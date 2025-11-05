Торговля услугами меняет скорость: Москва и Пекин упрощают платежи и страхование, турпоток готовится к скачку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:24
Туризм

Россия и Китай подтвердили курс на углубление многопланового сотрудничества. По итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран стороны согласовали комплекс мер, охватывающих торговлю, туризм, науку, банковскую сферу и развитие Арктики. Документ, принятый в Пекине, стал своеобразной дорожной картой совместных действий на ближайшие годы.

Запретный город
Фото: www.flickr.com by Boris van Hoytema, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запретный город

Торговля и туризм: курс на рост и упрощение взаимодействия

Москва и Пекин договорились укреплять торговлю услугами, сделав особый акцент на туризме и транспортных перевозках. Одной из ключевых задач станет создание более комфортных условий для путешественников из обеих стран, включая оптимизацию трансграничных платежей и улучшение страховых сервисов.

"Отмена виз между Россией и Китаем увеличит поток туристов уже в 2025 году", — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сотрудничество в сфере страхования и перестрахования должно стать опорой для роста торговли и взаимных поездок. В рамках соглашений обсуждается развитие туристических маршрутов, цифровых платформ для бронирования и создание системы кэшбэка для граждан обеих стран.

Сравнение туристических направлений

Направление Потенциал роста Основные меры поддержки
Китай для россиян высокий безвизовый режим, упрощённые расчёты, новые авиамаршруты
Россия для китайцев средний льготные визы, совместные программы обучения гидов, развитие инфраструктуры

Электронная коммерция и торговая структура

Обе стороны подчеркнули, что будущее торговли — в цифровизации. В ближайшие годы акцент будет сделан на электронной коммерции, экспорте сельхозпродукции и сырьевых товаров. Российская сторона планирует расширить поставки зерна, рыбы и органических удобрений, а китайская — увеличить долю высокотехнологичных товаров и комплектующих.

Параллельно Москва и Пекин намерены создать условия для стабильных расчётов в национальных валютах и развивать сотрудничество в банковской сфере. Это должно снизить зависимость от долларовых транзакций и укрепить финансовую безопасность.

Арктическое направление: новые корабли и безопасность судоходства

Отдельным блоком обсуждений стала Арктика. Россия и Китай договорились расширить совместные исследования и проекты, связанные с Северным морским путём. В планах — строительство новых ледоколов, разработка технологий полярного судостроения и обучение специалистов в области арктической навигации.

"Северный морской путь должен стать надёжным и безопасным маршрутом для международной торговли", — отметил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Также рассматриваются меры по защите экосистем Арктики и снижению техногенной нагрузки на регион.

Совместные научные инициативы и технологическое партнёрство

Ключевой задачей стало согласование подготовки дорожной карты научно-технического сотрудничества на 2026-2030 годы. Она охватит развитие искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, биотехнологий и освоение космоса. Планируется проведение двусторонних форумов учёных и расширение программ студенческого обмена.

Исторический контекст

Сотрудничество России и Китая имеет более чем полувековую историю. От времён советско-китайских проектов в энергетике до современных космических программ партнёрство развивалось волнообразно, но каждый новый этап укреплял взаимное доверие. Современная повестка ориентирована не только на экономику, но и на культурный обмен, образование и экологическую устойчивость.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Снижение барьеров в торговле и туризме Необходимость адаптации законодательства
Поддержка национальных валют Риски при колебаниях курсов
Развитие Арктического коридора Высокая стоимость инфраструктурных проектов

А что если…

Если договорённости будут реализованы в полном объёме, Северный морской путь может стать одним из ключевых транспортных коридоров Евразии. Туристический поток между Россией и Китаем способен превысить 2 миллиона человек в год, а научное сотрудничество — вывести обе страны на новый уровень технологического суверенитета.

Интересные факты

  1. С 2024 года между странами активно развиваются безналичные платёжные системы "Мир" и UnionPay.

FAQ

Как отмена виз повлияет на туризм?
Безвизовый режим сократит время подготовки поездок и увеличит туристический поток на 20-30%.

Какие отрасли получат наибольший эффект от сотрудничества?
Туризм, финансы, транспорт, наука и цифровая торговля.

Когда появится дорожная карта научного партнёрства?
Подготовка документа запланирована на 2025 год, вступление в силу — с 2026 года.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
