Заселение в отели станет другим: Россия снимает главный барьер для путешествий

4:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые правила заселения в гостиницы. Теперь туристам не обязательно иметь при себе внутренний паспорт — для бронирования и размещения подойдут водительское удостоверение, загранпаспорт или военный билет. По мнению специалистов, эта мера сделает путешествия по стране проще и комфортнее, а также станет дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info Стойка регистрации в отеле

Новые правила и их смысл

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин назвал предстоящее нововведение "очень полезным и важным". По его словам, возможность использовать разные документы решает массу бытовых проблем, с которыми регулярно сталкиваются путешественники.

"Как ни удивительно, но паспорта часто теряются. У наших военнослужащих, перемещающихся по стране, нет паспорта, они путешествуют с военным билетом, и часто возникают проблемы. Также когда мы летим, например, по загранпаспорту, и объявляется задержка рейса, надо разместиться в отеле, а внутреннего паспорта нет. Опять проблемы начинаются", — пояснил эксперт Сергей Ромашкин.

Таким образом, новый порядок позволит заселиться в отель даже в непредвиденных ситуациях, когда у путешественника нет при себе основного документа, пишет "Радио 1".

Почему изменения вводятся сейчас

Ромашкин отметил, что подобная инициатива обсуждалась уже давно, однако её реализация требовала доработки технических систем. Отели обязаны передавать данные гостей в миграционные службы, поэтому процесс должен быть полностью синхронизирован с базами МВД.

"Инициатива принята только сейчас, потому что отель, получая документы, передает их в миграционную службу МВД. Это такой особый информационный порядок, может быть, требовалась какая-то доработка программного обеспечения в этой части", — отметил Сергей.

Удобство для автопутешественников

Отдельное преимущество нового порядка — комфорт для тех, кто путешествует на автомобиле. Ромашкин подчеркнул, что число автотуристов в России растёт, и теперь заселение станет для них гораздо проще.

"Мы понимаем, что у водителя права всегда с собой. Соответственно, для них это серьёзное облегчение маршрута, пути — можно не брать с собой паспорт и спокойно заселиться на основании водительского удостоверения", — подчеркнул Сергей Ромашкин.

Это значит, что теперь даже короткие поездки на выходные или длительные автотуры по регионам не потребуют обязательного наличия внутреннего паспорта.

Влияние на внутренний туризм

Эксперты считают, что такое упрощение правил станет ещё одним шагом в государственной политике по развитию внутреннего туризма. Возможность заселяться в отели по разным документам снижает стресс для путешественников и упрощает организацию поездок, особенно в нестандартных ситуациях — при пересадках, задержках рейсов или переездах между регионами.

Ромашкин отметил, что Россия уже демонстрирует устойчивый рост туристических потоков, особенно в сегменте самостоятельных путешественников и автотуризма. Новые правила, по его мнению, помогут закрепить этот тренд.

А что если путешественник забудет все документы

Даже при упрощении правил остаётся важное условие — наличие хотя бы одного документа, удостоверяющего личность. Без него гостиница не имеет права зарегистрировать постояльца, поскольку это требование законодательства. Поэтому эксперты советуют заранее делать цифровые копии документов и хранить их в надёжных облачных сервисах.

Перспектива развития

Нововведение рассматривается как часть масштабной программы по поддержке туризма в России. Упрощение бюрократических процедур делает поездки более доступными, особенно для жителей регионов. Эксперты отмечают, что гибкость в вопросах идентификации гостей — это шаг к современным цифровым стандартам, которые уже давно применяются в ряде стран Европы и Азии.

Гостиничный бизнес также позитивно воспринял решение: оно позволит сократить количество отказов в заселении и ускорить обслуживание клиентов.

Таким образом, начиная с 2026 года, путешествия по России станут удобнее, а планирование — проще.