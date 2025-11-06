Внутренний туризм набирает обороты: куда бегут россияне от зимы — и что выбирают вместо заграницы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Праздничный сезон уже не за горами, и все больше россиян планируют провести Новый год вдали от дома. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), интерес к путешествиям внутри страны растет — и не только среди заядлых туристов. Желание сменить обстановку, провести время с близкими в новом месте и открыть для себя зимние локации стало важной частью новогодней традиции.

Туристы на зимнем фестивале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туристы на зимнем фестивале

Кто и где встретит 2025 год

"Мы ожидаем, что вне дома в этом году встретят Новый год около 10 млн туристов, и это на 3-4% больше, чем год назад — на рубеже 2024-2025 годов", — отметил член комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Около 40% путешественников предпочитают отправляться в поездки еще до новогодней ночи, а 60% — после 2-3 января. Это объясняется и удобством расписания, и тем, что многим хочется провести сам праздник дома, а уже потом отправиться на отдых, пишет издание Известия. Средняя продолжительность путешествий в этот сезон составляет 5-6 дней: длинных отпусков россияне избегают, стараясь экономно распоряжаться временем и бюджетом.

Основные направления зимнего отдыха

Популярность отечественных курортов уверенно растет. В топе новогодних направлений ожидаемо оказались:

  • Сочи — сочетание моря, солнца и горнолыжных трасс делает город круглогодичным курортом.

  • Москва — традиционный выбор для тех, кто любит масштабные гуляния, ярмарки и праздничную атмосферу столицы.

  • Санкт-Петербург — культурная программа, украшенные дворцы и ледовые катки создают атмосферу сказки.

  • Казань — всё больше туристов выбирают город за его гостеприимство и национальный колорит.

  • Минеральные Воды — идеальное направление для тех, кто предпочитает санаторный отдых.

Для жителей столицы особое место занимает Подмосковье — отели и загородные клубы предлагают новогодние пакеты с банями, катками и фейерверками. Это альтернатива долгим перелетам и возможность провести праздники комфортно, без спешки и лишних затрат.

Горнолыжные курорты — выбор активных

По оценкам РСТ, из 10 миллионов путешественников около 700-800 тысяч выберут горнолыжные направления. Российские курорты становятся всё более конкурентоспособными: современные подъемники, развитая инфраструктура и комфортный сервис делают отдых доступным и разнообразным.
Самыми востребованными остаются Красная Поляна, Шерегеш, Домбай, Эльбрус и Белокуриха. Здесь туристов ждут трассы на любой уровень, уютные шале и рестораны с традиционной кухней.

Сравнение популярных типов новогоднего отдыха

Формат отдыха Особенности Для кого подходит
Городские туры Культурная программа, атмосфера праздника Семьи, пары, любители музеев и концертов
Горнолыжный курорт Активный спорт, свежий воздух Молодежь, активные путешественники
Санаторий и СПА Восстановление, процедуры, тишина Люди старшего возраста, семьи с детьми
Загородный отель Комфорт, близость к дому, минимальная суета Жители мегаполисов

Как сэкономить, не теряя в качестве

  1. Бронировать заранее. Уже в ноябре многие гостиницы предлагают скидки раннего бронирования до 20-30%.

  2. Выбирать будние даты. Отправление 2-3 января обойдется дешевле, чем поездка в последние дни декабря.

  3. Комбинировать транспорт. Поезд туда, самолет обратно — часто выгоднее, чем билеты в обе стороны одним способом.

  4. Рассматривать альтернативы. Вместо Сочи — Геленджик, вместо Казани — Йошкар-Ола: атмосфера праздника есть в каждом регионе.

  5. Пользоваться кэшбэком. Программа внутреннего туризма и банковские предложения возвращают часть расходов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать бронирование на последние дни.
    Последствие: высокие цены и отсутствие мест.
    Альтернатива: планировать хотя бы за месяц.

  • Ошибка: переоценивать возможности маршрута.
    Последствие: усталость и стресс.
    Альтернатива: составить реалистичный план поездки с днями отдыха.

  • Ошибка: выбирать только "раскрученные” курорты.
    Последствие: переполненность и дорогое жилье.
    Альтернатива: открывать новые, менее известные локации.

А что если остаться дома

Праздничная атмосфера не требует путешествий — иногда лучший отдых там, где тихо и уютно. Домашние новогодние каникулы можно превратить в мини-отпуск: устроить кулинарный марафон, зимние прогулки, киноночь или спа-день. Главное — отдохнуть эмоционально и начать год с удовольствием, будь то у подножия гор или под родной ёлкой.

FAQ

Как выбрать направление для зимнего отдыха?
Определитесь, что важнее — активность, культура или спокойствие. Горнолыжные курорты подходят для драйва, города — для впечатлений, санатории — для восстановления.

Сколько стоит новогоднее путешествие по России?
В среднем тур на 5-6 дней обойдётся от 45 до 80 тысяч рублей на человека, включая проживание и перелет.

Что лучше — поездка до Нового года или после?
Путешествие после 2 января дешевле и спокойнее: меньше туристов, свободные места и комфортная атмосфера.

Мифы и правда

Миф: путешествия по России дороже зарубежных.
Правда: при раннем бронировании и гибких датах цены сопоставимы, а иногда ниже.

Миф: внутренний туризм ограничен выбором.
Правда: от Арктики до Кавказа — десятки направлений на любой вкус.

Миф: зимой отдыхать скучно.
Правда: зима — время катков, бань, гор и ярмарок.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
