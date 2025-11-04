Деревянный призрак Химок ожил: путешествие в деревянную сказку среди новостроек Химок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В Химках, среди стеклянных фасадов и новостроек, притаился кусочек старой России — удивительный деревянный терем, словно сошедший со страниц сказки. Это знаменитая дача Проскурякова, один из редких сохранившихся образцов подмосковного деревянного зодчества XIX века. Когда-то она была частью загородного мира московских промышленников, где смешались роскошь, уют и искусство ручной резьбы.

Дача Проскурякова
Фото: Own work by Olga Pna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дача Проскурякова

Построил этот дом купец Иван Проскуряков — человек, увлечённый не только делами, но и архитектурой. Его терем возвели в духе псевдорусского стиля: с башенками, витиеватыми наличниками и узорными балясинами. В те времена вокруг простирался густой лес, а у подножия холма журчала река Сходня. Место напоминало живописное убежище, куда можно было уехать от городской суеты.

История и утраты

После революции судьба дачи резко изменилась. Терем перешёл в государственное владение и стал ведомственной базой отдыха сотрудников организации "Теплоэнергопроект". Летом здесь открывали детский сад, и дом наполнялся голосами ребят, играющих на веранде.

К концу XX века от былого великолепия остались лишь следы. В 1979 году строение признали памятником архитектуры, планировали реставрацию, но работы так и не начались. К началу 2000-х дача стояла полуразрушенной: без башен, с осевшей крышей и выбитыми окнами. Казалось, что терем ждёт своей последней зимы.

Второе рождение

Когда участок продали под строительство жилого комплекса, судьба терема повисла на волоске. Новые владельцы могли бы снести старое здание — но решили иначе. Дом Проскурякова восстановили с уважением к оригиналу: вернули башенки, вырезали заново резные детали, обновили фасад. Теперь он стал жемчужиной современного квартала "Шаляпинская усадьба" в Сходне.

Реставраторы тщательно воссоздали облик XIX века, используя архивные фотографии и сохранившиеся элементы декора. Дом снова стал похож на тот, что когда-то украшал открытки и путеводители. Сегодня он пустует внутри, но его резные стены сияют на солнце, притягивая взгляды прохожих.

Сравнение: тогда и сейчас

Элемент XIX век XXI век
Окружение Лес и поля у реки Сходни Современный жилой квартал
Назначение Частная дача промышленника Архитектурный памятник
Состояние Новый, жилой Отреставрированный, без внутреннего обустройства
Доступ По приглашению хозяина Открыт для прогулок и осмотра
Символика Престиж и стиль эпохи Историческое наследие Подмосковья

Как посетить терем

  1. Доехать до микрорайона Сходня в Химках.

  2. Найти жилой комплекс "Шаляпинская усадьба".

  3. Сообщить охране, что хотите посмотреть памятник архитектуры.

  4. Осмотреть терем снаружи — внутрь пока попасть нельзя.

Стоит взять с собой фотоаппарат: резные фасады и башенки особенно красиво смотрятся в утреннем или вечернем свете.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Оставлять старинные здания без ухода.
    Последствие: Разрушение уникальных деталей, утрата исторического облика.
    Альтернатива: Регулярная реставрация с использованием традиционных материалов и участие специалистов по дереву.

  • Ошибка: Превращать памятники в коммерческие объекты без учёта их ценности.
    Последствие: Потеря культурного смысла.
    Альтернатива: Создание музейных зон или культурных площадок с доступом для всех.

А что если…

А что если каждый новый жилой комплекс сохранял бы хотя бы один исторический дом, как это сделали с теремом Проскурякова? Города стали бы живее, интереснее, их история — ощутимее. Такая интеграция старого и нового создаёт уникальный городской ландшафт, где прошлое не забыто, а продолжает жить рядом с современностью.

Плюсы и минусы восстановления

Плюсы Минусы
Сохранение культурного наследия Высокие расходы на реставрацию
Повышение привлекательности района Сложности с поддержанием памятника
Туристический интерес Отсутствие жилого или функционального использования

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как попасть к даче Проскурякова?
Терем расположен в жилом комплексе "Шаляпинская усадьба" в Химках. Вход свободный, но внутрь здания пока не пускают.

Сколько длилась реставрация?
Работы заняли несколько лет — от проектирования до восстановления деталей вручную.

Что сейчас находится внутри?
Интерьер пока не восстановлен. В будущем там планируют создать музей или выставочное пространство.

Мифы и правда

Миф: Терем был построен в советское время.
Правда: Здание возвели в XIX веке, задолго до революции.

Миф: Дом стоит на новом фундаменте.
Правда: Основание частично сохранилось, его укрепили, но не заменили полностью.

Миф: Попасть туда можно только по пропуску.
Правда: Посетить территорию можно свободно, достаточно вежливо объяснить охране цель визита.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
