Цены рухнут на треть: россиян ждет невиданное удешевление зарубежных поездок к 2026 году

3:57
Туризм

Стоимость зарубежных путешествий для россиян к концу 2025 года может снизиться примерно на треть. Об этом сообщает основатель агентства PrimeTours Александр Перепёлкин.

Симпатичная женщина, сидя с картой на земле
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Симпатичная женщина, сидя с картой на земле

По его словам, тенденция связана с восстановлением туристической индустрии, расширением географии доступных направлений и возросшей конкуренцией между странами.

Восстановление туррынка после пандемии

Перепёлкин отметил, что мировая туристическая отрасль постепенно возвращается к доковидным масштабам. После закрытия границ многие популярные направления не сразу смогли принять прежние объёмы путешественников, из-за чего произошёл сдвиг турпотоков.

"Некоторые страны долгое время не могли вернуться к прежнему режиму по приему туристов, поэтому мы увидели перераспределение потока — например, в Таиланд", — рассказал специалист.

По его словам, россияне, ранее отдыхавшие во Вьетнаме, Турции или Египте, переориентировались на азиатские курорты, что временно вызвало дефицит авиабилетов и рост цен.

Однако к 2025 году ситуация изменилась: страны активно открывают границы и снижают барьеры для въезда, что способствует стабилизации цен и увеличению предложения, сообщает Газета.Ru.

Новые возможности для путешественников

Эксперт подчеркнул, что за последний год на рынке произошли серьёзные изменения. Китай не только возобновил полётные программы, но и отменил визы для россиян. Во Вьетнаме появились прямые рейсы из крупных региональных центров, включая чартерные направления, что заметно снизило стоимость поездок.

Перепёлкин добавил, что и Турция изменила стратегию. Страна впервые запустила систему раннего бронирования уже в октябре 2025 года, что позволило туристам приобретать туры почти в полтора раза дешевле.

"Сейчас тур в пятизвездочный отель на майские праздники можно забронировать за 250-270 тысяч рублей, тогда как весной цена вырастет до 430 тысяч", — пояснил он.

По его мнению, отельеры вынуждены адаптироваться, поскольку рост ключевой ставки внутри страны сделал отдых в Турции менее доступным, а дополнительные расходы на обход бесполетных зон увеличили себестоимость перелётов.

Конкуренция и падение цен

По словам эксперта, на фоне ожесточённой борьбы за туриста многие страны начали активно снижать цены и предлагать акционные туры.

"В этом году мы видим горящие предложения в Таиланд и Вьетнам по удивительно низким ценам", — отметил Перепёлкин.

Он привёл примеры: тур на Пхукет из Хабаровска на 27 ночей для двоих стоил 120 тысяч рублей, а поездка во Вьетнам — от 79 до 126 тысяч рублей. Даже Мальдивы, традиционно относящиеся к дорогим направлениям, сейчас предлагают перелёты за 49 тысяч рублей в обе стороны.

Перспективы 2026 года

Аналитики считают, что снижение цен сохранится и в следующем году. По мере восстановления логистики и роста конкуренции стоимость отдыха для россиян может упасть до 30% по сравнению с уровнем первых послекризисных лет.

"Благодаря конкуренции за туристов между странами уже можно говорить о том, что стоимость отдыха на любимых курортах россиян может оказаться выгоднее в среднем на 30%", — резюмировал Перепёлкин.

Эксперты считают этот процесс позитивным признаком глобального восстановления рынка: снижение цен и рост разнообразия направлений возвращают туристам возможность выбирать комфортный и доступный отдых без компромиссов в качестве.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
