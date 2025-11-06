Цифровой прорыв на курорте: ИИ объединит 17 санаториев, предложит план процедур, размещение и развлечения

Курорт Белокуриха в Алтайском крае готовит переход к полноценной цифровой экосистеме: в её составе появится чат-бот с искусственным интеллектом для планирования отдыха, оздоровления и лечения. Инициатива озвучена в кулуарах VIII Сибирского форума по оздоровительному и медицинскому туризму и отражает запрос местного бизнеса на современную инфраструктуру. Новая система должна объединить санаторные услуги, размещение, трансферы и досуг в одном окне, сохранив проверяемость информации и единые стандарты сервиса.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Байдуков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виды Белокуриха

Цифровая экосистема курорта

По словам организаторов проекта, речь идёт не о точечном инструменте, а о связке сервисов вокруг единого портала. Экосистема должна упорядочить взаимодействие гостей с учреждениями курорта — от первичного подбора программы до сопровождения на месте. Такой подход задуман как ответ на фрагментированность текущих каналов: пользователю не придётся собирать информацию по разным сайтам и телефонам.

"В составе этих планов у нас есть чат-бот с искусственным интеллектом, который будет помогать нашему гостю определиться с отдыхом, оздоровлением, лечением, даст проверенную информацию", — сказала заместитель главы администрации города по вопросам развития курортного дела и туризма Наталья Теплова. Она подчеркнула, что исходный запрос на цифровую платформу сформулировал бизнес, а в процессе обсуждений стало ясно: простого сайта недостаточно.

Индивидуальные программы и пример сценария

Ключевая функция чат-бота — персонализация. Система будет учитывать медицинские показания и ограничения, а также предпочтения по длительности и формату отдыха. Механизм подбора нацелен на то, чтобы избежать типовых наборов услуг и предложить сбалансированную программу под конкретного гостя.

Озвучен и показательный сценарий использования. Посетитель, планирующий провести в Белокурихе семь дней, может указать потребность в лечении опорно-двигательного аппарата и сообщить о сердечно-сосудистых ограничениях. На этой основе чат-бот сформирует программу пребывания с корректной нагрузкой, расписанием процедур и подходящими активностями. Такой уровень детализации должен упростить подготовку поездки и повысить безопасность курортного лечения.

Масштаб проекта и сроки

Планируется, что платформа будет работать на базе нового городского портала и охватит все 17 санаториев и 24 гостиницы. Это позволит унифицировать контент, расписания, тарифы и правила взаимодействия с гостем в единой среде. В перспективе через одну точку доступа станут доступны услуги транспорта, бронирование развлечений и сопутствующие сервисы.

Разработка цифровой платформы намечена на 2026 год. Запустить проект единовременно непросто из-за широты охвата и требований к качеству данных, поэтому этап планирования предусматривает согласование со всеми участниками. Систему позиционируют как комплексный турпродукт, где медицинский блок, размещение и логистика связаны общими правилами и поддержкой.

Контекст форума и дискуссии

Инициатива была представлена на VIII Сибирском форуме по оздоровительному и медицинскому туризму, который проходит в Белокурихе 6 и 7 ноября. На площадках обсуждаются тренды оздоровительного туризма, подходы к продвижению и формирование курортов нового формата. Организаторы делают акцент на стыке медицины, сервиса и цифровых решений.

В мероприятии участвуют более 40 экспертов и свыше 100 участников. Обсуждение экосистемного подхода вписано в общую повестку форума: участники рассматривают, как консолидировать услуги санаториев и гостиниц, обеспечить достоверность рекомендаций и сохранить медицинские стандарты. На этом фоне проект Белокурихи выступает практическим кейсом, где цифровые инструменты должны напрямую улучшить путь гостя — от первого запроса до завершения лечения.