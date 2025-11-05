Торговля услугами меняет скорость: Москва и Пекин упрощают платежи и страхование, турпоток готовится к скачку

Россия и Китай подтвердили курс на углубление многопланового сотрудничества. По итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран стороны согласовали комплекс мер, охватывающих торговлю, туризм, науку, банковскую сферу и развитие Арктики. Документ, принятый в Пекине, стал своеобразной дорожной картой совместных действий на ближайшие годы.
Москва и Пекин договорились укреплять торговлю услугами, сделав особый акцент на туризме и транспортных перевозках. Одной из ключевых задач станет создание более комфортных условий для путешественников из обеих стран, включая оптимизацию трансграничных платежей и улучшение страховых сервисов.
"Отмена виз между Россией и Китаем увеличит поток туристов уже в 2025 году", — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сотрудничество в сфере страхования и перестрахования должно стать опорой для роста торговли и взаимных поездок. В рамках соглашений обсуждается развитие туристических маршрутов, цифровых платформ для бронирования и создание системы кэшбэка для граждан обеих стран.
|Направление
|Потенциал роста
|Основные меры поддержки
|Китай для россиян
|высокий
|безвизовый режим, упрощённые расчёты, новые авиамаршруты
|Россия для китайцев
|средний
|льготные визы, совместные программы обучения гидов, развитие инфраструктуры
Обе стороны подчеркнули, что будущее торговли — в цифровизации. В ближайшие годы акцент будет сделан на электронной коммерции, экспорте сельхозпродукции и сырьевых товаров. Российская сторона планирует расширить поставки зерна, рыбы и органических удобрений, а китайская — увеличить долю высокотехнологичных товаров и комплектующих.
Параллельно Москва и Пекин намерены создать условия для стабильных расчётов в национальных валютах и развивать сотрудничество в банковской сфере. Это должно снизить зависимость от долларовых транзакций и укрепить финансовую безопасность.
Отдельным блоком обсуждений стала Арктика. Россия и Китай договорились расширить совместные исследования и проекты, связанные с Северным морским путём. В планах — строительство новых ледоколов, разработка технологий полярного судостроения и обучение специалистов в области арктической навигации.
"Северный морской путь должен стать надёжным и безопасным маршрутом для международной торговли", — отметил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Также рассматриваются меры по защите экосистем Арктики и снижению техногенной нагрузки на регион.
Ключевой задачей стало согласование подготовки дорожной карты научно-технического сотрудничества на 2026-2030 годы. Она охватит развитие искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, биотехнологий и освоение космоса. Планируется проведение двусторонних форумов учёных и расширение программ студенческого обмена.
Сотрудничество России и Китая имеет более чем полувековую историю. От времён советско-китайских проектов в энергетике до современных космических программ партнёрство развивалось волнообразно, но каждый новый этап укреплял взаимное доверие. Современная повестка ориентирована не только на экономику, но и на культурный обмен, образование и экологическую устойчивость.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение барьеров в торговле и туризме
|Необходимость адаптации законодательства
|Поддержка национальных валют
|Риски при колебаниях курсов
|Развитие Арктического коридора
|Высокая стоимость инфраструктурных проектов
Если договорённости будут реализованы в полном объёме, Северный морской путь может стать одним из ключевых транспортных коридоров Евразии. Туристический поток между Россией и Китаем способен превысить 2 миллиона человек в год, а научное сотрудничество — вывести обе страны на новый уровень технологического суверенитета.
С 2024 года между странами активно развиваются безналичные платёжные системы "Мир" и UnionPay.
Как отмена виз повлияет на туризм?
Безвизовый режим сократит время подготовки поездок и увеличит туристический поток на 20-30%.
Какие отрасли получат наибольший эффект от сотрудничества?
Туризм, финансы, транспорт, наука и цифровая торговля.
Когда появится дорожная карта научного партнёрства?
Подготовка документа запланирована на 2025 год, вступление в силу — с 2026 года.
