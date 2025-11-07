Пески фараонов сдвинулись к югу: как Марса-Алам перетянул Хургаду из света в тень

По данным официального расписания аэропорта, в четверг в Марса-Алам прибыли самолеты из Германии, Польши, Италии, Швейцарии и Молдавии. Встреча гостей сопровождалась усиленными мерами безопасности и оперативной организацией обслуживания.
"Прибытие 20 рейсов, запланированных на этот день, подтверждает стабильный интерес к курорту", — подчеркнул эксперт по туризму Атеф Отман.
По его словам, отели региона почти полностью заполнены — загрузка достигла 90%. Этому способствует открытие Большого Египетского музея, усилившее интерес путешественников к стране.
Марса-Алам — это не просто курорт, а оазис спокойствия для тех, кто ищет уединение. Он расположен в 270 километрах к югу от Хургады, где шум и активность уже стали нормой. Здесь же время течет медленнее: туристов встречают безмятежные лагуны, кристально чистая вода и коралловые сады, которых не коснулась массовая застройка.
Природа. Кораллы сохранились в первозданном виде, подводный мир поражает разнообразием.
Атмосфера. Вместо клубов и дискотек туристов ждут тишина и простор.
Активности. Дайвинг и снорклинг здесь признаны одними из лучших в Египте.
Инфраструктура. Курорт молодой, поэтому строится с упором на качество, а не количество.
Большинство отелей в Марса-Аламе — современные комплексы категории 4-5 звезд. Они предлагают высокий уровень комфорта, просторные номера и прямой выход к морю. Многие гостиницы имеют собственные дайвинг-центры, что делает их идеальным выбором для подводных исследователей.
Hilton Marsa Alam Nubian Resort сочетает элегантный дизайн с египетским колоритом.
The Three Corners Equinox Beach Resort подходит для семейного отдыха, с аквапарком и клубами для детей.
Steigenberger Resort Alaya — элитный выбор с изысканной кухней и СПА-комплексом.
Iberotel Costa Mares предлагает панорамные виды и фитнес-залы премиум-класса.
Brayka Bay Reef Resort расположен в бухте, идеально подходящей для наблюдения за морскими черепахами и дельфинами.
Луксор — однодневная экскурсия к храмам и Долине Царей (100-150 долларов).
Эль-Кусейр — старинный порт с исторической крепостью.
Сафари по пустыне — приключение на джипах и квадроциклах, включающее визит к бедуинам и ужин под звёздами (50-70 долларов).
Вади-эль-Гемаль — заповедник с редкими видами птиц и величественными скалами.
Риф Эльфинстоун — знаменитое место для дайвинга, где можно увидеть акул и барракуд.
Асуан — поездка к храму Филе и Асуанской плотине.
Выбирайте прямой рейс — дорога из Хургады занимает несколько часов.
Бронируйте заранее — популярные отели часто заполнены.
Берите защиту от солнца и рифовые тапочки — берег каменистый.
Планируйте экскурсии с сертифицированными агентствами — безопасность на первом месте.
Ошибка: путешествие без страховки.
Последствие: сложности при обращении за медпомощью.
Альтернатива: оформить туристическую страховку, включающую дайвинг.
Ошибка: покупка дешёвых экскурсий у случайных посредников.
Последствие: некачественный сервис или обман.
Альтернатива: бронировать у проверенных туроператоров.
Марса-Алам подходит и для семейного отдыха. Многие отели предлагают детские клубы, бассейны и вечерние шоу. Единственный нюанс — расстояние до аэропорта: с малышами лучше прилетать прямым рейсом.
|Плюсы
|Минусы
|Уединённость и чистое море
|Долгая дорога из Хургады
|Великолепный дайвинг
|Ограниченный выбор кафе и торговых центров
|Современные отели
|Молодая инфраструктура
|Отсутствие шума и суеты
|Слабый мобильный интернет в некоторых зонах
Как добраться до Марса-Алама?
Прямыми рейсами из Европы или с пересадкой в Хургаде.
Миф: в Марса-Аламе скучно, кроме моря ничего нет.
Правда: помимо дайвинга туристов ждут сафари, экскурсии и культурные программы.
Миф: кораллы опасны для купания.
Правда: купаться можно безопасно — достаточно использовать защитную обувь и выбирать обозначенные зоны.
Миф: отели здесь дороже, чем в Хургаде.
Правда: цены сопоставимы, а сервис зачастую выше.
Марса-Алам называют "египетскими Мальдивами" за чистоту моря.
