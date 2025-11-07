Ульяновск зажигает звёзды туризма: город готовится удивить гостей — всё для комфорта

В Ульяновске создаются два новых туристско-информационных центра, которые станут частью стратегии продвижения региона как одного из наиболее динамично развивающихся направлений внутреннего туризма.
Проект реализуется при поддержке Департамента туризма Ульяновской области и направлен на то, чтобы объединить цифровые технологии, культурное наследие и комфортное путешествие.
Первый центр — "Улётный ТИЦ" — разместится на территории аквапарка "Улёт", популярного у жителей и гостей города. Здесь появится интерактивная площадка нового поколения:
сенсорные киоски и мультимедийные панели,
макет города с достопримечательностями,
креативная зона для встреч, лекций и мастер-классов.
По замыслу организаторов, "Улётный ТИЦ" станет туристическим хабом, где можно не только получить информацию о маршрутах, но и погрузиться в атмосферу региона через цифровые технологии и тематические презентации.
Второй центр, "Семейный гид Ульяновска", откроется на территории Ленинского мемориала, в "Квартире-музее В. И. Ленина".
Он будет ориентирован на семейные путешествия и культурно-просветительский туризм.
Здесь посетители смогут:
получить консультации по экскурсионным маршрутам,
приобрести сувениры,
познакомиться с проектами семейного и культурного отдыха,
узнать о музеях, фестивалях и событийных турах региона.
Особое внимание уделят доступности для маломобильных граждан, а также созданию удобной навигации и мультимедийных гидов.
Ульяновская область в последние годы активно развивает туризм, опираясь на исторические и природные ресурсы, сообщает 73online. Проекты "Путь Ленина", "Тур выходного дня" привлекают всё больше путешественников.
Создание новых ТИЦ отражает общую тенденцию: туризм становится частью городской культуры, а не только услугой для приезжих.
Город превращается в открытую платформу, где технологии, история и современный сервис соединяются в одном пространстве.
Интерактивные технологии.
В каждом центре установят мультимедийные панели, сенсорные карты и виртуальные туры по достопримечательностям области.
Доступность и инклюзия.
Центры будут оборудованы пандусами, адаптированными интерфейсами и аудиогидами для людей с ограниченными возможностями.
Объединение досуга и информации.
В "Улётном ТИЦ" можно будет не только узнать о маршрутах, но и посетить мастер-класс, в то время как "Семейный гид" станет площадкой для культурного отдыха с детьми.
А что если каждый человек, посетивший Ульяновск, сможет рассказать о нём миру, благодаря современным центрам, которые делают путешествие персонализированным?
А что если ТИЦ станут не просто справочными пунктами, а пространствами общения и вдохновения — местами, где рождаются идеи новых фестивалей, маршрутов и проектов?
А что если именно такие центры станут основой для нового поколения туристов, для которых важно не просто смотреть, а понимать, участвовать и чувствовать себя частью культурной экосистемы города?
Миф 1. Туристско-информационные центры нужны только приезжим.
На самом деле, ими активно пользуются и местные жители — для планирования выходных, экскурсий и культурных мероприятий.
Миф 2. Это просто стойка с буклетами.
Современные ТИЦ — это мультимедийные площадки с интерактивными сервисами, лекциями, сувенирными зонами и Wi-Fi-гидом.
Миф 3. Такие проекты окупаются только в больших городах.
Ульяновск доказывает обратное: современные туристские центры — это часть стратегии развития всего региона, а не только столицы.
1. Где будут находиться центры?
— В аквапарке "Улёт" и в "Квартире-музее В. И. Ленина" на территории Ленинского мемориала.
2. Когда состоится открытие?
— Проекты находятся в активной фазе реализации; оба центра планируется открыть в ближайшие месяцы.
3. Что можно будет сделать в ТИЦ?
— Получить информацию о туристических маршрутах, забронировать экскурсию, приобрести сувениры, поучаствовать в мастер-классе или лекции.
4. Будут ли центры бесплатными для посещения?
— Да, доступ в информационные зоны свободный, отдельные мероприятия могут проводиться по записи.
5. Какие технологии будут использоваться?
— Сенсорные панели, 3D-модели города, QR-навигация, виртуальные экскурсии и мультимедийные презентации.
