Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
11 миллионов против одного леса: как крошечные твари переписали историю острова Пасхи
Тело говорит, если уметь слушать: 7 анализов, которые покажут, что внутри на самом деле
Ваш дом в опасности: чужая кошка приходит только тогда, когда жилищу нужен срочный оберег
Мука убивает вкус творога: этот ингредиент в сырниках работает в 100 раз лучше
Ни утюжков, ни процедур: этот природный эликсир превращает пушистые волосы в зеркальное полотно
Садоводы называют его вечным кустом: метод посадки, который заменяет удобрения и обрезку
Гости сразу замечают: 5 предметов в квартире, которые крадут уют и кричат о безвкусице
Мотор идёт на диету: хитрая схема по снижению мощности обходится дешевле налога
Естественность или инъекции для красоты: что выбрала певица Алёна Свиридова

Агродетокс от мегаполиса: почему москвичи массово бегут отдыхать в деревню, а не на море

0:12
Туризм

Сельский туризм из нишевого увлечения превращается в заметный тренд. Всё больше жителей Москвы и Подмосковья меняют привычные отели на дачные домики, фермы и экопоселения. Этот формат отдыха позволяет не просто сменить обстановку, а буквально перезагрузить сознание — вдали от шума, пробок и ритма мегаполиса.

Семья на ферме кормит коз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Семья на ферме кормит коз

Рост интереса к сельскому отдыху

По данным, за год интерес к сельскому туризму вырос на 36% в Москве и области. В масштабах страны спрос на аренду домов, гостевых ферм и усадеб увеличился на 89%. Это значит, что всё больше россиян предпочитают тишину и простоту деревенской жизни даже модным курортам.

"Горожане устали от постоянной стимуляции — в деревне они находят баланс и покой", — отметил аналитик туристического рынка Андрей Соловьёв.

Наибольший рост зафиксирован в Пензенской области (+45%), а также в Псковской, Смоленской и Чувашской республике (+40%). Но безусловными лидерами остаются Москва и Подмосковье — на них приходится почти 40% всех бронирований.

Почему москвичи уходят "в поля"

Причин у этой тенденции несколько. Во-первых, доступность — добраться до ближайшей фермы или деревни можно за пару часов на машине. Во-вторых, всё больше сельских территорий развиваются как туристические кластеры: фермеры предлагают не просто жильё, а впечатления — дегустации, мастер-классы, прогулки на лошадях и кулинарные туры.

Кроме того, пандемийный опыт и рост популярности удалённой работы сделали формат "workation" (работа + отдых) особенно востребованным. Люди всё чаще совмещают онлайн-занятость с пребыванием на природе.

Город против деревни

Критерий Городской отдых Сельский отдых
Темп жизни Высокий Спокойный
Расходы Выше среднего Умеренные
Контакт с природой Ограниченный Максимальный
Уровень стресса Повышенный Снижается
Формат досуга Торговые центры, кафе Прогулки, фермы, рыбалка

Советы шаг за шагом: как организовать сельский отдых

  1. Выберите направление. Ближайшие к Москве области — Тульская, Владимирская и Тверская — предлагают множество агротуристических локаций.
  2. Решите, что для вас важно. Нужен комфорт — выбирайте фермы с удобствами. Ищете уединение — подойдёт домик в лесу или на берегу реки.
  3. Планируйте заранее. Популярные усадьбы бронируют за 1-2 месяца.
  4. Уточняйте детали. Есть ли питание, животные, мастер-классы — всё это влияет на впечатление.
  5. Не забудьте о транспорте. Если нет автомобиля, ищите базы с трансфером или доступом на электричке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать жильё без отзывов.
  • Последствие: риск столкнуться с неудобствами.
  • Альтернатива: использовать проверенные площадки с рейтингами и фото.
  • Ошибка: недооценивать бытовые условия.
  • Последствие: стресс от отсутствия привычного комфорта.
  • Альтернатива: заранее уточнить, есть ли отопление, душ, кухня.
  • Ошибка: приезжать только на выходные.
  • Последствие: не успеете по-настоящему отдохнуть.
  • Альтернатива: планировать хотя бы трёхдневную поездку.

А что если остаться в деревне дольше?

Многие москвичи, испытавшие агротуризм, возвращаются к этой модели снова и снова. Некоторые даже покупают дома в деревне, превращая их в семейные резиденции для летнего отдыха. Это не просто тренд, а способ восстановить утраченную связь с природой и традициями.

"Сельский отдых даёт чувство корней — ты возвращаешься к простым радостям: свежему воздуху, еде из огорода, разговорам у печи", — поделилась организатор фермерских туров Ирина Климова.

Плюсы и минусы сельского туризма

Плюсы Минусы
Близость к природе Ограниченный сервис
Доступная стоимость Иногда плохие дороги
Эко-продукты и свежий воздух Меньше развлечений
Возможность восстановления сил Требуется планирование

FAQ

Сколько стоит отдых в деревне под Москвой?

Средняя цена за домик на двоих — от 3000 до 6000 рублей в сутки, в зависимости от сезона и уровня удобств.

Можно ли поехать без машины?

Да. Многие фермы и усадьбы организуют трансфер от ближайших станций.

Что взять с собой?

Удобную одежду, средства от насекомых, аптечку и зарядные устройства — розеток на природе может быть немного.

Мифы и правда

  • Миф: в деревне скучно.
  • Правда: фермерские туры предлагают гастро-программы, йогу и этнофестивали.
  • Миф: агротуризм только для пожилых.
  • Правда: всё больше семей с детьми и айтишников выбирают "зелёные выходные".
  • Миф: комфорт и деревня несовместимы.
  • Правда: современные усадьбы предлагают Wi-Fi, тёплые полы и даже спа-зоны.

3 интересных факта

  • По статистике, 7 из 10 москвичей хотя бы раз в год выбирают отдых на природе.
  • Средняя продолжительность сельского отпуска увеличилась с 2 до 4 дней.
  • Фермеры, принимающие гостей, в среднем зарабатывают на 30% больше, чем те, кто работает только в агросекторе.

Исторический контекст

Сельский туризм как отдельное направление появился в России в 1990-х, но настоящую популярность получил после пандемии. Тогда люди, уставшие от изоляции, начали искать безопасные варианты отдыха на природе. Сегодня агротуризм становится частью экокультуры: путешествия без суеты, с уважением к земле и людям, которые на ней живут.

Выбор в пользу деревни — не просто попытка сэкономить, а осознанное стремление к покою и простоте. Агротуризм объединяет природу, вкусную еду и ощущение свободы, напоминая: иногда лучший отдых — это тишина, свежий воздух и неспешное утро с видом на поле.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Наука и техника
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Наука и техника
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Популярное
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году

Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.

Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Последние материалы
Садоводы называют его вечным кустом: метод посадки, который заменяет удобрения и обрезку
Гости сразу замечают: 5 предметов в квартире, которые крадут уют и кричат о безвкусице
Естественность или инъекции для красоты: что выбрала певица Алёна Свиридова
Мотор идёт на диету: хитрая схема по снижению мощности обходится дешевле налога
Хруст слышно на всю кухню: как добиться идеальной корочки без капли лишнего масла
Талия против часов: 40 минут в три подхода по методике Super slim дают эффект полного зала
Европарламент в шаге от пропасти: как спор об активах России может похоронить помощь Украине
Ваш дом пахнет жареным: эти трюки из ресторанов помогут очистить воздух мгновенно
Один день осенью — и сад под защитой: обработка, после которой вредители не проснутся весной
Болезнь видно без анализов: рот первым сообщает о сбое в организме — обратите внимание на десны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.