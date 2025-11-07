Тугие джинсы и ремень — враги путешественников: что действительно мешает комфортному перелёту

Комфорт во время авиаперелёта напрямую зависит от одежды. Российская путешественница Елена Лисейкина рассказала, почему привычные джинсы и узкие наряды могут превратить полёт в испытание. Её рекомендации помогут избежать отёков, усталости и дискомфорта даже в долгих рейсах.
Главная ошибка путешественников — выбирать плотные, обтягивающие вещи для дороги. По словам Лисейкиной, тесная одежда сжимает сосуды и нарушает циркуляцию крови. При многочасовом сидении это приводит к отёкам, онемению ног и даже риску тромбообразования.
"Из-за длительного сидения на месте тесная одежда затруднит кровообращение, что может привести к отекам", — пояснила Елена Лисейкина.
К тому же узкие джинсы в сочетании с ремнём создают дополнительное давление на живот, особенно при перепадах атмосферного давления в полёте. Из-за этого пассажиры могут испытывать вздутие и дискомфорт в кишечнике.
"Тугой ремень способен превратить путешествие в настоящее мучение", — добавила она.
В салоне самолёта поддерживается температура около 22-24 °C, но из-за постоянной циркуляции воздуха многим пассажирам кажется, что значительно холоднее. Поэтому Лисейкина рекомендует отказаться от футболок и лёгких платьев, предпочтя одежду с длинным рукавом.
"Толстовка или лёгкая кофта — универсальное решение", — заключила путешественница.
Это поможет сохранить комфорт, особенно если во время полёта включён кондиционер или вы сидите у иллюминатора, где чаще всего прохладнее.
|Параметр
|Джинсы
|Комфортная альтернатива
|Уровень комфорта
|Низкий — сковывают движения
|Высокий — свободные брюки, леггинсы, спортивные костюмы
|Влияние на кровообращение
|Затрудняют
|Способствуют нормальной циркуляции
|Температурный комфорт
|Может быть жарко или холодно
|Легко адаптируется к условиям
|Подходит для сна
|Нет
|Да, особенно в мягких тканях
Во время длительных перелётов медики рекомендуют периодически двигаться: встать, размять ноги, сделать простые упражнения для стоп и икр. Это помогает поддерживать кровоток и снижает риск тромбоза глубоких вен. Питьё воды также важно — самолётный воздух сухой, и обезвоживание усиливает усталость.
|Тип одежды
|Плюсы
|Минусы
|Джинсы
|Практичность, плотная ткань
|Тесные, сковывают движения
|Леггинсы
|Удобные, эластичные
|Могут показаться слишком лёгкими в холоде
|Брюки на резинке
|Универсальные, мягкие
|Не всегда подходят для деловых поездок
|Трикотажные костюмы
|Комфортные, стильные
|Требуют аккуратного ухода
Из-за ограниченного пространства и долгого сидения нарушается циркуляция крови, что вызывает отёки и дискомфорт.
Даже на коротких рейсах лучше выбрать мягкие и свободные ткани, чтобы избежать неприятных ощущений.
Да, большинство авиакомпаний разрешают брать лёгкий плед или кофту. На ночных рейсах это особенно удобно.
Советы по выбору одежды для полётов появились ещё в 1970-х, когда авиапутешествия стали массовыми. Тогда считалось нормой летать в классических костюмах, но со временем внимание к здоровью и комфорту возросло. Сегодня авиакомпании даже разрабатывают рекомендации по дресс-коду для пассажиров, чтобы снизить риск тромбозов и повысить уровень удовлетворённости полётом.
Свобода движений и комфорт — главные спутники любого перелёта. Узкие джинсы и тесные ремни создают ненужный стресс для организма, тогда как свободная одежда и многослойность помогают сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Простая смена гардероба перед полётом способна сделать путешествие не только приятным, но и безопасным.
