Внутренний туризм набирает обороты: куда бегут россияне от зимы — и что выбирают вместо заграницы

Праздничный сезон уже не за горами, и все больше россиян планируют провести Новый год вдали от дома. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), интерес к путешествиям внутри страны растет — и не только среди заядлых туристов. Желание сменить обстановку, провести время с близкими в новом месте и открыть для себя зимние локации стало важной частью новогодней традиции.

Кто и где встретит 2025 год

"Мы ожидаем, что вне дома в этом году встретят Новый год около 10 млн туристов, и это на 3-4% больше, чем год назад — на рубеже 2024-2025 годов", — отметил член комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Около 40% путешественников предпочитают отправляться в поездки еще до новогодней ночи, а 60% — после 2-3 января. Это объясняется и удобством расписания, и тем, что многим хочется провести сам праздник дома, а уже потом отправиться на отдых, пишет издание Известия. Средняя продолжительность путешествий в этот сезон составляет 5-6 дней: длинных отпусков россияне избегают, стараясь экономно распоряжаться временем и бюджетом.

Основные направления зимнего отдыха

Популярность отечественных курортов уверенно растет. В топе новогодних направлений ожидаемо оказались:

Сочи — сочетание моря, солнца и горнолыжных трасс делает город круглогодичным курортом.

Москва — традиционный выбор для тех, кто любит масштабные гуляния, ярмарки и праздничную атмосферу столицы.

Санкт-Петербург — культурная программа, украшенные дворцы и ледовые катки создают атмосферу сказки.

Казань — всё больше туристов выбирают город за его гостеприимство и национальный колорит.

Минеральные Воды — идеальное направление для тех, кто предпочитает санаторный отдых.

Для жителей столицы особое место занимает Подмосковье — отели и загородные клубы предлагают новогодние пакеты с банями, катками и фейерверками. Это альтернатива долгим перелетам и возможность провести праздники комфортно, без спешки и лишних затрат.

Горнолыжные курорты — выбор активных

По оценкам РСТ, из 10 миллионов путешественников около 700-800 тысяч выберут горнолыжные направления. Российские курорты становятся всё более конкурентоспособными: современные подъемники, развитая инфраструктура и комфортный сервис делают отдых доступным и разнообразным.

Самыми востребованными остаются Красная Поляна, Шерегеш, Домбай, Эльбрус и Белокуриха. Здесь туристов ждут трассы на любой уровень, уютные шале и рестораны с традиционной кухней.

Сравнение популярных типов новогоднего отдыха

Формат отдыха Особенности Для кого подходит Городские туры Культурная программа, атмосфера праздника Семьи, пары, любители музеев и концертов Горнолыжный курорт Активный спорт, свежий воздух Молодежь, активные путешественники Санаторий и СПА Восстановление, процедуры, тишина Люди старшего возраста, семьи с детьми Загородный отель Комфорт, близость к дому, минимальная суета Жители мегаполисов

Как сэкономить, не теряя в качестве

Бронировать заранее. Уже в ноябре многие гостиницы предлагают скидки раннего бронирования до 20-30%. Выбирать будние даты. Отправление 2-3 января обойдется дешевле, чем поездка в последние дни декабря. Комбинировать транспорт. Поезд туда, самолет обратно — часто выгоднее, чем билеты в обе стороны одним способом. Рассматривать альтернативы. Вместо Сочи — Геленджик, вместо Казани — Йошкар-Ола: атмосфера праздника есть в каждом регионе. Пользоваться кэшбэком. Программа внутреннего туризма и банковские предложения возвращают часть расходов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать бронирование на последние дни.

Последствие: высокие цены и отсутствие мест.

Альтернатива: планировать хотя бы за месяц.

Ошибка: переоценивать возможности маршрута.

Последствие: усталость и стресс.

Альтернатива: составить реалистичный план поездки с днями отдыха.

Ошибка: выбирать только "раскрученные” курорты.

Последствие: переполненность и дорогое жилье.

Альтернатива: открывать новые, менее известные локации.

А что если остаться дома

Праздничная атмосфера не требует путешествий — иногда лучший отдых там, где тихо и уютно. Домашние новогодние каникулы можно превратить в мини-отпуск: устроить кулинарный марафон, зимние прогулки, киноночь или спа-день. Главное — отдохнуть эмоционально и начать год с удовольствием, будь то у подножия гор или под родной ёлкой.

FAQ

Как выбрать направление для зимнего отдыха?

Определитесь, что важнее — активность, культура или спокойствие. Горнолыжные курорты подходят для драйва, города — для впечатлений, санатории — для восстановления.

Сколько стоит новогоднее путешествие по России?

В среднем тур на 5-6 дней обойдётся от 45 до 80 тысяч рублей на человека, включая проживание и перелет.

Что лучше — поездка до Нового года или после?

Путешествие после 2 января дешевле и спокойнее: меньше туристов, свободные места и комфортная атмосфера.

Мифы и правда

Миф: путешествия по России дороже зарубежных.

Правда: при раннем бронировании и гибких датах цены сопоставимы, а иногда ниже.

Миф: внутренний туризм ограничен выбором.

Правда: от Арктики до Кавказа — десятки направлений на любой вкус.

Миф: зимой отдыхать скучно.

Правда: зима — время катков, бань, гор и ярмарок.