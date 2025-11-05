Ближний Восток строит будущее: три мегаполиса за $45 трлн, которые изменят понятие города

В регионе, где веками господствовали песок, жара и нефть, начинается новый этап — переосмысление самой идеи города. Ближний Восток, стремясь уйти от зависимости от углеводородов, запускает мегапроект стоимостью около 45 триллионов долларов, включающий три инновационных города будущего — The Line, Oxagon и Trojena.

Это крупнейшая урбанистическая инициатива в истории человечества, способная превзойти по масштабу Панамский канал, ГЭС "Три ущелья" и туннель под Ла-Маншем. Если проект будет реализован, он сможет вместить до 9 миллионов жителей, обеспечивая 100 % энергией из возобновляемых источников и демонстрируя модель "умной цивилизации".

Культурный контекст: от пустыни к технологической цивилизации

На протяжении столетий богатство региона зиждилось на нефти. Теперь же, в эпоху декарбонизации и новой энергетической политики, арабские монархии делают ставку на будущее, где не нефть, а инновации станут основой благополучия.

Новая архитектура и урбанизм становятся отражением культурной трансформации: вместо горизонтальных оазисов — вертикальные экогорода; вместо караванов — автономные поезда и искусственный интеллект. Так регион, прежде ассоциировавшийся с пустыней, превращается в лабораторию глобального будущего.

Три факта о мегапроекте

45 триллионов долларов инвестиций - сумма, превышающая годовой ВВП Франции. Три города — три миссии: The Line — урбанизм 0 эмиссий, Oxagon — индустрия AI и водорода, Trojena — туризм и спорт в пустыне. 9 миллионов жителей и 380 тысяч рабочих мест - ожидаемые результаты после полного запуска.

The Line: город-линия длиной 170 километров

Главная жемчужина мегапроекта — The Line, протяжённостью 170 км. Это не традиционный город, а два параллельных небоскрёба-зеркала высотой 500 м, соединённых подземной инфраструктурой.

Основные принципы:

нулевой транспорт и выбросы CO₂ ;

скоростной поезд (время в пути от конца до конца — 20 минут);

вертикальная структура : жильё, офисы, сады и магазины — на разных уровнях;

самодостаточная энергетика (солнечная, водородная);

умное управление климатом и очисткой воздуха.

The Line — это попытка объединить плотность мегаполиса с экологичностью деревни, создавая "гиперкомпактный" город без машин и пробок.

Oxagon: плавающий центр мировой промышленности

Второй элемент проекта — Oxagon, восьмиугольный индустриальный порт частично построен на воде. Его цель — изменить глобальные стандарты логистики и производства.

План включает:

полную автоматизацию и роботизацию производственных цепочек;

работу исключительно на возобновляемых источниках энергии;

массовое использование зелёного водорода ;

AI-системы, контролирующие портовые операции в режиме реального времени.

Oxagon должен стать крупнейшей плавающей структурой в мире — "умной фабрикой", соединяющей экологию и индустрию.

Trojena: снежный оазис среди песков

Третий город — Trojena, строится в горах как первый "зимний" курорт Ближнего Востока. Здесь создаются:

искусственные озёра и альпийские склоны;

климатическая система для поддержания постоянного снега;

инфраструктура зимних видов спорта;

экологичные отели и биомиметическая архитектура.

Trojena планирует принимать международные соревнования и туристов со всего мира, превращаясь в центр "футуристического альпинизма".

Зачем это нужно: стратегия постнефтяной эпохи

Проект — не просто витрина амбиций. Это часть национальной стратегии диверсификации экономики. Регион стремится стать мировым центром:

возобновляемой энергетики,

исследований и высоких технологий,

индустрии зелёного водорода,

инновационного туризма и развлечений.

Мегаполисы должны закрепить роль страны как геополитического лидера постуглеводородного мира.

А что если… будущее действительно выглядит так

А что если The Line станет прототипом городов XXI века?

Если эксперимент окажется успешным, "вертикальные экогорода" могут появиться в других жарких регионах — от Северной Африки до Центральной Азии.

А что если Oxagon запустит новую индустриальную революцию?

Автоматизация и чистая энергия способны изменить структуру мировой логистики. Порты будущего будут работать без людей, но под контролем искусственного интеллекта.

А что если Trojena докажет, что пустыня — не препятствие, а ресурс?

Тогда туризм и спорт в экстремальных зонах станут новым направлением "устойчивой роскоши".

Вызовы и сомнения

Несмотря на масштаб, проект вызывает вопросы:

техническая реализуемость и сроки;

высокая стоимость и зависимость от инвестиций;

экологические и социальные последствия;

логистика и подготовка кадров.

История знает примеры мегапроектов, которые сталкивались с задержками — от канала в Никарагуа до Expo-городов. Но скорость строительства и уровень финансирования дают основания полагать, что этот план — не фантазия, а реальность, уже формирующаяся в песках.

FAQ: часто задаваемые вопросы

1. Где строятся эти города?

— В северо-западной части Аравийского полуострова, в районе побережья Красного моря и горных долин.

2. Когда завершится строительство?

— Первые кварталы The Line и Oxagon планируется запустить к 2030 году, полная реализация — к середине века.

3. Кто инвестирует в проект?

— Национальный суверенный фонд и международные строительные корпорации из Европы, Азии и США.

4. Как города будут получать энергию?

— Полностью из солнечных, ветровых и водородных источников.

5. Есть ли критика?

— Да: экологические организации предупреждают об опасности для пустынных экосистем и о непрозрачности условий труда.