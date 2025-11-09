Петербург выше Москвы: рост тарифов в гостиницах всех категорий заставляет пересмотреть план поездки

Санкт-Петербург вновь подтвердил статус туристической столицы России — в 2025 году гостиницы города показали самый заметный рост цен за последние несколько лет. При этом даже Москва, традиционно удерживающая лидерство по уровню тарифов, теперь уступает Северной столице по динамике удорожания.

Фото: commons.wikimedia.org by Karin Jansen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиничный номер

По данным, средняя стоимость номера в петербургских отелях за девять месяцев 2025 года достигла 9,8 тысячи рублей. Это на 17% выше, чем годом ранее. Рост наблюдается во всех категориях — от бюджетных хостелов до люксовых апартаментов, но сильнее всего подорожали именно средний и премиальный сегменты.

"Прирост тарифов отмечается в гостиницах всех ценовых сегментов, однако наибольший (+21%) зафиксирован в люксовой и среднеценовой категориях, где цены достигли 44,4 тыс. рублей и 6,8 тыс. рублей соответственно", — сообщили аналитики Hotel Advisors.

В Москве, напротив, ситуация оказалась более умеренной. Средняя стоимость размещения в столичных отелях составила 11,8 тысячи рублей, увеличившись всего на 6% год к году. Рост коснулся всех категорий, но варьировался в пределах от 4 до 11%, что значительно ниже петербургских показателей.

Почему именно Петербург растёт быстрее

Главным драйвером подорожания в Северной столице эксперты называют восстановление туристического потока. После пандемийного спада и ограничений на выезд за рубеж россияне всё чаще выбирают внутренние направления. Петербург при этом остаётся одним из самых привлекательных вариантов — богатая культурная программа, обновлённая инфраструктура и большое количество гостиниц разных форматов создают высокий спрос на размещение.

Сказывается и рост числа иностранных туристов. С возобновлением прямых авиарейсов и увеличением интереса к России со стороны стран Азии и Ближнего Востока загрузка отелей в центре города заметно выросла.

Дополнительным фактором стал летний сезон 2025 года, когда город принимал несколько крупных международных мероприятий — фестивали, выставки и спортивные турниры.

Сравнение цен и динамики

Город Средняя цена за номер Рост за год Сегмент с наибольшим подорожанием Санкт-Петербург 9 800 ₽ +17% Люкс и средний Москва 11 800 ₽ +6% Бюджетный и бизнес

Советы шаг за шагом: как сэкономить на размещении

Бронируйте заранее. За 2-3 месяца до поездки можно найти варианты на 15-25% дешевле. Используйте кешбэк и бонусные программы. Многие российские сервисы бронирования возвращают часть суммы при оплате картой "Мир". Выбирайте будние дни. В Петербурге разница между ценами на выходных и в середине недели может достигать 30%. Рассмотрите мини-отели и апартаменты. Форматы apart hotel или serviced apartment дают комфорт уровня отеля, но по меньшей цене. Сравните несколько площадок. Помимо Booking и Ostrovok, проверь цены на сайтах самих гостиниц — иногда там предлагают скидки для прямого бронирования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Бронирование в последний момент Цены вырастают в 1,5-2 раза Использовать календарь динамики тарифов Игнорирование отзывов гостей Неприятные сюрпризы при заселении Проверять рейтинг на нескольких площадках Отказ от раннего бронирования Потеря выгодных тарифов Забронировать с опцией бесплатной отмены Поиск только в центре Переплата за локацию Рассмотреть районы у метро или Васильевский остров

А что если выбрать Москву?

Москва остаётся более дорогим, но предсказуемым направлением. Здесь стабильно высокая загрузка, но без резких скачков цен. Если поездка деловая, а важен комфорт, столица предложит больше международных сетей и бизнес-отелей с программами лояльности. Петербург же — лучший выбор для отдыха, культурных маршрутов и атмосферы.

Плюсы и минусы размещения

Город Плюсы Минусы Санкт-Петербург Живописный центр, культурные события, доступные апартаменты Высокие летние тарифы, зависимость от сезона Москва Развитая транспортная сеть, широкий выбор брендов Дороже проживание, меньше туристической "душевности"

FAQ

Когда дешевле всего ехать в Петербург?

Лучшее время — с ноября по март. В этот период цены на проживание снижаются на 20-30%.

Какие отели выбрать для комфортного отдыха?

В среднем сегменте хорошо зарекомендовали себя сети Sokos, AZIMUT и Radisson.

Стоит ли бронировать через агрегаторы?

Да, но обязательно сравнивай цену на сайте самого отеля — иногда она ниже, особенно при оплате заранее.

Мифы и правда

Миф: цены растут только в сезон.

цены растут только в сезон. Правда: в Петербурге подорожание фиксируется даже весной и осенью из-за высокой базовой загрузки.

в Петербурге подорожание фиксируется даже весной и осенью из-за высокой базовой загрузки. Миф: люксовые отели доступны только туристам с высоким доходом.

люксовые отели доступны только туристам с высоким доходом. Правда: при раннем бронировании можно найти номера в 4-5 звёздах по цене хорошего трёхзвёздочного отеля.

при раннем бронировании можно найти номера в 4-5 звёздах по цене хорошего трёхзвёздочного отеля. Миф: в Москве всегда дороже.

в Москве всегда дороже. Правда: разрыв в стоимости сокращается — Петербург догоняет столицу по уровню тарифов.

3 интересных факта

Петербург впервые обогнал Москву по темпам роста гостиничных цен за последние 10 лет. Самый быстрый рост отмечен в апарт-отелях у Невы и на Петроградской стороне. В 2025 году Северная столица вошла в топ-5 самых посещаемых городов Европы по версии туроператоров СНГ.

Исторический контекст

Гостиничный бизнес Петербурга всегда отражал экономические волны страны. В начале 2000-х отели активно открывались к юбилею города, а в 2018 году — к Чемпионату мира по футболу. После спада пандемии рынок вновь ожил, и сегодня он демонстрирует уверенный рост, возвращаясь к докризисным объёмам.

Рост цен на гостиницы в Петербурге — отражение не только туристического бума, но и возрождения интереса к внутренним путешествиям. Северная столица всё активнее конкурирует с Москвой, предлагая уникальную атмосферу, культурные маршруты и высокий уровень сервиса. И хотя тарифы растут, спрос не падает — напротив, многие выбирают Петербург за его очарование, доступность и ощущение праздника, которое здесь не покидает даже в будни.