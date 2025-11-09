Поднебесная манит покупками: почему шопинг-туры в Китай станут главным трендом 2026 года

Китай уверенно превращается не только в крупнейшую промышленную державу, но и в новый мировой центр шопинг-туризма. Если раньше туристы ехали в Поднебесную ради древних храмов, пагод и природы, то сегодня всё больше путешественников направляются сюда с чемоданом — но не для одежды, а для покупок.
Аналитики отмечают: Китай постепенно повторяет путь Турции, которая за несколько десятилетий смогла превратиться из "закрытого" государства в популярное направление для отдыха и выгодных покупок.
Согласно исследованию, доходы от въездного туризма в Китае за пять лет вырастут с 11% до 18%, а к 2030 году пятая часть прибыли гостиничного бизнеса страны будет приходиться на иностранных гостей. При этом значительная доля этих доходов напрямую связана с шопингом.
"Покупки будут становиться всё более важной причиной для иностранных туристов приезжать в Китай, особенно с учётом повышения торговых барьеров во всём мире", — подчеркнули аналитики.
Причина роста проста — китайские власти активно упрощают визовые и таможенные процедуры, создают систему возврата НДС и развивают инфраструктуру для иностранных покупателей.
По данным китайского издания China Retail News, объём розничных продаж, связанных с системой возврата НДС, вырос почти вдвое — на 98%.
|Страна
|Средний возврат НДС
|Основные товары для шопинга
|Особенности
|Китай
|9-13%
|Техника, дроны, фарфор, чай
|Можно оформить возврат прямо в магазине
|Турция
|10-15%
|Текстиль, кожа, золото
|Возврат только в аэропорту
|ОАЭ
|5%
|Ювелирные изделия, парфюм
|Дорогой уровень цен
|Таиланд
|7%
|Косметика, одежда
|Требуется минимальная сумма покупки
Китай — мировой лидер по производству дронов, смартфонов и гаджетов.
"Дроны стоят дёшево, а выбор у нас большой", — отметил генеральный директор Стивен Чжао.
Эти товары традиционно считаются визитной карточкой страны. Китайский шёлк отличается мягкостью и долговечностью, а фарфор из Цзиндэчжэня ценится коллекционерами по всему миру.
Путешественники привозят из Китая не только пуэр и улун, но и бамбуковые изделия, бумажные фонари, резьбу по камню.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Покупка без чека
|Потеря возможности возврата НДС
|Всегда просите tax invoice
|Игнорирование региональных рынков
|Переплата за бренд
|Ищите локальные фабричные аутлеты
|Оплата наличными в долларах
|Неудобный курс
|Используйте карты UnionPay или Mir
|Покупка техники без гарантии
|Проблемы с ремонтом
|Покупайте в официальных магазинах DJI, Huawei, Xiaomi
Хайнань сегодня называют "азиатским Дубаем". В порте свободной торговли Хайкоу работают тысячи магазинов duty free, где можно купить всё - от ювелирных украшений до гаджетов.
Благодаря особому налоговому режиму иностранные туристы экономят до 20-30% от обычных цен. А тропический климат и пляжные отели делают шопинг-тур вдвойне приятным.
Эти гиганты не просто магазины, а целые города под крышей, где можно провести целый день, не заметив, как пролетело время.
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор и выгодные цены
|Возможен языковой барьер
|Возврат НДС и акции
|Сложность проверки подлинности брендов
|Комбинация шопинга и туризма
|Переизбыток торговых центров, сложно выбрать
Нужно предъявить паспорт, чеки с отметкой Tax Free и оформить возврат прямо в магазине или в аэропорту.
Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Хайнань — самые популярные направления.
Да, карты Mir принимаются в ряде банков и отелей, а также через систему UnionPay.
Первые шопинг-туры из России в Китай начались ещё в 1990-х, когда жители приграничных регионов ездили за одеждой и техникой. Сегодня формат стал цивилизованным: вместо уличных рынков — современные моллы, вместо бартерных сделок — официальные квитанции и Tax Free.
Китай прошёл путь от торгового хаоса до комфортной туристической инфраструктуры, сохранив при этом своё главное преимущество — доступные цены и огромный ассортимент.
Шопинг в Китае сегодня — это не просто выгодная покупка, а часть культурного опыта. Здесь можно купить и последние технологические новинки, и традиционные сувениры, познакомиться с архитектурными чудесами и ощутить ритм быстро меняющейся страны. Поднебесная стала местом, где торговля превращается в искусство, а каждый турист — в охотника за впечатлениями и выгодой.
