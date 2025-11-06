Лифт, который убьёт динозавра: как прогресс ставит под удар природу пляжа T-Rex Bay

Пляж Келингкинг, расположенный на острове Нуса Пенида неподалёку от Бали, давно стал символом острова. Скала, напоминающая по форме силуэт тираннозавра, дала месту второе имя — T-Rex Bay.

Фото: Own work by Shrigusti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пляж Келингкинг, остров Нуса-Пенида, Бали

Путь к пляжу нелёгкий: крутой спуск, узкие тропы, сильные течения в море. Невзирая на это, или именно из-за этого, туристический поток растёт. Однако именно такие природные сложности зачастую становятся причиной обсуждаемых изменений инфраструктуры.

Начало строительства стеклянного лифта

В июле 2023 года китайская компания China Kaishi Group приступила к проекту: стеклянный лифт высотой 182 метра должен был упростить спуск к пляжу, включать две кабины и кафетерий. Построенный объект обещал туристам минус два часа пути и плюс комфорт и безопасность. Утверждалось, что подъемник станет ответом на сложные подъёмы к пляжу и предоставит улучшенную инфраструктуру.

Возмущение местных жителей и реакция властей

Проект столкнулся с резким сопротивлением со стороны местных жителей: они видели в лифте разрушение природного ландшафта и превращение тихого пляжа в аттракцион. Министерство туризма Индонезии подтвердило, что следит за работами и требует соблюдения экологических норм. Власти Бали сделали шаг назад — стройку временно приостановили из-за недостающих разрешений и общественного давления.

Разногласия и последствия

Правительство Бали не дало окончательного вердикта по проекту, но статистика неоспорима: посещаемость пляжа выросла на 35 % с началом работ и растущим интересом к зоне. Тем не менее, многие жители жалуются на строительную технику, шум и разрушение атмосферы места. Пляж, который прежде был уединённым уголком природы, превращается в точку пересмотра баланса между туризмом и сохранением среды.

Критика и сомнения

Среди критиков проекта — индонезийский сенатор Нилух Джелантик, заявившая, что этот лифт может привести к "воротам катастрофы", учитывая опасные океанские условия на пляже. Сам пляж закрыт для купания из-за сильных течений, а лёгкий доступ может лишь увеличить риск трагедии. Многие задаются вопросом: нужен ли вообще лифт, если сам пляж не допущен к нормальному пляжному отдыху?

FAQ

Какая может быть альтернатива стеклянному лифту для труднодоступных пляжей?

Эксперты рекомендуют использовать экотропы из природных материалов: деревянные настилы, каменные ступени, канатные перила. Такие решения не нарушают рельеф и вписываются в ландшафт, снижая нагрузку на экосистему.

Сколько стоит экологически безопасный подъёмник?

Стоимость зависит от технологии и материалов. Механические фуникулёры или подъёмники с солнечными батареями обходятся в среднем на 20–30 % дешевле, чем стеклянные конструкции с климат-контролем, при этом требуют меньше обслуживания и энергоёмкости.

Как лучше сочетать туризм и охрану природы?

Основной принцип — ограниченный доступ и планирование потоков. Вместо увеличения пропускной способности (как при строительстве лифта) стоит развивать регулируемый туризм: смотровые площадки, время посещения по слотам, обучение гидов и внедрение «зелёных» стандартов.

Исторический контекст

Остров Нуса Пенида долгое время оставался малоизвестным, пока не стал туристическим хитом благодаря вирусным снимкам и видео. В 2015 году фотография скалы Келингкинг облетела интернет. Туризм на острове резко вырос, инфраструктура начала развиваться быстрыми темпами, но вместе с ростом пришли вызовы: эрозия, поток туристов, экологическое напряжение. Лифт — лишь следующий виток в истории освоения природы ради массового доступа.

Три интересных факта

Пляж Келингкинг назван T-Rex Bay из-за причудливой формы утёса, напоминающей динозавра. Несмотря на популярность, пляж официально закрыт для купания из-за сильных приливов и течений. Проект лифта приостановлен после начала работ: компания проводила работы без всех разрешений и вызвала протесты местных жителей.

Стоит ли острову платить за доступность красотой

Строительство стеклянного лифта на пляже Келингкинг ставит вопрос: стоит ли инфраструктурный "прорыв" того, чтобы обходить природные барьеры? Повышение доступности — плюс для туризма и экономики. Но потеря естественности, ухудшение условий и экологические последствия могут стать слишком высокой ценой. Пока проект на паузе, остров и его жители наблюдают: сохранят ли легендарную скалу и пляж атмосферу природы или станут частью нового коммерческого маршрута.