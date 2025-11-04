Деревянный призрак Химок ожил: путешествие в деревянную сказку среди новостроек Химок

В Химках, среди стеклянных фасадов и новостроек, притаился кусочек старой России — удивительный деревянный терем, словно сошедший со страниц сказки. Это знаменитая дача Проскурякова, один из редких сохранившихся образцов подмосковного деревянного зодчества XIX века. Когда-то она была частью загородного мира московских промышленников, где смешались роскошь, уют и искусство ручной резьбы.
Построил этот дом купец Иван Проскуряков — человек, увлечённый не только делами, но и архитектурой. Его терем возвели в духе псевдорусского стиля: с башенками, витиеватыми наличниками и узорными балясинами. В те времена вокруг простирался густой лес, а у подножия холма журчала река Сходня. Место напоминало живописное убежище, куда можно было уехать от городской суеты.
После революции судьба дачи резко изменилась. Терем перешёл в государственное владение и стал ведомственной базой отдыха сотрудников организации "Теплоэнергопроект". Летом здесь открывали детский сад, и дом наполнялся голосами ребят, играющих на веранде.
К концу XX века от былого великолепия остались лишь следы. В 1979 году строение признали памятником архитектуры, планировали реставрацию, но работы так и не начались. К началу 2000-х дача стояла полуразрушенной: без башен, с осевшей крышей и выбитыми окнами. Казалось, что терем ждёт своей последней зимы.
Когда участок продали под строительство жилого комплекса, судьба терема повисла на волоске. Новые владельцы могли бы снести старое здание — но решили иначе. Дом Проскурякова восстановили с уважением к оригиналу: вернули башенки, вырезали заново резные детали, обновили фасад. Теперь он стал жемчужиной современного квартала "Шаляпинская усадьба" в Сходне.
Реставраторы тщательно воссоздали облик XIX века, используя архивные фотографии и сохранившиеся элементы декора. Дом снова стал похож на тот, что когда-то украшал открытки и путеводители. Сегодня он пустует внутри, но его резные стены сияют на солнце, притягивая взгляды прохожих.
|Элемент
|XIX век
|XXI век
|Окружение
|Лес и поля у реки Сходни
|Современный жилой квартал
|Назначение
|Частная дача промышленника
|Архитектурный памятник
|Состояние
|Новый, жилой
|Отреставрированный, без внутреннего обустройства
|Доступ
|По приглашению хозяина
|Открыт для прогулок и осмотра
|Символика
|Престиж и стиль эпохи
|Историческое наследие Подмосковья
Доехать до микрорайона Сходня в Химках.
Найти жилой комплекс "Шаляпинская усадьба".
Сообщить охране, что хотите посмотреть памятник архитектуры.
Осмотреть терем снаружи — внутрь пока попасть нельзя.
Стоит взять с собой фотоаппарат: резные фасады и башенки особенно красиво смотрятся в утреннем или вечернем свете.
Ошибка: Оставлять старинные здания без ухода.
Последствие: Разрушение уникальных деталей, утрата исторического облика.
Альтернатива: Регулярная реставрация с использованием традиционных материалов и участие специалистов по дереву.
Ошибка: Превращать памятники в коммерческие объекты без учёта их ценности.
Последствие: Потеря культурного смысла.
Альтернатива: Создание музейных зон или культурных площадок с доступом для всех.
А что если каждый новый жилой комплекс сохранял бы хотя бы один исторический дом, как это сделали с теремом Проскурякова? Города стали бы живее, интереснее, их история — ощутимее. Такая интеграция старого и нового создаёт уникальный городской ландшафт, где прошлое не забыто, а продолжает жить рядом с современностью.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение культурного наследия
|Высокие расходы на реставрацию
|Повышение привлекательности района
|Сложности с поддержанием памятника
|Туристический интерес
|Отсутствие жилого или функционального использования
Как попасть к даче Проскурякова?
Терем расположен в жилом комплексе "Шаляпинская усадьба" в Химках. Вход свободный, но внутрь здания пока не пускают.
Сколько длилась реставрация?
Работы заняли несколько лет — от проектирования до восстановления деталей вручную.
Что сейчас находится внутри?
Интерьер пока не восстановлен. В будущем там планируют создать музей или выставочное пространство.
Миф: Терем был построен в советское время.
Правда: Здание возвели в XIX веке, задолго до революции.
Миф: Дом стоит на новом фундаменте.
Правда: Основание частично сохранилось, его укрепили, но не заменили полностью.
Миф: Попасть туда можно только по пропуску.
Правда: Посетить территорию можно свободно, достаточно вежливо объяснить охране цель визита.
