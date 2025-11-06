ЕС закручивает вентиль шенгена: мультивизы для россиян уходят, въезд берут под жесткий контроль

Евросоюз готовится ужесточить визовый режим для граждан России: многократные шенгенские визы могут уступить место однократным, а туристический поток окажется под более пристальным контролем. Об этом сообщает издание "URA.RU". На фоне обсуждений в Брюсселе эксперты полагают, что до полного запрета на въезд дело не дойдёт, однако правила станут строже и закрепят уже сложившуюся практику.

Что меняется в визовом режиме

По данным публикации, Еврокомиссия рассматривает отказ от многократных шенгенских виз для россиян, оставляя исключения гуманитарного характера и для обладателей гражданства стран ЕС. Источником повода стала статья Politico, но отраслевые игроки призывают не торопиться с выводами. Вице-президент компании "Спейс-трэвел" Артур Мурадян подчёркивает, что без официальных документов делать прогнозы преждевременно.

"Мы пока ожидаем хоть какого-то подтверждения данной публикации Politico и комментировать не готовы", — отметил вице-президент компании "Спейс-трэвел" Артур Мурадян. Он напоминает, что визовые решения в ЕС остаются в компетенции национальных правительств. Поэтому единых тотальных ограничений быть не может, и ряд стран — от Франции и Испании до Италии и Венгрии — продолжает выдавать разрешения на въезд.

Статистика также иллюстрирует сжатие потока. В 2024 году россиянам выдали более полумиллиона шенгенских виз — больше, чем годом ранее, но примерно в восемь раз меньше уровня 2019 года. В издании уточняется, что новые правила могут вступить в силу уже на этой неделе и станут частью более широких мер, включая подготовку 19-го пакета санкций с ограничениями перемещения российских дипломатов по шенгенской зоне.

Как это скажется на туристах

Для путешественников переход к однократным визам означает дополнительные расходы и планирование каждой поездки с нуля. Усложнится и транзит через европейские хабы, если разрешение потребуется даже для пересадки. По оценке собеседников, сроки рассмотрения уже растянулись на месяцы, а стоимость выросла — при однократном действии это нивелирует выгоду маршрутов через ЕС.

"Это потребует более длительного планирования каждой поездки с необходимостью получать визу каждый раз. Также это приведет к удорожанию туризма, ведь теперь придется оплачивать новую визу под каждый вылет", — заявила руководитель туристического агентства "Anytravel" и эксперт по туризму Валентина Повод. "Даже для тех, кому необходимо лететь на другие континенты и нужна лишь пересадка, получается будет нужна виза, получение которой сейчас занимает несколько месяцев, да и стоит не дешево. При этом если она будет действовать однократно, то вся выгода от пересадок в Европе потеряет смысл", — добавила эксперт.

На рынке уже заметна переориентация. Те, кто раньше чаще выбирал Европу, обращают внимание на направления без визы или с более простой процедурой: Япония, Маврикий, ЮАР, Новая Зеландия, Иран. Туроператоры объясняют это адаптацией авиамаршрутов под новую реальность и стремлением снизить неопределённость при планировании.

Политический контекст и перспективы

Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов оценивает инициативы Брюсселя как демонстративные и не ведущие к закрытию границ. По его мнению, следующий возможный шаг — ограничение туристических поездок с сохранением гуманитарных и семейных исключений. Полный отказ от российских туристов он называет маловероятным, поскольку это означало бы финальный разрыв диалога, к которому стороны не готовы.

При этом институциональная архитектура ЕС оставляет пространство для различий между странами-членами. Национальные консульства и дальше будут определять практику выдачи в зависимости от политических приоритетов и загрузки. Рынок, вероятно, останется фрагментированным, а правила — неоднородными.

В декабре Еврокомиссия намерена представить общеевропейскую визовую стратегию с едиными рекомендациями. В числе предложений — более активное использование визовой политики в отношении "враждебных государств" и ужесточение критериев для граждан России и ряда других стран. Таким образом, Европа усиливает давление, но сохраняет гибкость для возможного пересмотра курса, если политическая обстановка изменится.