Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подтянутый контур лица и избавление от морщин: вот зачем смешивать Nivea с кофе — секретный рецепт красоты
Маленькая лента с характером: пять движений, которые превращают эспандер в персонального тренера
Игра в чувства или признание на публику: загадочная свадьба Шамана и Мизулиной взорвала Сеть
Сердце подсказывает, когда пора притормозить: число, которое спасает от перегрузок
Сухой воздух или влажные джунгли? Как настроить микроклимат в доме, чтобы дышать свободно и глубоко
Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам
Джигурда и Волочкова: шанс на примирение или новый конфликт
Сели, встали — и они не подводят: формула джинсов, в которых комфортно весь день
Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости

Заселение в отели станет другим: Россия снимает главный барьер для путешествий

4:36
Туризм

С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые правила заселения в гостиницы. Теперь туристам не обязательно иметь при себе внутренний паспорт — для бронирования и размещения подойдут водительское удостоверение, загранпаспорт или военный билет. По мнению специалистов, эта мера сделает путешествия по стране проще и комфортнее, а также станет дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма.

Стойка регистрации в отеле
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Стойка регистрации в отеле

Новые правила и их смысл

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин назвал предстоящее нововведение "очень полезным и важным". По его словам, возможность использовать разные документы решает массу бытовых проблем, с которыми регулярно сталкиваются путешественники.

"Как ни удивительно, но паспорта часто теряются. У наших военнослужащих, перемещающихся по стране, нет паспорта, они путешествуют с военным билетом, и часто возникают проблемы. Также когда мы летим, например, по загранпаспорту, и объявляется задержка рейса, надо разместиться в отеле, а внутреннего паспорта нет. Опять проблемы начинаются", — пояснил эксперт Сергей Ромашкин.

Таким образом, новый порядок позволит заселиться в отель даже в непредвиденных ситуациях, когда у путешественника нет при себе основного документа, пишет "Радио 1".

Почему изменения вводятся сейчас

Ромашкин отметил, что подобная инициатива обсуждалась уже давно, однако её реализация требовала доработки технических систем. Отели обязаны передавать данные гостей в миграционные службы, поэтому процесс должен быть полностью синхронизирован с базами МВД.

"Инициатива принята только сейчас, потому что отель, получая документы, передает их в миграционную службу МВД. Это такой особый информационный порядок, может быть, требовалась какая-то доработка программного обеспечения в этой части", — отметил Сергей.

Удобство для автопутешественников

Отдельное преимущество нового порядка — комфорт для тех, кто путешествует на автомобиле. Ромашкин подчеркнул, что число автотуристов в России растёт, и теперь заселение станет для них гораздо проще.

"Мы понимаем, что у водителя права всегда с собой. Соответственно, для них это серьёзное облегчение маршрута, пути — можно не брать с собой паспорт и спокойно заселиться на основании водительского удостоверения", — подчеркнул Сергей Ромашкин.

Это значит, что теперь даже короткие поездки на выходные или длительные автотуры по регионам не потребуют обязательного наличия внутреннего паспорта.

Влияние на внутренний туризм

Эксперты считают, что такое упрощение правил станет ещё одним шагом в государственной политике по развитию внутреннего туризма. Возможность заселяться в отели по разным документам снижает стресс для путешественников и упрощает организацию поездок, особенно в нестандартных ситуациях — при пересадках, задержках рейсов или переездах между регионами.

Ромашкин отметил, что Россия уже демонстрирует устойчивый рост туристических потоков, особенно в сегменте самостоятельных путешественников и автотуризма. Новые правила, по его мнению, помогут закрепить этот тренд.

А что если путешественник забудет все документы

Даже при упрощении правил остаётся важное условие — наличие хотя бы одного документа, удостоверяющего личность. Без него гостиница не имеет права зарегистрировать постояльца, поскольку это требование законодательства. Поэтому эксперты советуют заранее делать цифровые копии документов и хранить их в надёжных облачных сервисах.

Перспектива развития

Нововведение рассматривается как часть масштабной программы по поддержке туризма в России. Упрощение бюрократических процедур делает поездки более доступными, особенно для жителей регионов. Эксперты отмечают, что гибкость в вопросах идентификации гостей — это шаг к современным цифровым стандартам, которые уже давно применяются в ряде стран Европы и Азии.

Гостиничный бизнес также позитивно воспринял решение: оно позволит сократить количество отказов в заселении и ускорить обслуживание клиентов.

Таким образом, начиная с 2026 года, путешествия по России станут удобнее, а планирование — проще.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Мода делает шаг назад во времени: сапоги из 60-х снова затмили современные тренды
Красота и стиль
Мода делает шаг назад во времени: сапоги из 60-х снова затмили современные тренды
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Сухой воздух или влажные джунгли? Как настроить микроклимат в доме, чтобы дышать свободно и глубоко
Чай уже не тот: новая цена заставит вас взглянуть на напиток по-новому — готовьтесь к сюрпризам
Джигурда и Волочкова: шанс на примирение или новый конфликт
Сели, встали — и они не подводят: формула джинсов, в которых комфортно весь день
Ни сверхлюди, ни чемпионы: на что способен организм и где проходит невидимая черта выносливости
Кто в доме хозяин — вы или ваши микробы? Новые данные переворачивают представление о личности
Железный друг с открытым сердцем: вот как умное авто стало доверчивее ребёнка
Когда день становится короче, а вечер — вкуснее: еда, которая возвращает радость холодам
Мария Машкова и Чулпан Хаматова: как случайная встреча в самолёте превратилась в крепкую дружбу
Невидимый союз на грядке: растения, которые друг друга лечат и спасают от вредителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.