Зелёный остров, где весна не кончается: пока в Европе хозяйничает холод, все ищут тепла на Мадейре

Мадейра — это не место для пляжного отдыха в декабре, но именно зимой этот остров раскрывает свою подлинную суть.
В то время как Европа погружается в холод и серость, "остров вечной весны" остаётся зелёным, цветущим и солнечным. Здесь можно увидеть, как природа живёт в гармонии с океаном, а мягкий климат позволяет гулять по горам, дышать свежим воздухом и открывать Португалию в её медитативной форме.
Мадейра веками была убежищем для тех, кто стремился к исцелению и отдыху.
Сюда приезжали художники, мореплаватели, писатели — от Черчилля до Эмперов Габсбургов.
Сегодня остров остаётся символом медленного путешествия (slow travel): без суеты, без толп, с уважением к природе и культуре.
Зимой здесь царит особая атмосфера — свежие ароматы эвкалипта и лавра, шум Атлантики и мягкий свет, окрашивающий горы в золотисто-зелёные оттенки.
Температура зимой — от +18 до +22 °C.
Это идеальный климат для прогулок, треккинга и экскурсий, хотя море остаётся прохладным (около +18 °C).
Доступные авиарейсы.
Прямые рейсы из Будапешта и других европейских городов — от 79 евро туда-обратно, включая ручную кладь.
Недорогое жильё.
В декабре отели и апартаменты можно забронировать по цене от 12 000 до 20 000 форинтов (≈30-50 €) за ночь.
На острове много форматов размещения — от семейных апартаментов до четырёхзвёздочных отелей.
Вот некоторые из них:
Thomas Place и Cantina do Avô — популярные у путешественников с высокими рейтингами.
Golden Residence (Фуншал) — с видом на океан и террасой.
Vila Galé Santa Cruz — на 14 % дешевле аналогичных отелей.
Estrelicia (3★) — оптимальное сочетание цены и комфорта.
Любители уединения могут выбрать Порто-Санто — соседний остров с длинным пляжем и минимальным туристическим шумом.
Международный аэропорт имени Криштиану Роналду находится всего в 18 км от Фуншала.
Самый удобный способ доехать до города — аэробус, билет стоит 5 €, время в пути — 30-45 минут.
Такси обойдётся в 27-33 €, но быстрее и комфортнее.
Для исследователей Мадейры идеален прокат автомобиля: дороги извилистые, но виды с серпантинов — захватывающие.
Местные автобусы ходят нерегулярно, и не все маршруты прямые, поэтому авто или скутер обеспечат свободу передвижения.
Пройти левкады — знаменитые пешеходные тропы вдоль старых оросительных каналов.
Посетить ботанические сады Фуншала, где даже зимой цветут орхидеи и стрелиции.
Попробовать мадейрское вино прямо из бочек.
Устроить пикник в лесах Лаурисильвы, включённых в список ЮНЕСКО.
Съездить на день на остров Порто-Санто с золотым пляжем длиной 9 км.
А что если отказаться от клише о пляжном отдыхе?
Мадейра зимой — это не солнце и песок, а спокойствие, горные маршруты и аромат кофе на террасе с видом на океан.
А что если зимние каникулы провести не на лыжах, а среди лавровых лесов?
Здесь нет минусовых температур, зато есть бесконечные тропы, яркие краски и чувство уюта.
А что если отпуск без жары — это новый вид роскоши?
Когда в Европе метель, на Мадейре можно просто дышать, гулять и наслаждаться природой, не прячась от зноя.
С декабря по февраль Мадейра предлагает низкий сезон, а значит:
меньше туристов и очередей;
скидки на авиабилеты и жильё до 40 %;
мягкий климат и свежие фрукты круглый год;
возможность увидеть остров без суеты, такой, каким его знают местные.
1. Можно ли купаться зимой?
— Море прохладное, около +18 °C. Купаются в основном местные и закалённые туристы.
2. Нужна ли аренда машины?
— Да, если хотите исследовать остров. Без авто можно обойтись только в Фуншале.
3. Есть ли прямые рейсы из Восточной Европы?
— Да, Wizz Air летает из Будапешта в Фуншал, также возможны стыковки через Лиссабон.
4. Что попробовать из местной кухни?
— Рыбу эспада с бананом, суп кальду-верде, чёрный хлеб с чесночным маслом и мадейрское вино.
5. Безопасно ли путешествовать зимой?
— Абсолютно. Остров спокойный, инфраструктура работает круглый год.
