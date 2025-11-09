Мандарины с дерева, клюква из болота: топ осенних направлений для гастрономических туров

8:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ноябрь — месяц, когда природа уже готовится к зиме, но у путешественников остаётся шанс отправиться за свежими витаминами. В это время созревают последние ягоды и фрукты, и многие фермы и плантации открывают двери для туристов, желающих совместить отдых с полезным занятием. Турэксперт Екатерина Васильева рассказала, где в конце осени можно собрать клюкву, мандарины, гранаты, хурму и даже клубнику.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сбор клюквы на болоте

Архангельская область: клюква под снегом

Осенний север особенно красив, а клюква здесь — главная ягода сезона. В 93 километрах от Архангельска находится плантация "Архангельская клюква", где ягоду выращивают в промышленных масштабах и проводят экскурсии.

Сначала гости отправляются на болото — не просто "по ягоды", а чтобы узнать о жизни торфяных болот и их экосистеме. Затем туристов знакомят с самим предприятием, проводят дегустацию разных сортов клюквы и мастер-класс по приготовлению ягодных конфет. В завершение можно покататься на упряжке с хаски или просто самостоятельно собрать урожай.

Как попасть:

Перелёт до Архангельска займёт около двух часов и обойдётся от 9 300 рублей туда и обратно. От города до плантации — примерно полтора часа на машине или автобусом до остановки "Новинки", а затем пешком около четырёх километров. Стоимость экскурсии — 1 000 рублей, самосбор — 250 рублей за литр.

Подмосковье: поход за клюквой выходного дня

Тем, кто не готов ехать на Север, клюкву можно собрать и рядом со столицей. Опытные организаторы устраивают походы одного дня по болотистым участкам в районе Павловского Посада или Дмитрова. Это не плантация, а настоящая дикая природа, где клюква растёт среди мха и трав.

Гиды утверждают, что в этом году урожай особенно богатый, поэтому с пустыми руками никто не уходит. Программа обычно включает обед на природе, инструктаж и сопровождение. До места старта участники добираются самостоятельно.

Как добраться:

Электричка до станции Ковригино (восток Подмосковья) идёт 1,5 часа и стоит от 304 рублей. До станции Морозки (север области) — около 1 часа 15 минут, билет от 232 рублей. Стоимость похода с гидом — от 2 600 рублей на человека.

Абхазия: ароматные мандариновые каникулы

Поздняя осень — время, когда в Абхазии начинается сбор мандаринов. Оранжевые сады заполняют воздух сладким цитрусовым ароматом, а туристы могут сами поучаствовать в сборе урожая.

Есть как однодневные экскурсии с посещением плантаций и достопримечательностей вроде озера Рица, так и туры на выходные. Во время поездки можно собирать фрукты прямо с дерева, пробовать свежие мандарины и увозить их домой в качестве сувенира.

Как добраться:

Перелёт до Сочи — около 3,5 часов, билеты от 8 800 рублей туда и обратно. Экскурсия на день стоит около 5 000 рублей, а тур выходного дня (3 дня) — от 35 000 рублей с проживанием, питанием и программой.

Армения: хурма и гранаты с юга

На самой южной точке Армении, в городе Мегри, в ноябре созревают сочные гранаты и сладкая хурма. Здесь проводят фермерские экскурсии, где можно попробовать фрукты прямо с дерева и узнать о традициях армянского садоводства.

Туры стартуют из Еревана и длятся от двух дней до недели. Помимо сбора урожая, путешественников ждут поездки по монастырям, винодельням и местным достопримечательностям.

Как добраться:

Перелёт до Еревана — около 3 часов, билеты от 16 000 рублей. Тур на 2 дня с проживанием и питанием обойдётся примерно в 28 000 рублей, недельный — от 50 000 рублей.

Кострома: клубника круглый год

Даже в ноябре можно попасть на сбор клубники. В Костромской области есть ферма, где ягоды выращивают в теплицах круглый год. Экскурсия включает прогулку по теплицам, дегустацию, чаепитие и мастер-класс по приготовлению варенья.

Как добраться

Поезд до Костромы идёт около 5,5 часов, билет — от 1 283 рублей. Затем автобусом до деревни Лежнево — полчаса пути. Экскурсия стоит 600 рублей, вариант с дегустацией трёх видов варенья — 950 рублей.

Сравнение направлений

Направление Урожай Формат отдыха Примерная стоимость Особенность Архангельская область Клюква Экскурсия, самосбор От 1 000 ₽ Северная природа и хаски Подмосковье Клюква Поход 1 день От 2 600 ₽ Удобно и близко Абхазия Мандарины Тур 1-3 дня От 5 000 ₽ Море и цитрусовые Армения Хурма, гранаты Тур 2-7 дней От 28 000 ₽ Восточная кухня Кострома Клубника Экскурсия От 600 ₽ Круглогодично

А что если не собирать, а просто попробовать?

Если не хочется уставать с корзиной в руках, можно ограничиться гастрономическим туром. В России и соседних странах всё больше программ, где туристам предлагают дегустации варенья, соков, десертов и джемов. К примеру, в Абхазии устраивают праздники мандарина, в Армении — фестивали граната и хурмы, а на Севере России дегустации ягодных ликёров и морсов.

Плюсы и минусы сезонных туров

Плюсы Минусы Уникальный опыт и близость к природе Сезонность и зависимость от погоды Возможность совместить отдых и активность Иногда нужны тёплые вещи и резиновые сапоги Экологичный формат путешествий Требуется предварительная запись

FAQ

Нужно ли записываться заранее?

Да, большинство хозяйств принимают ограниченное число участников, особенно на самосбор ягод и фруктов.

Можно ли приезжать с детьми?

Да, почти везде предусмотрены семейные форматы: короткие экскурсии, дегустации, мастер-классы.

Что взять с собой?

Тёплую одежду, удобную обувь, контейнеры для ягод и зарядное устройство для телефона — фотографии точно будут.

Мифы и правда

Миф: в ноябре уже нечего собирать.

в ноябре уже нечего собирать. Правда: клюква, мандарины, гранаты и даже клубника доступны именно в этот период.

клюква, мандарины, гранаты и даже клубника доступны именно в этот период. Миф: подобные туры дорогие.

подобные туры дорогие. Правда: однодневные поездки стоят недорого, а эмоций дают не меньше, чем полноценный отпуск.

однодневные поездки стоят недорого, а эмоций дают не меньше, чем полноценный отпуск. Миф: собирать урожай скучно.

собирать урожай скучно. Правда: современные туры — это полноценный отдых с экскурсиями, дегустациями и фото-площадками.

3 интересных факта

Клюква, собранная после первых заморозков, содержит больше сахаров и витамина С. В Абхазии мандариновый сезон длится с ноября до конца января. В Армении гранат считается символом счастья и плодородия, а туристам дарят его как талисман.

Исторический контекст

Традиция сборных туров появилась в России ещё в советское время, когда люди ездили "на яблоки" или "на виноград". Сегодня этот формат снова набирает популярность, превращаясь в сочетание отдыха, гастрономии и этнографического путешествия. Ноябрьские поездки на клюкву и мандарины — продолжение этой доброй традиции, только в современном исполнении.

Осенние туры за урожаем — это не просто возможность пополнить запасы витаминов, но и способ увидеть Россию и соседние страны с другой стороны. Клюквенные болота, цитрусовые сады и ароматные армянские плантации превращают обычную поездку в маленькое приключение с вкусом свежих ягод и фруктов. Ноябрь — идеальное время, чтобы совместить отдых, природу и гастрономию, вернувшись домой не только с урожаем, но и с новыми впечатлениями.