бутиной, представителями Минэкономразвития и бизнес-сообщества. Власти и инвесторы посетили две потенциальные площадки будущей зоны — Вятскополянский район и село Великорецкое, известное как один из духовных центров России.
"Регион готов вместе с бизнесом и федеральным центром работать над тем, чтобы создать привлекательную для гостей со всей страны точку притяжения", — заявил губернатор Александр Соколов.
По мнению участников встречи, именно эти территории обладают богатым туристическим потенциалом: сочетание природных пейзажей, исторической архитектуры и религиозного наследия делает их подходящими для событийного и паломнического туризма.
Создание особой туристской зоны — не просто инвестиционный проект, а стратегический шаг к устойчивому развитию региона. Такие зоны предоставляют налоговые льготы, субсидии и инфраструктурные преимущества для инвесторов, которые готовы развивать гостиницы, базы отдыха, тематические парки и маршруты.
Для Кировской области это означает:
появление новых рабочих мест;
рост внутреннего туризма;
развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;
укрепление культурного бренда региона.
Район расположен на юге области, недалеко от границы с Татарстаном. Здесь уже активно развивается промышленность и частично туристическая инфраструктура. Потенциал локации — в создании активных маршрутов: экологических, этнографических, водных и велосипедных.
Село Великорецкое известно благодаря ежегодному крестному ходу, который привлекает тысячи паломников. В сочетании с религиозными святынями и старинной архитектурой оно может стать центром духовного и культурного туризма.
Такие локации интересны не только верующим, но и путешественникам, ищущим атмосферные маршруты вдали от шумных курортов.
Когда начнётся реализация проекта?
Пока инициатива находится на стадии обсуждения, но регион уже направил предложения в Минэкономразвития.
Кто станет основным инвестором?
Ожидается участие частных компаний в партнёрстве с областными властями и федеральным центром.
Какие направления туризма будут развиваться?
Основные — культурный, паломнический, экологический и событийный.
Миф: особая зона создаётся только для туристов.
Правда: она также стимулирует малый бизнес и производство локальных товаров.
Миф: такие проекты выгодны лишь крупным инвесторам.
Правда: в развитие включаются и местные предприниматели — от фермеров до владельцев гостевых домов.
Миф: туризм разрушает деревни.
Правда: рри грамотном управлении он помогает их возродить, создавая рабочие места и повышая интерес к традициям.
