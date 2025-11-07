Тугие джинсы и ремень — враги путешественников: что действительно мешает комфортному перелёту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Комфорт во время авиаперелёта напрямую зависит от одежды. Российская путешественница Елена Лисейкина рассказала, почему привычные джинсы и узкие наряды могут превратить полёт в испытание. Её рекомендации помогут избежать отёков, усталости и дискомфорта даже в долгих рейсах.

въезд в страну
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
въезд в страну

Почему джинсы опасны в самолёте

Главная ошибка путешественников — выбирать плотные, обтягивающие вещи для дороги. По словам Лисейкиной, тесная одежда сжимает сосуды и нарушает циркуляцию крови. При многочасовом сидении это приводит к отёкам, онемению ног и даже риску тромбообразования.

"Из-за длительного сидения на месте тесная одежда затруднит кровообращение, что может привести к отекам", — пояснила Елена Лисейкина.

К тому же узкие джинсы в сочетании с ремнём создают дополнительное давление на живот, особенно при перепадах атмосферного давления в полёте. Из-за этого пассажиры могут испытывать вздутие и дискомфорт в кишечнике.

"Тугой ремень способен превратить путешествие в настоящее мучение", — добавила она.

Как температура влияет на самочувствие

В салоне самолёта поддерживается температура около 22-24 °C, но из-за постоянной циркуляции воздуха многим пассажирам кажется, что значительно холоднее. Поэтому Лисейкина рекомендует отказаться от футболок и лёгких платьев, предпочтя одежду с длинным рукавом.

"Толстовка или лёгкая кофта — универсальное решение", — заключила путешественница.

Это поможет сохранить комфорт, особенно если во время полёта включён кондиционер или вы сидите у иллюминатора, где чаще всего прохладнее.

Джинсы против одежды для путешествий

Параметр Джинсы Комфортная альтернатива
Уровень комфорта Низкий — сковывают движения Высокий — свободные брюки, леггинсы, спортивные костюмы
Влияние на кровообращение Затрудняют Способствуют нормальной циркуляции
Температурный комфорт Может быть жарко или холодно Легко адаптируется к условиям
Подходит для сна Нет Да, особенно в мягких тканях

Как одеться для комфортного перелёта

  1. Выбирайте свободные вещи. Брюки с эластичной талией или лосины позволят чувствовать себя комфортно при длительном сидении.
  2. Откажитесь от ремней. Они мешают нормальному дыханию и усугубляют вздутие.
  3. Носите многослойно. Футболка плюс кофта или худи — идеальное сочетание.
  4. Обувь — без каблуков и шнурков. Лучше выбрать лёгкие кроссовки или слипоны, которые легко снять.
  5. Возьмите носки. Если планируете долгий перелёт, сменная пара пригодится, чтобы не мёрзнуть.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: узкие джинсы или облегающее платье.
  • Последствие: отёки ног, ощущение тяжести, усталость.
  • Альтернатива: свободные брюки или мягкие спортивные штаны.
  • Ошибка: оставаться в футболке на всём протяжении рейса.
  • Последствие: переохлаждение из-за кондиционеров.
  • Альтернатива: надеть толстовку или лёгкий свитер.
  • Ошибка: затянутый ремень или тесная обувь.
  • Последствие: нарушается кровообращение, усиливается дискомфорт.
  • Альтернатива: выбрать одежду и обувь без жёстких застёжек.

А что если рейс длится больше 6 часов?

Во время длительных перелётов медики рекомендуют периодически двигаться: встать, размять ноги, сделать простые упражнения для стоп и икр. Это помогает поддерживать кровоток и снижает риск тромбоза глубоких вен. Питьё воды также важно — самолётный воздух сухой, и обезвоживание усиливает усталость.

Плюсы и минусы разных типов одежды

Тип одежды Плюсы Минусы
Джинсы Практичность, плотная ткань Тесные, сковывают движения
Леггинсы Удобные, эластичные Могут показаться слишком лёгкими в холоде
Брюки на резинке Универсальные, мягкие Не всегда подходят для деловых поездок
Трикотажные костюмы Комфортные, стильные Требуют аккуратного ухода

FAQ

Почему нельзя надевать тесную одежду в самолёт?

Из-за ограниченного пространства и долгого сидения нарушается циркуляция крови, что вызывает отёки и дискомфорт.

Что надеть, если полёт короткий?

Даже на коротких рейсах лучше выбрать мягкие и свободные ткани, чтобы избежать неприятных ощущений.

Можно ли взять пижаму или плед в ручную кладь?

Да, большинство авиакомпаний разрешают брать лёгкий плед или кофту. На ночных рейсах это особенно удобно.

Мифы и правда

  • Миф: джинсы — универсальная одежда для путешествий.
  • Правда: в самолёте они мешают кровообращению и вызывают дискомфорт.
  • Миф: прохлада в салоне — временное ощущение.
  • Правда: температура 22-24 °C при постоянной циркуляции воздуха воспринимается как холод.
  • Миф: отёки — только у людей с проблемами здоровья.
  • Правда: они могут возникнуть у любого при длительном сидении без движения.

3 интересных факта о полётах и комфорте

  • Температура в салоне поддерживается ниже обычной, чтобы снизить риск укачивания.
  • При снижении давления объём газа в организме увеличивается на 25-30%, что усиливает дискомфорт при тесной одежде.
  • По статистике, пассажиры в свободных костюмах жалуются на усталость в 2 раза реже.

Исторический контекст

Советы по выбору одежды для полётов появились ещё в 1970-х, когда авиапутешествия стали массовыми. Тогда считалось нормой летать в классических костюмах, но со временем внимание к здоровью и комфорту возросло. Сегодня авиакомпании даже разрабатывают рекомендации по дресс-коду для пассажиров, чтобы снизить риск тромбозов и повысить уровень удовлетворённости полётом.

Свобода движений и комфорт — главные спутники любого перелёта. Узкие джинсы и тесные ремни создают ненужный стресс для организма, тогда как свободная одежда и многослойность помогают сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Простая смена гардероба перед полётом способна сделать путешествие не только приятным, но и безопасным.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
