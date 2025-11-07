Ульяновск зажигает звёзды туризма: город готовится удивить гостей — всё для комфорта

В Ульяновске создаются два новых туристско-информационных центра, которые станут частью стратегии продвижения региона как одного из наиболее динамично развивающихся направлений внутреннего туризма.

Проект реализуется при поддержке Департамента туризма Ульяновской области и направлен на то, чтобы объединить цифровые технологии, культурное наследие и комфортное путешествие.

"Улётный ТИЦ": точка притяжения в аквапарке

Первый центр — "Улётный ТИЦ" — разместится на территории аквапарка "Улёт", популярного у жителей и гостей города. Здесь появится интерактивная площадка нового поколения:

сенсорные киоски и мультимедийные панели,

макет города с достопримечательностями,

креативная зона для встреч, лекций и мастер-классов.

По замыслу организаторов, "Улётный ТИЦ" станет туристическим хабом, где можно не только получить информацию о маршрутах, но и погрузиться в атмосферу региона через цифровые технологии и тематические презентации.

"Семейный гид Ульяновска": туризм с историей

Второй центр, "Семейный гид Ульяновска", откроется на территории Ленинского мемориала, в "Квартире-музее В. И. Ленина".

Он будет ориентирован на семейные путешествия и культурно-просветительский туризм.

Здесь посетители смогут:

получить консультации по экскурсионным маршрутам,

приобрести сувениры,

познакомиться с проектами семейного и культурного отдыха,

узнать о музеях, фестивалях и событийных турах региона.

Особое внимание уделят доступности для маломобильных граждан, а также созданию удобной навигации и мультимедийных гидов.

Культурный контекст: туризм как образ жизни региона

Ульяновская область в последние годы активно развивает туризм, опираясь на исторические и природные ресурсы, сообщает 73online. Проекты "Путь Ленина", "Тур выходного дня" привлекают всё больше путешественников.

Создание новых ТИЦ отражает общую тенденцию: туризм становится частью городской культуры, а не только услугой для приезжих.

Город превращается в открытую платформу, где технологии, история и современный сервис соединяются в одном пространстве.

Три факта о новых ТИЦ Ульяновска

Интерактивные технологии.

В каждом центре установят мультимедийные панели, сенсорные карты и виртуальные туры по достопримечательностям области. Доступность и инклюзия.

Центры будут оборудованы пандусами, адаптированными интерфейсами и аудиогидами для людей с ограниченными возможностями. Объединение досуга и информации.

В "Улётном ТИЦ" можно будет не только узнать о маршрутах, но и посетить мастер-класс, в то время как "Семейный гид" станет площадкой для культурного отдыха с детьми.

А что если… каждый турист станет послом региона

А что если каждый человек, посетивший Ульяновск, сможет рассказать о нём миру, благодаря современным центрам, которые делают путешествие персонализированным?

А что если ТИЦ станут не просто справочными пунктами, а пространствами общения и вдохновения — местами, где рождаются идеи новых фестивалей, маршрутов и проектов?

А что если именно такие центры станут основой для нового поколения туристов, для которых важно не просто смотреть, а понимать, участвовать и чувствовать себя частью культурной экосистемы города?

Мифы и правда о туристских центрах

Миф 1. Туристско-информационные центры нужны только приезжим.

На самом деле, ими активно пользуются и местные жители — для планирования выходных, экскурсий и культурных мероприятий.

Миф 2. Это просто стойка с буклетами.

Современные ТИЦ — это мультимедийные площадки с интерактивными сервисами, лекциями, сувенирными зонами и Wi-Fi-гидом.

Миф 3. Такие проекты окупаются только в больших городах.

Ульяновск доказывает обратное: современные туристские центры — это часть стратегии развития всего региона, а не только столицы.

FAQ

1. Где будут находиться центры?

— В аквапарке "Улёт" и в "Квартире-музее В. И. Ленина" на территории Ленинского мемориала.

2. Когда состоится открытие?

— Проекты находятся в активной фазе реализации; оба центра планируется открыть в ближайшие месяцы.

3. Что можно будет сделать в ТИЦ?

— Получить информацию о туристических маршрутах, забронировать экскурсию, приобрести сувениры, поучаствовать в мастер-классе или лекции.

4. Будут ли центры бесплатными для посещения?

— Да, доступ в информационные зоны свободный, отдельные мероприятия могут проводиться по записи.

5. Какие технологии будут использоваться?

— Сенсорные панели, 3D-модели города, QR-навигация, виртуальные экскурсии и мультимедийные презентации.