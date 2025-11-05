Ближний Восток строит будущее: три мегаполиса за $45 трлн, которые изменят понятие города

В регионе, где веками господствовали песок, жара и нефть, начинается новый этап — переосмысление самой идеи города. Ближний Восток, стремясь уйти от зависимости от углеводородов, запускает мегапроект стоимостью около 45 триллионов долларов, включающий три инновационных города будущего — The Line, Oxagon и Trojena.
Это крупнейшая урбанистическая инициатива в истории человечества, способная превзойти по масштабу Панамский канал, ГЭС "Три ущелья" и туннель под Ла-Маншем. Если проект будет реализован, он сможет вместить до 9 миллионов жителей, обеспечивая 100 % энергией из возобновляемых источников и демонстрируя модель "умной цивилизации".
На протяжении столетий богатство региона зиждилось на нефти. Теперь же, в эпоху декарбонизации и новой энергетической политики, арабские монархии делают ставку на будущее, где не нефть, а инновации станут основой благополучия.
Новая архитектура и урбанизм становятся отражением культурной трансформации: вместо горизонтальных оазисов — вертикальные экогорода; вместо караванов — автономные поезда и искусственный интеллект. Так регион, прежде ассоциировавшийся с пустыней, превращается в лабораторию глобального будущего.
45 триллионов долларов инвестиций - сумма, превышающая годовой ВВП Франции.
Три города — три миссии: The Line — урбанизм 0 эмиссий, Oxagon — индустрия AI и водорода, Trojena — туризм и спорт в пустыне.
9 миллионов жителей и 380 тысяч рабочих мест - ожидаемые результаты после полного запуска.
Главная жемчужина мегапроекта — The Line, протяжённостью 170 км. Это не традиционный город, а два параллельных небоскрёба-зеркала высотой 500 м, соединённых подземной инфраструктурой.
Основные принципы:
нулевой транспорт и выбросы CO₂;
скоростной поезд (время в пути от конца до конца — 20 минут);
вертикальная структура: жильё, офисы, сады и магазины — на разных уровнях;
самодостаточная энергетика (солнечная, водородная);
умное управление климатом и очисткой воздуха.
The Line — это попытка объединить плотность мегаполиса с экологичностью деревни, создавая "гиперкомпактный" город без машин и пробок.
Второй элемент проекта — Oxagon, восьмиугольный индустриальный порт частично построен на воде. Его цель — изменить глобальные стандарты логистики и производства.
План включает:
полную автоматизацию и роботизацию производственных цепочек;
работу исключительно на возобновляемых источниках энергии;
массовое использование зелёного водорода;
AI-системы, контролирующие портовые операции в режиме реального времени.
Oxagon должен стать крупнейшей плавающей структурой в мире — "умной фабрикой", соединяющей экологию и индустрию.
Третий город — Trojena, строится в горах как первый "зимний" курорт Ближнего Востока. Здесь создаются:
искусственные озёра и альпийские склоны;
климатическая система для поддержания постоянного снега;
инфраструктура зимних видов спорта;
экологичные отели и биомиметическая архитектура.
Trojena планирует принимать международные соревнования и туристов со всего мира, превращаясь в центр "футуристического альпинизма".
Проект — не просто витрина амбиций. Это часть национальной стратегии диверсификации экономики. Регион стремится стать мировым центром:
возобновляемой энергетики,
исследований и высоких технологий,
индустрии зелёного водорода,
инновационного туризма и развлечений.
Мегаполисы должны закрепить роль страны как геополитического лидера постуглеводородного мира.
А что если The Line станет прототипом городов XXI века?
Если эксперимент окажется успешным, "вертикальные экогорода" могут появиться в других жарких регионах — от Северной Африки до Центральной Азии.
А что если Oxagon запустит новую индустриальную революцию?
Автоматизация и чистая энергия способны изменить структуру мировой логистики. Порты будущего будут работать без людей, но под контролем искусственного интеллекта.
А что если Trojena докажет, что пустыня — не препятствие, а ресурс?
Тогда туризм и спорт в экстремальных зонах станут новым направлением "устойчивой роскоши".
Несмотря на масштаб, проект вызывает вопросы:
техническая реализуемость и сроки;
высокая стоимость и зависимость от инвестиций;
экологические и социальные последствия;
логистика и подготовка кадров.
История знает примеры мегапроектов, которые сталкивались с задержками — от канала в Никарагуа до Expo-городов. Но скорость строительства и уровень финансирования дают основания полагать, что этот план — не фантазия, а реальность, уже формирующаяся в песках.
1. Где строятся эти города?
— В северо-западной части Аравийского полуострова, в районе побережья Красного моря и горных долин.
2. Когда завершится строительство?
— Первые кварталы The Line и Oxagon планируется запустить к 2030 году, полная реализация — к середине века.
3. Кто инвестирует в проект?
— Национальный суверенный фонд и международные строительные корпорации из Европы, Азии и США.
4. Как города будут получать энергию?
— Полностью из солнечных, ветровых и водородных источников.
5. Есть ли критика?
— Да: экологические организации предупреждают об опасности для пустынных экосистем и о непрозрачности условий труда.
