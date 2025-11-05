Не сидите в терминале: маршрут, который превращает пересадку в Стамбуле в мини-путешествие

Пересадка в Стамбуле — это не повод скучать в аэропорту. Город, соединяющий Европу и Азию, идеально подходит для коротких вылазок: здесь каждое кафе, причал или мечеть — часть живой истории. Даже нескольких часов достаточно, чтобы успеть вдохнуть аромат турецкого кофе, увидеть купола Айя-Софии или послушать шум Босфора.

Фото: commons.wikimedia.org by Milan Suvajac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аэропорт в Стамбуле

Если у вас в запасе от шести до десяти часов между рейсами, этот гид поможет выбрать маршрут, не теряя времени и не рискуя опоздать на вылет.

Аэропорт Сабиха Гёкчен (SAW): знакомство с азиатской стороной

Этот аэропорт расположен в 35 километрах от центра азиатской части Стамбула. Доехать до популярных районов можно за 40-50 минут на такси или чуть больше часа на метро линии M4 — станция находится всего в 150 метрах от терминала.

Прогулка по Кадыкёю: арт, кофе и море

Кадыкёй — один из самых самобытных районов города. Здесь нет толп туристов, зато много маленьких кофеен, книжных лавок и дизайнерских магазинов. Это место, где чувствуется "настоящий" Стамбул — без спешки и громких толп.

Начните прогулку с парка Мода — зелёного сквера на берегу Мраморного моря. Пройдитесь вдоль воды, загляните в прибрежные кафе или просто сядьте на лавочку у пирса, наблюдая за кораблями. В старинном здании причала работает библиотека, коворкинг и кофейня. Отсюда же отходят паромы в европейскую часть города.

Если ищете атмосферное место для сувениров и книг, загляните в Black Moustache Books — магазин, где собрана литература об искусстве и архитектуре.

Как добраться:

на метро M4 до конечной станции Kadıköy;

такси — около 40 минут, если без пробок.

Ускюдар и мечеть Чамлыджа: вид на два континента

Район Ускюдар соседствует с Кадыкёем и славится своими мечетями. Самая впечатляющая из них — Чамлыджа, крупнейшая в Турции. Она расположена на холме, откуда открывается панорама всего города.

Здание с шестью минаретами видно даже из европейской части Стамбула. Внутри — просторный двор, витражи и фрески, а с обзорной площадки — вид на пролив и Босфорский мост.

Как добраться:

на метро M4 до станции Ayrılık Çeşmesi;

пересадка на линию Marmaray до станции Üsküdar.

Полезно знать

В аэропорту есть круглосуточная камера хранения (зал прибытия, левое крыло).

Метро работает с 6:00 до 23:59 , билеты можно купить в автоматах Biletmatik.

Такси безопасны, но перед поездкой уточните, что водитель включает счётчик.

Новый аэропорт Стамбула (IST): ворота в Европу

Главный аэропорт города — это не просто транспортный узел, а целый мегаполис. Но если вам хочется воздуха, вы легко доберётесь до центра за 40-50 минут на такси или по линии M11.

Бешикташ: район у воды

Бешикташ — самый близкий к аэропорту район у моря. Здесь приятно гулять вдоль набережной, где стоят яхты и катера, и пить чай с видом на пролив.

Обязательно загляните в дворец Долмабахче, бывшую резиденцию османских султанов. В нескольких минутах ходьбы — мечеть Ортакёй. С её террасы открывается один из лучших видов на Босфор и мост через него.

Рядом — уютные кафе с традиционными десертами и уличные рынки.

Как добраться:

автобус Havaist до остановки Beşiktaş Meydan;

метро M11 → Gayrettepe → M2 (Levent).

Таксим и Галатская башня: оживлённый центр

Если хочется энергии и жизни — отправляйтесь на площадь Таксим. Отсюда начинается пешеходная улица Истикляль, где шумят трамваи, поют уличные музыканты и работают круглосуточные кафе.

Спускаясь по улице вниз, дойдёте до Галатской башни - символа Стамбула. Её построили генуэзцы ещё в XIV веке, а с обзорной площадки открывается лучший вид на старый город и залив Золотой Рог.

Как добраться:

прямой шаттл Havaist до площади Таксим;

метро M11 → Gayrettepe, затем автобус SG2 до Taksim.

Район Фатих: сердце древнего города

Если у вас больше восьми часов, отправляйтесь в Фатих - район, где сосредоточена история. Здесь стоят Айя-София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и Гипподром.

Рядом — Гранд-базар, один из старейших рынков мира. Тысячи лавок с коврами, специями и керамикой делают это место живым музеем восточного быта. Если хотите меньше суеты, выберите Египетский рынок - компактный, но с тем же ароматом специй и сладостей.

После прогулки загляните в кафе на завтрак по-турецки: яйца менемен, сыр, оливки и свежий хлеб с мёдом — даже в центре это дешевле, чем еда в аэропорту.

Полезно знать

Такси дежурят у выхода из терминала, заказывать заранее не нужно.

Метро M11 удобно для поездок в центр, вход у 11-го выхода.

Автобусы Havaist отправляются каждые 30-40 минут, платформа — на уровне -2.

Перелёт с пересадкой между аэропортами

Между новым аэропортом (IST) и Сабихой Гёкчен (SAW) около 80 километров. Быстрее всего ехать по объездной дороге, но при большом трафике это может занять два часа.

Если у вас достаточно времени и вы путешествуете без багажа, можно устроить мини-прогулку. Начните с Кадыкёя, прогуляйтесь по набережной и сядьте на паром в сторону европейской части. По пути вы увидите купола мечетей, старинные особняки и знаменитых стамбульских котов.

Альтернатива — поехать в Бешикташ или Фатих, а затем выдвинуться в новый аэропорт.

Плюсы и минусы короткой прогулки по Стамбулу

Плюсы Минусы Возможность увидеть город Высокий риск попасть в пробку Недорогая еда и кафе у моря В жару прогулки утомительны Прямое метро и шаттлы Нужен запас времени до вылета Много достопримечательностей рядом Некоторые требуют отдельного входного билета

Советы путешественникам

Закладывайте запас времени. В Стамбуле пробки возможны в любое время суток. Проверяйте билеты. При пересадке между авиакомпаниями багаж нужно получать заново. Используйте карту. В Турции выгоднее расплачиваться картой — обменные пункты завышают курс. Не пытайтесь успеть всё. За несколько часов лучше выбрать один район и прочувствовать атмосферу, чем метаться между достопримечательностями.