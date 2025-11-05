Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Серая гниль не щадит никого: что делать, если болезнь добралась до ваших грядок
Зелёный остров, где весна не кончается: пока в Европе хозяйничает холод, все ищут тепла на Мадейре
Ровная спина — уверенная жизнь: как вернуть осанку без спортзала
Финальный месяц перед скачком цен: утильсбор задаёт новую скорость рынку — и бьёт по мощным авто
Ценники на говядину не успевают обновляться: что ждёт потребителей в ближайшем будущем
Солнце в ярости: мощные вспышки X-класса обрушились на Землю — что будет дальше
Лёгкость начинается со стоп: упражнение, которое укрепляет тело с первого шага
Шаман представил песню 4 ноября: казалось, родился гимн праздника — но всё оказалось иначе
Океан кипит — и буревестник танцует на гребнях: как буря дарит птицам пищу и шанс на выживание

Забыли паспорт? Это больше не проблема: вот как заселят в отель быстро, на улице не оставят

5:29
Туризм

С 1 января россиянам станет проще заселяться в гостиницы: теперь не обязательно иметь при себе внутренний паспорт.

Ресепшен
Фото: freepik.com by dit26978
Ресепшен

Достаточно предъявить водительские права или заграничный паспорт, а для военнослужащих — служебное удостоверение.

Эта мера не просто упрощает бюрократию — она меняет сам подход к внутренним путешествиям, делая их комфортнее и технологичнее.

Культурный контекст: свобода путешествий по-российски

За последние годы внутренний туризм стал одним из главных трендов.
Жители Новосибирска, Алтая, Томска всё чаще выбирают поездки по России — на озёра, к горам, в исторические города.

Но часто именно мелкие формальности мешали этому потоку развиваться.
Забытый паспорт превращался в проблему: заселиться в гостиницу было невозможно, а поиск решения занимал часы.

Теперь, когда система идентификации граждан обновлена, бюрократические барьеры снижаются. Это отражает более широкую тенденцию — цифровизацию туристических сервисов, где государственные базы данных начинают работать в реальном времени и без участия человека, пишет atas.info.

Три факта о новых правилах

  1. Работает с 1 января.
    Отели по всей России обязаны принимать для заселения водительские удостоверения и загранпаспорта.

  2. Проверка через МВД.
    Подлинность документа будет автоматически подтверждаться по базам ГИБДД и миграционной службы.

  3. Особые условия для военнослужащих.
    Им достаточно предъявить служебное удостоверение, без регистрации в гостинице.

Технологическая сторона вопроса

МВД внедряет единую систему идентификации, которая связывает базы данных ГИБДД и гостиничных реестров.

Это значит, что при заселении администратор просто сканирует водительские права, и система за доли секунды сверяет данные с государственными базами.

Если интернет недоступен — предусмотрен резервный режим: гостиница может зарегистрировать постояльца вручную, а данные обновятся позже.
Это важно для отдалённых районов Новосибирской области и Алтая, где связь нестабильна, но поток туристов растёт.

Почему это важно

До сих пор гостиницы обязаны были проверять только внутренний паспорт.
Это правило, унаследованное ещё с советских времён, не соответствовало реальности:

  • у многих путешественников паспорт хранился дома или в офисе;

  • водители, часто в пути, имели при себе только права;

  • иностранные граждане и россияне с загранпаспортом сталкивались с двойной проверкой.

Теперь процедура стала безопаснее.
Отели не будут хранить копии документов, а проверка проводится через защищённый канал МВД.

А что если… туризм станет действительно беспрепятственным

А что если Россия перейдёт полностью на цифровую идентификацию туристов?
QR-код в приложении "Госуслуги" уже позволяет покупать билеты и бронировать жильё - возможно, через несколько лет он заменит и бумажные документы.

А что если гостиницы станут умными хабами?
Заселение без администратора, автоматическая оплата, распознавание по лицу — всё это не фантастика, а реальный тренд в сфере гостеприимства.

А что если регионы выиграют от новой простоты?
Снятие бюрократических барьеров привлечёт туристов в малые города и природные заповедники — от Бердска до Телецкого озера.

Что изменится для путешественников

Для новосибирцев и гостей области это означает:

  • теперь можно поехать на выходные без лишней тревоги — права всегда при себе;

  • если документы забыты, гостиница не имеет права отказать;

  • скорость заселения вырастет — проверка займёт секунды;

  • военные и командированные смогут останавливаться без бюрократии.

Для гостиниц нововведение тоже выгодно: меньше конфликтов, меньше бумаги, меньше ошибок при проверке паспортных данных.

Возможные трудности

Эксперты отмечают, что на первых порах система может давать сбои.
Часть гостиниц в малых населённых пунктах пока не подключена к цифровым базам.
Однако в МВД утверждают, что все крупные отели и сетевые объекты будут интегрированы к началу 2025 года, а малые подключатся поэтапно.

Также возможны случаи, когда права старого образца не считываются автоматически — тогда администратор внесёт данные вручную.

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Можно ли заселиться с копией водительских прав?
— Нет, только с оригиналом или официальной электронной версией в приложении "Госуслуги".

2. Подойдёт ли загранпаспорт без визы?
— Да, главное, чтобы документ был действителен и принадлежал гражданину РФ.

3. Нужно ли показывать прописку?
— Нет, система идентифицирует личность без данных о регистрации.

4. Что делать, если система не работает?
— Гостиница обязана заселить гостя вручную, а проверку проведёт позже.

5. А если я иностранец?
— Для иностранных граждан процедура не изменилась: необходим паспорт и миграционная карта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Упражнение, которое заменит сразу три тренировки: пресс и спина скажут спасибо
Новости спорта
Упражнение, которое заменит сразу три тренировки: пресс и спина скажут спасибо
Тихий хищник с Дальнего Востока: корейский окунь подмял под себя воды Чёрного моря
Домашние животные
Тихий хищник с Дальнего Востока: корейский окунь подмял под себя воды Чёрного моря
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
В России объяснили, чем для Европы обернется попытка блокады Калининграда
В России объяснили, чем для Европы обернется попытка блокады Калининграда
Последние материалы
Банановый хлеб на сковороде за 15 минут: 2 банана, 2 яйца и больше ничего не нужно
Ваш пёс — маленький шпион в доме: он понимает сотни слов и знает о вас всё
Вкус детства, который может навредить: какое варенье на самом деле опасно для здоровья
О чём поведает ледяной дневник Земли: учёные заглянули в прошлое на 6 миллионов лет
Забыли паспорт? Это больше не проблема: вот как заселят в отель быстро, на улице не оставят
Слепая зона для врага: как Китай первым освоил невидимые ракеты против ПВО
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Ипотека как второй налог: Омская область тратит больше среднего, ряд регионов уходит в минус
Этот возраст критичен для здоровья женщин: важные шаги для сохранения здоровья и долголетия
Откройте банку — и узнайте свой биологический возраст: домашние тесты, которые расскажут всю правду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.