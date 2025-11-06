Новая Москва возрождает жемчужину: курорт Ерино преобразился до неузнаваемости

Группа компаний "Основа" завершила масштабную реконструкцию головного корпуса курорта "Ерино", расположенного в Новой Москве.

Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info Зона регистрации в отеле

Обновлённое здание площадью 6,3 тыс. кв. м стало финальным аккордом в комплексной программе модернизации, которая велась с 2021 года.

Теперь курорт готов принимать до 630 гостей одновременно, предлагая уровень комфорта, соответствующий четырёхзвёздочному стандарту.

Новый этап в истории московского туризма

Реконструкция исторического корпуса, известного как "Усадьба", завершает основной цикл преобразований "Ерино".

Это здание — архитектурное сердце комплекса, сочетающее черты подмосковной усадебной эстетики XIX века с современными дизайнерскими решениями.

Управляющий партнёр и акционер ГК "Основа" Олег Колченко отметил, что обновление стало возможным благодаря льготному финансированию Банка ДОМ. РФ:

"В условиях роста интереса наших граждан к внутреннему туризму сегодня особенно важно создавать максимально комфортную и разнообразную инфраструктуру для качественного отдыха и оздоровления", — сказал он.

Туризм как национальный приоритет

Развитие внутренних курортов стало частью государственной стратегии.

Банк ДОМ.РФ, через программу льготного кредитования туристической инфраструктуры, выделил на реконструкцию 2 млрд рублей.

"Льготные условия кредитования дают возможность привлечь финансирование по ставке ниже рыночной для решения государственной задачи — создания качественного номерного фонда для повышения доли туризма в экономику страны", — отметила директор подразделения "Туризм" Банка ДОМ. РФ Анна Маликова.

Благодаря этому проекту Москва получила новый санаторий с медицинской и спортивной инфраструктурой, ориентированный на гостей из всех регионов России, сообщает Газета.Ru.

Три факта о реконструкции "Ерино"

Объём инвестиций — 2 млрд рублей.

Финансирование предоставлено по государственной программе поддержки туризма через Банк ДОМ. РФ. Площадь обновлённого корпуса — 6,3 тыс. кв. м.

После реконструкции номерной фонд курорта вырос до 200 номеров. Модернизация ведётся с 2021 года.

За это время были обновлены медицинские, спортивные и оздоровительные объекты, а также благоустроена территория усадьбы.

Культурный контекст: от усадеб к современным курортам

"Ерино" — это не просто санаторий, а часть московского усадебного наследия.

Первые постройки здесь появились ещё в XVIII веке, а в советский период территория использовалась как лечебно-оздоровительный комплекс.

Сегодня проект стал примером того, как частный бизнес и государство могут вместе возрождать исторические ландшафты, превращая их в современные пространства отдыха.

Архитектурная реконструкция сохранила дух старинной усадьбы: высокие своды, лепнина, светлые интерьеры и парк с аллеями — всё это делает "Ерино" частью культурной ткани Новой Москвы.

Курорт XXI века: комфорт, здоровье и технологии

Современный "Ерино" — это синтез медицинского центра, wellness-комплекса и семейного курорта.

Здесь есть:

центр восстановительной медицины и спа-зона;

спортивные площадки и фитнес-зал;

зимний павильон и парк для прогулок;

собственный ресторан и банкетный зал.

Система "умного управления" гостиничным фондом позволяет регулировать освещение, микроклимат и бронирование в режиме онлайн.

Таким образом, "Ерино" становится образцом цифрового курорта нового поколения.

А что если… так выглядит будущее внутреннего туризма

А что если подобные проекты — это не единичные успехи, а начало новой эпохи развития российских курортов?

Государственно-частные партнёрства уже показали, что сочетание льготного финансирования и профессионального девелопмента даёт ощутимый результат.

А что если Москва станет не только культурной, но и курортной столицей?

Спрос на внутренний отдых растёт: россияне всё чаще выбирают комфорт без перелётов, а "Ерино" становится символом этой тенденции.

А что если реконструкция исторических объектов может стать ключом к сохранению культурного наследия?

Проект доказывает, что туризм способен не разрушать, а возрождать архитектуру, если он строится с уважением к истории.

Экономический эффект и значение для региона

Обновлённый курорт не только создаёт рабочие места, но и усиливает привлекательность Новой Москвы как рекреационного центра.

Появление 200 новых номеров расширяет туристические возможности региона, а инфраструктура медицинского туризма повышает его статус.

Эксперты отмечают, что подобные объекты стимулируют развитие малого бизнеса, от кафе и фермерских рынков до транспортных услуг.

FAQ: о курорте "Ерино"

1. Где расположен курорт "Ерино"?

— В Новой Москве, примерно в 25 километрах от центра столицы, в зелёной зоне с развитой транспортной доступностью.

2. Когда завершилась реконструкция?

— В начале ноября 2025 года.

3. Какова вместимость комплекса?

— До 630 гостей одновременно.

4. Есть ли медицинские услуги?

— Да, курорт сохраняет санаторную специализацию: диагностика, восстановительная медицина, спа и физиотерапия.

5. Кто инвестировал в проект?

— Группа компаний "Основа" при поддержке Банка ДОМ. РФ, предоставившего 2 млрд рублей льготного финансирования.