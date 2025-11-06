Внутренний туризм набирает обороты: куда бегут россияне от зимы — и что выбирают вместо заграницы

Праздничный сезон уже не за горами, и все больше россиян планируют провести Новый год вдали от дома. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), интерес к путешествиям внутри страны растет — и не только среди заядлых туристов. Желание сменить обстановку, провести время с близкими в новом месте и открыть для себя зимние локации стало важной частью новогодней традиции.
"Мы ожидаем, что вне дома в этом году встретят Новый год около 10 млн туристов, и это на 3-4% больше, чем год назад — на рубеже 2024-2025 годов", — отметил член комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
Около 40% путешественников предпочитают отправляться в поездки еще до новогодней ночи, а 60% — после 2-3 января. Это объясняется и удобством расписания, и тем, что многим хочется провести сам праздник дома, а уже потом отправиться на отдых, пишет издание Известия. Средняя продолжительность путешествий в этот сезон составляет 5-6 дней: длинных отпусков россияне избегают, стараясь экономно распоряжаться временем и бюджетом.
Популярность отечественных курортов уверенно растет. В топе новогодних направлений ожидаемо оказались:
Сочи — сочетание моря, солнца и горнолыжных трасс делает город круглогодичным курортом.
Москва — традиционный выбор для тех, кто любит масштабные гуляния, ярмарки и праздничную атмосферу столицы.
Санкт-Петербург — культурная программа, украшенные дворцы и ледовые катки создают атмосферу сказки.
Казань — всё больше туристов выбирают город за его гостеприимство и национальный колорит.
Минеральные Воды — идеальное направление для тех, кто предпочитает санаторный отдых.
Для жителей столицы особое место занимает Подмосковье — отели и загородные клубы предлагают новогодние пакеты с банями, катками и фейерверками. Это альтернатива долгим перелетам и возможность провести праздники комфортно, без спешки и лишних затрат.
По оценкам РСТ, из 10 миллионов путешественников около 700-800 тысяч выберут горнолыжные направления. Российские курорты становятся всё более конкурентоспособными: современные подъемники, развитая инфраструктура и комфортный сервис делают отдых доступным и разнообразным.
Самыми востребованными остаются Красная Поляна, Шерегеш, Домбай, Эльбрус и Белокуриха. Здесь туристов ждут трассы на любой уровень, уютные шале и рестораны с традиционной кухней.
|Формат отдыха
|Особенности
|Для кого подходит
|Городские туры
|Культурная программа, атмосфера праздника
|Семьи, пары, любители музеев и концертов
|Горнолыжный курорт
|Активный спорт, свежий воздух
|Молодежь, активные путешественники
|Санаторий и СПА
|Восстановление, процедуры, тишина
|Люди старшего возраста, семьи с детьми
|Загородный отель
|Комфорт, близость к дому, минимальная суета
|Жители мегаполисов
Бронировать заранее. Уже в ноябре многие гостиницы предлагают скидки раннего бронирования до 20-30%.
Выбирать будние даты. Отправление 2-3 января обойдется дешевле, чем поездка в последние дни декабря.
Комбинировать транспорт. Поезд туда, самолет обратно — часто выгоднее, чем билеты в обе стороны одним способом.
Рассматривать альтернативы. Вместо Сочи — Геленджик, вместо Казани — Йошкар-Ола: атмосфера праздника есть в каждом регионе.
Пользоваться кэшбэком. Программа внутреннего туризма и банковские предложения возвращают часть расходов.
Ошибка: откладывать бронирование на последние дни.
Последствие: высокие цены и отсутствие мест.
Альтернатива: планировать хотя бы за месяц.
Ошибка: переоценивать возможности маршрута.
Последствие: усталость и стресс.
Альтернатива: составить реалистичный план поездки с днями отдыха.
Ошибка: выбирать только "раскрученные” курорты.
Последствие: переполненность и дорогое жилье.
Альтернатива: открывать новые, менее известные локации.
Праздничная атмосфера не требует путешествий — иногда лучший отдых там, где тихо и уютно. Домашние новогодние каникулы можно превратить в мини-отпуск: устроить кулинарный марафон, зимние прогулки, киноночь или спа-день. Главное — отдохнуть эмоционально и начать год с удовольствием, будь то у подножия гор или под родной ёлкой.
Как выбрать направление для зимнего отдыха?
Определитесь, что важнее — активность, культура или спокойствие. Горнолыжные курорты подходят для драйва, города — для впечатлений, санатории — для восстановления.
Сколько стоит новогоднее путешествие по России?
В среднем тур на 5-6 дней обойдётся от 45 до 80 тысяч рублей на человека, включая проживание и перелет.
Что лучше — поездка до Нового года или после?
Путешествие после 2 января дешевле и спокойнее: меньше туристов, свободные места и комфортная атмосфера.
Миф: путешествия по России дороже зарубежных.
Правда: при раннем бронировании и гибких датах цены сопоставимы, а иногда ниже.
Миф: внутренний туризм ограничен выбором.
Правда: от Арктики до Кавказа — десятки направлений на любой вкус.
Миф: зимой отдыхать скучно.
Правда: зима — время катков, бань, гор и ярмарок.
