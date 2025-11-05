Город в воде и пастила по старинным рецептам: маршруты Подмосковья без суеты

7:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чтобы отвлечься от суеты мегаполиса, вовсе не нужно уезжать на другой конец страны. Всего в нескольких часах пути от Москвы есть уютные города, где можно дышать свежим воздухом, наслаждаться природой и знакомиться с историей. Эти места незаслуженно остаются в тени раскрученных курортов, хотя по атмосфере и содержанию ничуть им не уступают.

Фото: commons.wikimedia.org by Grigorius m, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергиев Посад

Калязин: город над водой

Дорога от Москвы занимает около трёх часов автобусом от автовокзала Северные ворота. Небольшой Калязин раскинулся среди равнин Тверской области и хранит память о затопленном прошлом.

Главная достопримечательность — Калязинская колокольня. Когда-то она принадлежала Николо-Жабенскому монастырю, который ушёл под воду во время строительства водохранилища. Сейчас из вод Волги поднимается стройная башня высотой 74 метра — как двадцатипятиэтажный дом. Рядом осталась часовня, а на берегу — следы древнего поселения.

В городе можно увидеть старинные храмы: Свято-Введенскую церковь с зелёными куполами, Богоявленскую церковь с музеем редких артефактов и Вознесенскую, уцелевшую после затопления. На Московской улице сохранились купеческие особняки XVIII-XIX веков, превращающие прогулку в живой урок истории.

Любителям ремёсел стоит заглянуть в Дом ремёсел — там проводят занятия по кружевоплетению и созданию кукол-оберегов. Для любопытных — музей мобильных устройств и улиточная ферма, где можно попробовать блюда из моллюсков.

Звенигород: русская Швейцария

До Звенигорода легко доехать за полтора часа на электричке с Белорусского вокзала. Город основали ещё в XII веке, и здесь чувствуется дыхание древности.

Сердце Звенигорода — Саввино-Сторожевский монастырь XV века с белокаменным собором Рождества Богородицы. Росписи храма сохранили краски нескольких эпох.

Здесь действительно приятно гулять: летом — по лесным тропам и берегам Москвы-реки, зимой — по небольшим склонам, где работают трассы для лыж и сноуборда.

Город связан и с именем Антона Чехова — писатель жил здесь несколько лет, а его дом теперь открыт для посетителей. В окрестностях сохранились старинные усадьбы, например Введенское, где ныне располагается санаторий.

Дмитров: древность и комфорт

Полтора часа на электричке с Белорусского или Савёловского вокзала — и вы в Дмитрове. Этот город основал князь Юрий Долгорукий в 1154 году.

Центр притяжения — Дмитровский Кремль, где можно увидеть соборы, часовни и музей с коллекцией живописи, икон и оружия. Город сохранил атмосферу Древней Руси, но при этом стал одним из самых благоустроенных в регионе. Советская площадь превратилась в просторную пешеходную зону с велодорожками, кафе и местами для отдыха.

Коломна: город пастилы и крепостных стен

Из Москвы сюда удобно ехать на электричке от Казанского вокзала, дорога займёт около 2,5 часов.

Коломна встречает путешественников кремлём XVI века, чьи стены поднимаются на 21 метр. Это не просто памятник, а живой центр городской жизни с музеями, выставками и праздниками.

Здесь сохранились купеческие особняки, церкви с позолоченными куполами и узкие улочки, где словно остановилось время. Город знаменит своей пастилой — в местных кондитерских её готовят по старинным рецептам, а в музее можно попробовать редкие сорта медовухи и помадки.

Любителям природы подойдёт прогулка по набережной или поездка по веломаршрутам вдоль реки Коломенки. Осенью в городе проходит фестиваль "Яблоки в Коломне" — с выставками, мастер-классами и дегустациями.

Дубна: наукоград на берегу Волги

Три часа на электричке от Савёловского вокзала — и вы в Дубне, городе, где наука соседствует с живописной природой.

Город стоит на берегу Иваньковского водохранилища, которое называют Московским морем. Здесь пляжи, лесные тропы и отличные места для пикников.

Кроме прогулок по набережной, можно посетить церковь Иоанна Предтечи XIX века и музей Объединённого института ядерных исследований. Для гостей организуют экскурсии по лабораториям — это редкая возможность увидеть, как работает крупнейший научный центр России.

Сергиев Посад: святыня под Москвой

Дорога на электричке с Ярославского вокзала занимает около полутора часов. Сергиев Посад — духовное сердце Подмосковья, где возвышается Троице-Сергиева лавра XIV века, объект наследия ЮНЕСКО.

На территории монастыря можно увидеть величественные соборы, колокольню с золочёной короной и четырёхметровым крестом. Здесь же находится Московская духовная академия с Церковно-археологическим музеем.

Рядом — усадьба "Абрамцево" с экспозицией произведений русских художников и этнопарк "Кочевник", где можно узнать о быте кочевых народов.

Советы путешественникам

Берите удобную обувь — многие достопримечательности лучше осматривать пешком.

В пятницу вечером выезжайте заранее: трассы на север и запад области часто стоят в пробках.

Любите активность? Планируйте веломаршрут — многие города соединены хорошими дорогами.

Попробуйте местные сладости: пряники, пастилу, коврижки — отличный сувенир.

Забронировать бюджетное жильё можно через "Яндекс Путешествия".

Сравнение

Город Особенность Что посмотреть Время в пути Калязин Колокольня на воде Монастырь, музеи 3 часа Звенигород Чеховские места Монастырь, усадьбы 1,5 часа Дмитров Древний Кремль Храмы, музеи 1,5 часа Коломна Средневековая атмосфера Кремль, пастила 2,5 часа Дубна Наукоград у воды ГЭС, институт 3 часа Сергиев Посад Лавра и святыни Академия, музеи 1,5 часа

А что если…

Если хочется провести выходные активно — выбирайте Коломну или Дубну. Для любителей истории подойдут Сергиев Посад и Дмитров. Тем, кто ищет спокойствие и редкие кадры, понравятся Калязин и Звенигород.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Близко к Москве В сезон бывает многолюдно Много вариантов отдыха Ограниченный выбор гостиниц Живописная природа Некоторые дороги требуют ремонта

FAQ

Как выбрать город для поездки?

Определитесь, что вам важнее: история, природа или активный отдых.

Сколько стоит поездка на выходные?

В среднем 5-7 тысяч рублей с дорогой, питанием и жильём.

Что лучше взять с собой?

Удобную обувь, дождевик, термос и фотоаппарат — виды того стоят.

Мифы и правда

Миф: рядом с Москвой негде отдохнуть красиво.

Правда: в радиусе 150 километров десятки живописных городов с богатым прошлым.

Миф: старинные города скучны.

Правда: многие из них предлагают фестивали, музеи и гастротуры.

Миф: все интересные места уже переполнены.

Правда: достаточно съехать с привычных маршрутов — и вы окажетесь почти в одиночестве среди природы и истории.