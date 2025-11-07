Пески фараонов сдвинулись к югу: как Марса-Алам перетянул Хургаду из света в тень

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:28
Туризм

По данным официального расписания аэропорта, в четверг в Марса-Алам прибыли самолеты из Германии, Польши, Италии, Швейцарии и Молдавии. Встреча гостей сопровождалась усиленными мерами безопасности и оперативной организацией обслуживания.

Марса-Алам
Фото: Carnelia Beach, Marsa Alam by Andrew A. Shenouda, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Марса-Алам

"Прибытие 20 рейсов, запланированных на этот день, подтверждает стабильный интерес к курорту", — подчеркнул эксперт по туризму Атеф Отман.

По его словам, отели региона почти полностью заполнены — загрузка достигла 90%. Этому способствует открытие Большого Египетского музея, усилившее интерес путешественников к стране.

Атмосфера и особенности курорта

Марса-Алам — это не просто курорт, а оазис спокойствия для тех, кто ищет уединение. Он расположен в 270 километрах к югу от Хургады, где шум и активность уже стали нормой. Здесь же время течет медленнее: туристов встречают безмятежные лагуны, кристально чистая вода и коралловые сады, которых не коснулась массовая застройка.

Главные отличия от Хургады

  1. Природа. Кораллы сохранились в первозданном виде, подводный мир поражает разнообразием.

  2. Атмосфера. Вместо клубов и дискотек туристов ждут тишина и простор.

  3. Активности. Дайвинг и снорклинг здесь признаны одними из лучших в Египте.

  4. Инфраструктура. Курорт молодой, поэтому строится с упором на качество, а не количество.

Отельная база и отдых у моря

Большинство отелей в Марса-Аламе — современные комплексы категории 4-5 звезд. Они предлагают высокий уровень комфорта, просторные номера и прямой выход к морю. Многие гостиницы имеют собственные дайвинг-центры, что делает их идеальным выбором для подводных исследователей.

Наиболее популярные отели

  • Hilton Marsa Alam Nubian Resort сочетает элегантный дизайн с египетским колоритом.

  • The Three Corners Equinox Beach Resort подходит для семейного отдыха, с аквапарком и клубами для детей.

  • Steigenberger Resort Alaya — элитный выбор с изысканной кухней и СПА-комплексом.

  • Iberotel Costa Mares предлагает панорамные виды и фитнес-залы премиум-класса.

  • Brayka Bay Reef Resort расположен в бухте, идеально подходящей для наблюдения за морскими черепахами и дельфинами.

Развлечения и экскурсии

  1. Луксор — однодневная экскурсия к храмам и Долине Царей (100-150 долларов).

  2. Эль-Кусейр — старинный порт с исторической крепостью.

  3. Сафари по пустыне — приключение на джипах и квадроциклах, включающее визит к бедуинам и ужин под звёздами (50-70 долларов).

  4. Вади-эль-Гемаль — заповедник с редкими видами птиц и величественными скалами.

  5. Риф Эльфинстоун — знаменитое место для дайвинга, где можно увидеть акул и барракуд.

  6. Асуан — поездка к храму Филе и Асуанской плотине.

Пошаговые советы для путешественников

  1. Выбирайте прямой рейс — дорога из Хургады занимает несколько часов.

  2. Бронируйте заранее — популярные отели часто заполнены.

  3. Берите защиту от солнца и рифовые тапочки — берег каменистый.

  4. Планируйте экскурсии с сертифицированными агентствами — безопасность на первом месте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: путешествие без страховки.
    Последствие: сложности при обращении за медпомощью.
    Альтернатива: оформить туристическую страховку, включающую дайвинг.

  • Ошибка: покупка дешёвых экскурсий у случайных посредников.
    Последствие: некачественный сервис или обман.
    Альтернатива: бронировать у проверенных туроператоров.

А что если поехать с детьми

Марса-Алам подходит и для семейного отдыха. Многие отели предлагают детские клубы, бассейны и вечерние шоу. Единственный нюанс — расстояние до аэропорта: с малышами лучше прилетать прямым рейсом.

Плюсы и минусы отдыха

Плюсы Минусы
Уединённость и чистое море Долгая дорога из Хургады
Великолепный дайвинг Ограниченный выбор кафе и торговых центров
Современные отели Молодая инфраструктура
Отсутствие шума и суеты Слабый мобильный интернет в некоторых зонах

FAQ

Как добраться до Марса-Алама?
Прямыми рейсами из Европы или с пересадкой в Хургаде.

Мифы и правда

Миф: в Марса-Аламе скучно, кроме моря ничего нет.
Правда: помимо дайвинга туристов ждут сафари, экскурсии и культурные программы.

Миф: кораллы опасны для купания.
Правда: купаться можно безопасно — достаточно использовать защитную обувь и выбирать обозначенные зоны.

Миф: отели здесь дороже, чем в Хургаде.
Правда: цены сопоставимы, а сервис зачастую выше.

Интересный факт

Марса-Алам называют "египетскими Мальдивами" за чистоту моря.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
