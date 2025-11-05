Забыли паспорт? Это больше не проблема: вот как заселят в отель быстро, на улице не оставят

С 1 января россиянам станет проще заселяться в гостиницы: теперь не обязательно иметь при себе внутренний паспорт.
Достаточно предъявить водительские права или заграничный паспорт, а для военнослужащих — служебное удостоверение.
Эта мера не просто упрощает бюрократию — она меняет сам подход к внутренним путешествиям, делая их комфортнее и технологичнее.
За последние годы внутренний туризм стал одним из главных трендов.
Жители Новосибирска, Алтая, Томска всё чаще выбирают поездки по России — на озёра, к горам, в исторические города.
Но часто именно мелкие формальности мешали этому потоку развиваться.
Забытый паспорт превращался в проблему: заселиться в гостиницу было невозможно, а поиск решения занимал часы.
Теперь, когда система идентификации граждан обновлена, бюрократические барьеры снижаются. Это отражает более широкую тенденцию — цифровизацию туристических сервисов, где государственные базы данных начинают работать в реальном времени и без участия человека, пишет atas.info.
Работает с 1 января.
Отели по всей России обязаны принимать для заселения водительские удостоверения и загранпаспорта.
Проверка через МВД.
Подлинность документа будет автоматически подтверждаться по базам ГИБДД и миграционной службы.
Особые условия для военнослужащих.
Им достаточно предъявить служебное удостоверение, без регистрации в гостинице.
МВД внедряет единую систему идентификации, которая связывает базы данных ГИБДД и гостиничных реестров.
Это значит, что при заселении администратор просто сканирует водительские права, и система за доли секунды сверяет данные с государственными базами.
Если интернет недоступен — предусмотрен резервный режим: гостиница может зарегистрировать постояльца вручную, а данные обновятся позже.
Это важно для отдалённых районов Новосибирской области и Алтая, где связь нестабильна, но поток туристов растёт.
До сих пор гостиницы обязаны были проверять только внутренний паспорт.
Это правило, унаследованное ещё с советских времён, не соответствовало реальности:
у многих путешественников паспорт хранился дома или в офисе;
водители, часто в пути, имели при себе только права;
иностранные граждане и россияне с загранпаспортом сталкивались с двойной проверкой.
Теперь процедура стала безопаснее.
Отели не будут хранить копии документов, а проверка проводится через защищённый канал МВД.
А что если Россия перейдёт полностью на цифровую идентификацию туристов?
QR-код в приложении "Госуслуги" уже позволяет покупать билеты и бронировать жильё - возможно, через несколько лет он заменит и бумажные документы.
А что если гостиницы станут умными хабами?
Заселение без администратора, автоматическая оплата, распознавание по лицу — всё это не фантастика, а реальный тренд в сфере гостеприимства.
А что если регионы выиграют от новой простоты?
Снятие бюрократических барьеров привлечёт туристов в малые города и природные заповедники — от Бердска до Телецкого озера.
Для новосибирцев и гостей области это означает:
теперь можно поехать на выходные без лишней тревоги — права всегда при себе;
если документы забыты, гостиница не имеет права отказать;
скорость заселения вырастет — проверка займёт секунды;
военные и командированные смогут останавливаться без бюрократии.
Для гостиниц нововведение тоже выгодно: меньше конфликтов, меньше бумаги, меньше ошибок при проверке паспортных данных.
Эксперты отмечают, что на первых порах система может давать сбои.
Часть гостиниц в малых населённых пунктах пока не подключена к цифровым базам.
Однако в МВД утверждают, что все крупные отели и сетевые объекты будут интегрированы к началу 2025 года, а малые подключатся поэтапно.
Также возможны случаи, когда права старого образца не считываются автоматически — тогда администратор внесёт данные вручную.
1. Можно ли заселиться с копией водительских прав?
— Нет, только с оригиналом или официальной электронной версией в приложении "Госуслуги".
2. Подойдёт ли загранпаспорт без визы?
— Да, главное, чтобы документ был действителен и принадлежал гражданину РФ.
3. Нужно ли показывать прописку?
— Нет, система идентифицирует личность без данных о регистрации.
4. Что делать, если система не работает?
— Гостиница обязана заселить гостя вручную, а проверку проведёт позже.
5. А если я иностранец?
— Для иностранных граждан процедура не изменилась: необходим паспорт и миграционная карта.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?