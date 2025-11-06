Выезд с ребёнком за границу превратится в квест: новые правила начнут действовать с 2026 года

С 20 января 2026 года российские семьи, путешествующие с детьми, столкнутся с обновленными правилами пересечения границы. Теперь без загранпаспорта несовершеннолетнего выезд в ряд стран станет невозможен. Рассказываем, как подготовиться к этим изменениям, какие документы понадобятся и почему введение новых требований считается мерой безопасности, а не формальностью.

Что меняется с 2026 года

Главное новшество — детям понадобится собственный загранпаспорт, даже если они едут вместе с родителями. Свидетельство о рождении перестает быть основным документом для поездок за границу, сообщает gorod55.ru. Ранее оно действовало как удостоверение личности ребенка до 14 лет, а также позволяло "вписывать" детей в паспорта родителей. Теперь эта практика отменяется.

"Мы ожидаем, что изменения сделают пересечение границы несовершеннолетними более безопасным и контролируемым", — пояснили в Миграционной службе.

Новые правила вступают в силу 20 января 2026 года. Если ребенок выехал за границу до этой даты по свидетельству о рождении, он сможет вернуться домой без проблем — на него нововведения не распространяются.

Куда без загранпаспорта теперь не пустят

Ранее дети могли пересекать границу по свидетельству о рождении при поездках в ближайшие государства. Но в 2026 году этот порядок изменится. Теперь оформить загранпаспорт потребуется для поездок в:

Казахстан;

Абхазию;

Южную Осетию;

Кыргызстан;

Белоруссию.

Для взрослых и подростков старше 14 лет всё останется по-прежнему — им достаточно внутреннего паспорта. Однако для малышей до 14 лет въезд в эти страны без загранпаспорта станет невозможным.

Почему вводят новые требования

Основная цель изменений — усиление защиты несовершеннолетних за рубежом. В Миграционной службе объяснили, что свидетельство о рождении не содержит фотографии и легко подделывается, тогда как биометрический загранпаспорт обеспечивает высокий уровень безопасности. Новый порядок должен сократить число случаев незаконного вывоза детей и пресечь возможности для торговли людьми.

Реакция туриндустрии

"В целях сохранения туристической привлекательности Республики Беларусь и Республики Абхазия для российских семей, Ассоциация туроператоров просит рассмотреть возможность пересмотра изменений и разрешить детям до 14 лет въезд по свидетельству о рождении", — заявила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

По оценке ассоциации, новые правила могут привести к снижению турпотока в популярные семейные направления в четыре раза. Однако пока предложения туроператоров не были поддержаны.

Как оформить загранпаспорт ребенку: пошаговая инструкция

Через портал "Госуслуги"

Авторизуйтесь на сайте gosuslugi.ru и подайте заявление, отметив, что документ оформляется для ребенка. Укажите подразделение МВД, где удобно получить паспорт. Дождитесь уведомления о проверке заявления (2-12 рабочих дней). Оплатите госпошлину. Выберите дату визита и придите с ребенком, его свидетельством о рождении и вашим паспортом. Если выбран новый паспорт, ребёнка сфотографируют и снимут отпечатки пальцев. Получите уведомление о готовности — от 1 до 3 месяцев ожидания.

В МФЦ

Можно подать документы через многофункциональный центр. Для этого нужно:

взять талон на удобное время;

прийти с ребенком, паспортом и свидетельством о рождении;

оплатить пошлину на месте;

дождаться приглашения в МВД для фотографирования и оформления.

Сроки оформления те же, что и при подаче через Госуслуги.

В отделении МВД по вопросам миграции

Родители могут обратиться напрямую в миграционную службу, минуя электронные сервисы. Порядок действий стандартный: взять талон, заполнить заявление, оплатить пошлину и дождаться готового документа.

Проверяем наличие запрета на выезд

Если родители разведены, один из них может наложить временный запрет на выезд ребенка за границу. Это часто становится неожиданностью на границе: билет и паспорт оформлены, но пересечь границу не разрешают.

Чтобы избежать таких ситуаций, стоит заранее уточнить наличие запрета. Проверка проводится в МВД: сотрудник сообщит родителю о наличии ограничений. При поданном запрете уведомление приходит по адресу, указанному заявителем.

Какие документы брать в поездку

Даже при наличии загранпаспорта ребенку могут понадобиться дополнительные бумаги:

свидетельство о рождении , если фамилии родителей и ребенка разные;

нотариальное разрешение на выезд , если ребенок едет с третьими лицами (учителем, бабушкой, тренером);

билеты туда и обратно, особенно при выезде в страны СНГ.

Сравнение способов оформления загранпаспорта

Способ Срок оформления Пошлина Особенности Госуслуги 1-3 месяца 1000-3000 руб. Удобно, часть процесса онлайн МФЦ 1-3 месяца 1000-3000 руб. Очереди, но помощь сотрудников МВД 1-3 месяца 1000-3000 руб. Быстро, если есть свободные даты

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подать документы за неделю до поездки.

Последствие: загранпаспорт не успеют оформить.

Альтернатива: начинайте оформление минимум за 2-3 месяца.

Ошибка: не проверять наличие запрета второго родителя.

Последствие: отказ в пересечении границы.

Альтернатива: уточните статус заранее через МВД.

Ошибка: ехать без нотариального разрешения.

Последствие: проблемы при посадке или на границе.

Альтернатива: оформите доверенность заранее.

FAQ

Когда нужно оформлять загранпаспорт ребенку?

Лучше за 2-3 месяца до поездки. В сезон отпусков сроки могут увеличиться.

Можно ли вписать ребенка в паспорт родителей?

Нет, с 2026 года такая возможность отменена.

Сколько лет действует детский загранпаспорт?

Биометрический — 10 лет, старого образца — 5 лет.

Мифы и правда

Миф: загранпаспорт ребенку можно оформить за неделю.

Правда: минимальный срок — около месяца.

Миф: если один родитель против, ребёнка всё равно выпустят.

Правда: при официальном запрете ребёнка не выпустят ни при каких обстоятельствах.