Природа и человек наконец договорились: под Нижним Новгородом появился экологичный центр нового поколения

Туризм

В Нижегородской области появился новый символ устойчивого туризма — Центр экологического туризма у озера Тосканка, рядом с Ворсмой. Этот проект объединяет современные архитектурные решения и заботу о природе, превращая место отдыха в пространство осознанного взаимодействия человека с окружающей средой.

нижний новгород
Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
нижний новгород

Современная архитектура в гармонии с природой

Центр, созданный архитектурным бюро "Да" под руководством Зои Рюриковой и Ольги Грачевой, стал примером того, как можно строить вблизи природных памятников, не разрушая их экосистему.

Площадь павильона — 750 квадратных метров. Конструкция возведена на винтовых сваях, что позволило избежать масштабных земляных работ и сохранить почвенный слой. Высота здания достигает шести метров, а в основе лежит сочетание двух технологий: модульных блоков и SIP-панелей.

Внутреннее пространство организовано гибко: конференц-зал трансформируется в зал для лекций, мастер-классов или кинопоказов. Здесь же расположено кафе, где проходят встречи, посвящённые развитию экологического туризма и вопросам устойчивого отдыха.

Инфраструктура: комфорт без ущерба экосистеме

Сегодня на территории центра уже благоустроены спуски к воде, оборудованы павильоны для сап-центра и установлены домики глэмпинга. Эти конструкции вписаны в природный ландшафт и практически не нарушают привычную среду обитания животных.

В ближайших планах — строительство орнитологической вышки для наблюдения за птицами, создание детских игровых зон и экотропы, которая пройдёт вдоль берега и через лес. Также предусмотрен SPA-комплекс, использующий природные материалы и энергоэффективные технологии.

Архитекторы уверены: туристическая инфраструктура должна быть не только эстетичной, но и экологичной. Поэтому проект не предполагает масштабного асфальтирования, освещение работает на солнечных батареях, а дренажная система встроена в естественный рельеф.

Озеро Тосканка — жемчужина Нижегородской области

Карстовое озеро Тосканка признано памятником природы регионального значения. Его уникальность — в насыщенном голубом цвете воды и особом гидрологическом режиме. Благодаря содержанию сульфатов подземные источники поддерживают температуру воды: она остаётся прохладной даже летом и не замерзает зимой.

Эти свойства сделали Тосканку популярным местом для дайвинга, сапбординга и байдарочных прогулок. Вода отличается высокой прозрачностью, а окружающий лес создаёт эффект природного амфитеатра, где каждый звук отражается эхом.

Истоки проекта: от идеи к воплощению

Развитие территории началось в 2021 году в рамках проекта "Земля, украшенная водой", получившего поддержку по федеральной программе "Малые города и исторические поселения".

Команда архитекторов тогда уже ставила цель — сделать туризм безопасным для природы и комфортным для человека. Были спроектированы пешеходные и велосипедные маршруты, установлены смотровые площадки, внедрена дренажная система для защиты почвы от эрозии. Каждый элемент проектировался так, чтобы минимально вмешиваться в естественный ландшафт.

Теперь Центр экологического туризма стал логическим продолжением этой концепции — точкой притяжения для тех, кто выбирает осознанный отдых и хочет узнать, как сохранить природу, не отказываясь от комфорта.

А что если экотуризм станет стандартом

Экологические центры вроде Тосканки — это не просто модный тренд. Это направление будущего, где комфорт и природа существуют в равновесии. Если подобные проекты станут нормой, внутренний туризм в России сможет перейти на качественно новый уровень — осознанный, культурный и бережный.

FAQ

Можно ли остановиться в Центре с проживанием?
Да, на территории работают домики глэмпинга с видом на озеро и сап-центр.

Разрешено ли купание в озере Тосканка?
Да, но только в специально отведённых местах — это часть программы защиты экосистемы.

Когда планируют открыть SPA и экотропу?
Запуск комплекса запланирован на 2026 год, после завершения второго этапа благоустройства.

Мифы и правда

Миф: экотуризм — это только палатки и минимум удобств.
Правда: современные экопроекты предлагают комфорт и инфраструктуру без вреда природе.

Миф: такие центры дорого строить.
Правда: модульные технологии сокращают затраты и сроки строительства.

Миф: экология мешает развитию туризма.
Правда: наоборот, бережное отношение к природе делает локации более привлекательными для посетителей

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
