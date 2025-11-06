Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немецкие ножницы бьют по кошельку: новая реальность цен в парикмахерских заставляет задуматься
Кофе и сахар: эта привычка запускает необратимые процессы в организме — готовьтесь к последствиям
Жир уходит, как по волшебству: способ очистить вытяжку за 5 минут без скребков и химии
Камеры на дорогах начали видеть больше, чем люди: нейросети вышли на охоту за нарушителями
От компресса до приправы: это растение, которое борется с болью, воспалением и продлевает молодость
Волосы, которые пережили всё: процедуры, возвращающие блеск и силу
Под толщей воды — античность, под волнами — призраки городов: кто жил там, где теперь глубина
Жив, курилка: как Садальский обнаружил знаменитого певца, которого уже похоронили
Надежность или маркетинг? Рейтинг автомобилей, которые стали символом качества в 2025 году

Лифт, который убьёт динозавра: как прогресс ставит под удар природу пляжа T-Rex Bay

5:14
Туризм

Пляж Келингкинг, расположенный на острове Нуса Пенида неподалёку от Бали, давно стал символом острова. Скала, напоминающая по форме силуэт тираннозавра, дала месту второе имя — T-Rex Bay.

Пляж Келингкинг, остров Нуса-Пенида, Бали
Фото: Own work by Shrigusti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пляж Келингкинг, остров Нуса-Пенида, Бали

Путь к пляжу нелёгкий: крутой спуск, узкие тропы, сильные течения в море. Невзирая на это, или именно из-за этого, туристический поток растёт. Однако именно такие природные сложности зачастую становятся причиной обсуждаемых изменений инфраструктуры.

Начало строительства стеклянного лифта

В июле 2023 года китайская компания China Kaishi Group приступила к проекту: стеклянный лифт высотой 182 метра должен был упростить спуск к пляжу, включать две кабины и кафетерий. Построенный объект обещал туристам минус два часа пути и плюс комфорт и безопасность. Утверждалось, что подъемник станет ответом на сложные подъёмы к пляжу и предоставит улучшенную инфраструктуру.

Возмущение местных жителей и реакция властей

Проект столкнулся с резким сопротивлением со стороны местных жителей: они видели в лифте разрушение природного ландшафта и превращение тихого пляжа в аттракцион. Министерство туризма Индонезии подтвердило, что следит за работами и требует соблюдения экологических норм. Власти Бали сделали шаг назад — стройку временно приостановили из-за недостающих разрешений и общественного давления.

Разногласия и последствия

Правительство Бали не дало окончательного вердикта по проекту, но статистика неоспорима: посещаемость пляжа выросла на 35 % с началом работ и растущим интересом к зоне. Тем не менее, многие жители жалуются на строительную технику, шум и разрушение атмосферы места. Пляж, который прежде был уединённым уголком природы, превращается в точку пересмотра баланса между туризмом и сохранением среды.

Критика и сомнения

Среди критиков проекта — индонезийский сенатор Нилух Джелантик, заявившая, что этот лифт может привести к "воротам катастрофы", учитывая опасные океанские условия на пляже. Сам пляж закрыт для купания из-за сильных течений, а лёгкий доступ может лишь увеличить риск трагедии. Многие задаются вопросом: нужен ли вообще лифт, если сам пляж не допущен к нормальному пляжному отдыху?

FAQ

Какая может быть альтернатива стеклянному лифту для труднодоступных пляжей?
Эксперты рекомендуют использовать экотропы из природных материалов: деревянные настилы, каменные ступени, канатные перила. Такие решения не нарушают рельеф и вписываются в ландшафт, снижая нагрузку на экосистему.

Сколько стоит экологически безопасный подъёмник?
Стоимость зависит от технологии и материалов. Механические фуникулёры или подъёмники с солнечными батареями обходятся в среднем на 20–30 % дешевле, чем стеклянные конструкции с климат-контролем, при этом требуют меньше обслуживания и энергоёмкости.

Как лучше сочетать туризм и охрану природы?
Основной принцип — ограниченный доступ и планирование потоков. Вместо увеличения пропускной способности (как при строительстве лифта) стоит развивать регулируемый туризм: смотровые площадки, время посещения по слотам, обучение гидов и внедрение «зелёных» стандартов.

Исторический контекст

Остров Нуса Пенида долгое время оставался малоизвестным, пока не стал туристическим хитом благодаря вирусным снимкам и видео. В 2015 году фотография скалы Келингкинг облетела интернет. Туризм на острове резко вырос, инфраструктура начала развиваться быстрыми темпами, но вместе с ростом пришли вызовы: эрозия, поток туристов, экологическое напряжение. Лифт — лишь следующий виток в истории освоения природы ради массового доступа.

Три интересных факта

  1. Пляж Келингкинг назван T-Rex Bay из-за причудливой формы утёса, напоминающей динозавра.

  2. Несмотря на популярность, пляж официально закрыт для купания из-за сильных приливов и течений.

  3. Проект лифта приостановлен после начала работ: компания проводила работы без всех разрешений и вызвала протесты местных жителей.

Стоит ли острову платить за доступность красотой

Строительство стеклянного лифта на пляже Келингкинг ставит вопрос: стоит ли инфраструктурный "прорыв" того, чтобы обходить природные барьеры? Повышение доступности — плюс для туризма и экономики. Но потеря естественности, ухудшение условий и экологические последствия могут стать слишком высокой ценой. Пока проект на паузе, остров и его жители наблюдают: сохранят ли легендарную скалу и пляж атмосферу природы или станут частью нового коммерческого маршрута.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Ледяная бездна и её обитатель: рыба-дракон из Антарктиды нарушила тысячелетнее молчание
Наука и техника
Ледяная бездна и её обитатель: рыба-дракон из Антарктиды нарушила тысячелетнее молчание
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Красота и стиль
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Последние материалы
Жив, курилка: как Садальский обнаружил знаменитого певца, которого уже похоронили
Надежность или маркетинг? Рейтинг автомобилей, которые стали символом качества в 2025 году
Обратная сторона шатдауна: кто расплачивается за политические игры в США
Амазонская тайна: миниатюрное существо с укусом ягуара и зубами-кинжалами держит в страхе тропики
Сделать красиво и сэкономить: всё о ремонте, который не бьёт по кошельку и радует глаз
Голос древних майя: найденная 1200-летняя надпись Эк-Балам пробуждает забытое королевство
Груша возвращается в сады России: дерево, которое благодарит за заботу урожаем
Забудьте о тостере: жарим хлеб на сковороде с оливковым маслом и получаем идеальную корочку
Россияне застряли в замкнутом круге усталости: как движение спасает от выгорания
Не мицелляркой единой: как смывать макияж, чтобы кожа светилась
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.