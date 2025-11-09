Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Радость, которую не скрыть: в семье Егора Крида ожидается пополнение — певец пока хранит молчание
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Мозг задыхается, сердце раздувается: что на самом деле делает с телом ежедневное пиво
Они переключают за 0,2 секунды, но ломаются быстрее, чем обещали: ловушка современного автопрома
Балканы разогреваются изнутри: учёные обнаружили скрытый энергетический потенциал
Арина Соболенко разбита: слёзы и признание после рокового финала
Вы худеете не телом, а мыслями — и вот с чего начинается реальное преображение
Переломный момент: аренда квартир стала дешевле — что нужно знать
Госуслуги теперь опередят эвакуатор — новое уведомление спасёт автомобилистов от сюрпризов

Петербург выше Москвы: рост тарифов в гостиницах всех категорий заставляет пересмотреть план поездки

Туризм

Санкт-Петербург вновь подтвердил статус туристической столицы России — в 2025 году гостиницы города показали самый заметный рост цен за последние несколько лет. При этом даже Москва, традиционно удерживающая лидерство по уровню тарифов, теперь уступает Северной столице по динамике удорожания.

Гостиничный номер
Фото: commons.wikimedia.org by Karin Jansen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиничный номер

По данным, средняя стоимость номера в петербургских отелях за девять месяцев 2025 года достигла 9,8 тысячи рублей. Это на 17% выше, чем годом ранее. Рост наблюдается во всех категориях — от бюджетных хостелов до люксовых апартаментов, но сильнее всего подорожали именно средний и премиальный сегменты.

"Прирост тарифов отмечается в гостиницах всех ценовых сегментов, однако наибольший (+21%) зафиксирован в люксовой и среднеценовой категориях, где цены достигли 44,4 тыс. рублей и 6,8 тыс. рублей соответственно", — сообщили аналитики Hotel Advisors.

В Москве, напротив, ситуация оказалась более умеренной. Средняя стоимость размещения в столичных отелях составила 11,8 тысячи рублей, увеличившись всего на 6% год к году. Рост коснулся всех категорий, но варьировался в пределах от 4 до 11%, что значительно ниже петербургских показателей.

Почему именно Петербург растёт быстрее

Главным драйвером подорожания в Северной столице эксперты называют восстановление туристического потока. После пандемийного спада и ограничений на выезд за рубеж россияне всё чаще выбирают внутренние направления. Петербург при этом остаётся одним из самых привлекательных вариантов — богатая культурная программа, обновлённая инфраструктура и большое количество гостиниц разных форматов создают высокий спрос на размещение.

Сказывается и рост числа иностранных туристов. С возобновлением прямых авиарейсов и увеличением интереса к России со стороны стран Азии и Ближнего Востока загрузка отелей в центре города заметно выросла.

Дополнительным фактором стал летний сезон 2025 года, когда город принимал несколько крупных международных мероприятий — фестивали, выставки и спортивные турниры.

Сравнение цен и динамики

Город Средняя цена за номер Рост за год Сегмент с наибольшим подорожанием
Санкт-Петербург 9 800 ₽ +17% Люкс и средний
Москва 11 800 ₽ +6% Бюджетный и бизнес

Советы шаг за шагом: как сэкономить на размещении

  1. Бронируйте заранее. За 2-3 месяца до поездки можно найти варианты на 15-25% дешевле.
  2. Используйте кешбэк и бонусные программы. Многие российские сервисы бронирования возвращают часть суммы при оплате картой "Мир".
  3. Выбирайте будние дни. В Петербурге разница между ценами на выходных и в середине недели может достигать 30%.
  4. Рассмотрите мини-отели и апартаменты. Форматы apart hotel или serviced apartment дают комфорт уровня отеля, но по меньшей цене.
  5. Сравните несколько площадок. Помимо Booking и Ostrovok, проверь цены на сайтах самих гостиниц — иногда там предлагают скидки для прямого бронирования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Бронирование в последний момент Цены вырастают в 1,5-2 раза Использовать календарь динамики тарифов
Игнорирование отзывов гостей Неприятные сюрпризы при заселении Проверять рейтинг на нескольких площадках
Отказ от раннего бронирования Потеря выгодных тарифов Забронировать с опцией бесплатной отмены
Поиск только в центре Переплата за локацию Рассмотреть районы у метро или Васильевский остров

А что если выбрать Москву?

Москва остаётся более дорогим, но предсказуемым направлением. Здесь стабильно высокая загрузка, но без резких скачков цен. Если поездка деловая, а важен комфорт, столица предложит больше международных сетей и бизнес-отелей с программами лояльности. Петербург же — лучший выбор для отдыха, культурных маршрутов и атмосферы.

Плюсы и минусы размещения

Город Плюсы Минусы
Санкт-Петербург Живописный центр, культурные события, доступные апартаменты Высокие летние тарифы, зависимость от сезона
Москва Развитая транспортная сеть, широкий выбор брендов Дороже проживание, меньше туристической "душевности"

FAQ

Когда дешевле всего ехать в Петербург?

Лучшее время — с ноября по март. В этот период цены на проживание снижаются на 20-30%.

Какие отели выбрать для комфортного отдыха?

В среднем сегменте хорошо зарекомендовали себя сети Sokos, AZIMUT и Radisson.

Стоит ли бронировать через агрегаторы?

Да, но обязательно сравнивай цену на сайте самого отеля — иногда она ниже, особенно при оплате заранее.

Мифы и правда

  • Миф: цены растут только в сезон.
  • Правда: в Петербурге подорожание фиксируется даже весной и осенью из-за высокой базовой загрузки.
  • Миф: люксовые отели доступны только туристам с высоким доходом.
  • Правда: при раннем бронировании можно найти номера в 4-5 звёздах по цене хорошего трёхзвёздочного отеля.
  • Миф: в Москве всегда дороже.
  • Правда: разрыв в стоимости сокращается — Петербург догоняет столицу по уровню тарифов.

3 интересных факта

  1. Петербург впервые обогнал Москву по темпам роста гостиничных цен за последние 10 лет.
  2. Самый быстрый рост отмечен в апарт-отелях у Невы и на Петроградской стороне.
  3. В 2025 году Северная столица вошла в топ-5 самых посещаемых городов Европы по версии туроператоров СНГ.

Исторический контекст

Гостиничный бизнес Петербурга всегда отражал экономические волны страны. В начале 2000-х отели активно открывались к юбилею города, а в 2018 году — к Чемпионату мира по футболу. После спада пандемии рынок вновь ожил, и сегодня он демонстрирует уверенный рост, возвращаясь к докризисным объёмам.

Рост цен на гостиницы в Петербурге — отражение не только туристического бума, но и возрождения интереса к внутренним путешествиям. Северная столица всё активнее конкурирует с Москвой, предлагая уникальную атмосферу, культурные маршруты и высокий уровень сервиса. И хотя тарифы растут, спрос не падает — напротив, многие выбирают Петербург за его очарование, доступность и ощущение праздника, которое здесь не покидает даже в будни.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Кино. Новости и обзоры
Без пафоса, но с душой: знаменитый советский фильм стал культовым для западных подростков
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Тепло без лишних счетов: технологии, которые делают зиму тёплой, а счета — маленькими
Засуха живёт в воздухе, а не в горшке: отопление заставляет менять полив, даже когда земля сырая
Когда суп стоил дороже мяса: что ели чехи, когда в доме не было ничего
Вы можете выглядеть дорого и стильно без шопинга — просто вспомните про белую рубашку
Петербург выше Москвы: рост тарифов в гостиницах всех категорий заставляет пересмотреть план поездки
Такое тёплое и родное: Жасмин раскрыла имя новорождённого внука и поделилась своим восторгом
Призрак над волнами: птица, которая видит в кромешной тьме и живёт посреди океана
Таймер апокалипсиса включён: дата, когда Вселенная услышит мощный взрыв
Неожиданный ход: Jameson регистрирует товарный знак в России
Простой способ сэкономить топливо и избавиться от дыма: секреты разжигания огня в камине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.