Путешествия на запад станут другими: как Европа меняет правила игры для туристов

Полная отмена виз для российских туристов в Европе невозможна в обозримом будущем. Об этом заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян, комментируя сообщения о возможных изменениях в визовой политике Евросоюза.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Готовая виза

Почему визы не отменят

По словам эксперта, юридические и политические реалии ЕС исключают возможность полного отказа от визового режима.

"Вероятность полной отмены виз для России нулевая, так как в Европе сейчас действует закон о свободе передвижения", — пояснил вице-президент АТА Алексан Мкртчян.

Закон о свободе передвижения гарантирует гражданам Евросоюза внутреннюю мобильность, но не распространяется на граждан третьих стран, как сообщает Москва 24. Поэтому даже в мирное время Россия не могла рассчитывать на безвизовый режим, а тем более — в нынешней геополитической обстановке.

Что реально меняется

Как отметил Мкртчян, реальные изменения коснутся сокращения сроков и количества многократных виз. Если раньше популярные направления вроде Италии выдавали пятилетние визы достаточно легко, теперь ситуация изменилась.

"Если ранее, например, Италия легко выдавала пятилетние визы, то сейчас их практически не предоставляет. Трёхлетние визы получают менее 1% заявителей, двухлетние — около 3%. Основная масса заявителей получает визы сроком на полгода или полтора месяца", — уточнил эксперт.

Некоторые страны — в частности, Венгрия и Греция — вовсе прекратили выдачу многократных виз. Это значит, что путешественники будут вынуждены оформлять документы под каждую поездку.

Франция и новый формат краткосрочных виз

Франция, по словам представителя АТА, продолжает выдавать многократные визы, но на минимальные сроки.

"Франция выдает многократные визы на полтора месяца, но за такой срок человек въедет в страну всего раз", — рассказал Мкртчян.

Он подчеркнул, что переход к визам строго на срок поездки не станет проблемой для туроператоров. Поскольку большинство путёвок приобретается с фиксированными датами, оформление краткосрочных виз соответствует привычной практике агентств.

Кто пострадает от новых правил

Наибольшие трудности грозят самостоятельным путешественникам, которые раньше пользовались мультивизами, чтобы свободно ездить по странам Шенгенской зоны.

"Что касается туристического сектора, изменения не окажут существенного влияния, поскольку турагентства работают с визами на конкретные даты поездки. Пострадает в основном сегмент самостоятельных туристов, которые рассчитывали получить долгосрочные многократные визы для свободных поездок", — добавил Мкртчян.

По его словам, турагентства уже адаптировались к новой реальности с весны 2022 года, и резких изменений для рынка не ожидается.

Что известно о готовящихся решениях ЕС

Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз готовится ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам, оставив возможность получать лишь однократные разрешения на въезд. Исключения возможны для деловых поездок, учёбы или гуманитарных целей.

Тем не менее, подчеркнул Мкртчян, Еврокомиссия не имеет полномочий полностью запретить выдачу виз россиянам, поскольку решение о визах находится в компетенции национальных правительств стран ЕС. То есть каждая страна вправе самостоятельно определять, выдавать ли визу и на какой срок.

Плюсы и минусы ситуации

Аспект Плюсы Минусы Туристический рынок Сохраняется стабильность работы туроператоров Уменьшение потока самостоятельных путешественников Визы Минимальный риск полного запрета Сокращение сроков действия Путешественники Возможность поездок сохраняется Рост расходов и бюрократии

FAQ

Можно ли всё же получить долгосрочную визу?

Да, но шансы крайне малы. По данным АТА, трёхлетние визы получают менее 1% заявителей, двухлетние — около 3%.

Какие страны чаще выдают визы россиянам сейчас?

Наиболее лояльны к заявителям остаются Венгрия, Греция и Испания, но сроки разрешений сокращены.

Стоит ли ждать безвиза с ЕС?

Нет. По мнению экспертов, вероятность отмены виз равна нулю: нынешняя правовая и политическая ситуация не допускает таких изменений.