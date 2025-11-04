Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астероид приближается: человечеству предстоит выбрать — ядерный взрыв или космический риск
Элементарная замена лампочки в потолке грозит катастрофой: что все делают не так
Бензин стареет быстрее, чем кажется: почему горючее в баке превращается в проблему
Вы думаете, кошки не скучают? Вот что они чувствуют, когда остаются одни дома
Каждый грамм — шаг к энергии: почему вес не растёт, даже если вы много едите
Картофельные оладьи: один простой трюк сделает их незабываемыми
Жду ответочку: Ксения Собчак рассказала о необычной семейной традиции
Пейте правильно — и тонометр покажет меньше: какие соки побеждают в битве за здоровые сосуды
Пенка поднимается — а осадок исчезает: как приготовить идеальный кофе в турке

Время заблудилось: Эфиопия — земля где живёт сразу в нескольких эпохах

7:57
Туризм

Добро пожаловать туда, где начиналась история человека. Эфиопия — страна, в которой древность и современность соседствуют так естественно, будто время здесь просто сделало паузу. Именно здесь археологи нашли останки знаменитой австралопитековой женщины Люси, жившей более трёх миллионов лет назад. Здесь же возвышалось древнее царство Аксум — одно из самых могущественных государств Африки, оставившее миру монументальные каменные стелы и загадки, до сих пор не разгаданные учёными.

Сквозь зеркало
Фото: https://www.dvidshub.net/image/473354 by Airman 1st Class Jarad Denton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сквозь зеркало

Древняя империя и её наследие

Когда-то эфиопские правители владели землями даже за пределами своей страны. В античную эпоху их власть простиралась вплоть до Египта, а влияние ощущалось по всему Красному морю. Историки утверждают, что именно в Аксуме зародились многие культурные традиции, ставшие основой цивилизации на африканском континенте. Каменные обелиски и высеченные из цельных глыб дворцы напоминают о былом величии страны, в которой архитектура всегда шла рука об руку с духовностью.

Эфиопия — одна из первых стран мира, принявших христианство. В XII веке здесь был создан уникальный комплекс высеченных в скалах храмов — Лалибела, задуманная как Новый Иерусалим. Каждый храм вырублен из цельного камня и соединён с другими подземными проходами. Это место до сих пор остаётся важнейшим центром паломничества.

Многообразие вер и культур

Несмотря на древнюю христианскую традицию, Эфиопия — удивительный пример мирного сосуществования разных религий. На востоке, в городе Харар, с давних времён живут мусульмане — потомки тех, кто, по легенде, прибыл сюда ещё во времена пророка Мухаммеда. А на севере до сих пор можно встретить потомков древних евреев — фалашей, хранящих свои ветхозаветные обычаи.

Именно переплетение вер стало основой уникальной духовной культуры страны. Отголоски древних религий, легенды о Соломоне и Савской царице, обычаи и песнопения — всё это сформировало особый национальный характер эфиопов. Из этой смеси традиций со временем выросло и современное растафарианство, распространившееся по всему миру благодаря музыке Боба Марли. В Эфиопии к нему относятся не как к экзотике, а как к части собственной культурной идентичности.

Природа, которой нет равных

Вопреки расхожим представлениям об Африке как о пустынном континенте, Эфиопия поражает зеленью. Здесь шумят джунгли, в реках живут крокодилы и бегемоты, а на склонах гор растут кофейные плантации — именно отсюда родом легендарный арабика. Путешествие по стране открывает сразу несколько миров: от горных плато и водопадов Голубого Нила до саванн долины Омо, где живут племена, сохранившие уклад своих предков.

На юге можно встретить народы, которые до сих пор украшают тело кольцами и шрамами, используют копья и луки, хотя в соседних деревнях уже торгуют смартфонами и китайскими "калашниковыми". Эфиопия — это место, где каменный век и XXI столетие буквально идут рядом по одной дороге.

Эфиопская повседневность: язык, традиции и улыбки

Туристу в Эфиопии стоит приготовиться к одному — здесь приветствуют с открытой душой и не менее открытым интересом. Даже жители отдалённых сел знают английское слово you, которое заменяет им целую лексику. Этим словом они приветствуют, спрашивают, радуются и просят. В городах, особенно в Аддис-Абебе или Гондаре, можно услышать просьбы и на французском, итальянском, а порой и на русском. Эфиопы невероятно дружелюбны, и их жажда общения порой удивляет не меньше, чем древние храмы.

Кстати, многие путешественники замечают, что эфиопы обладают врождённым артистизмом. Здесь с одинаковым вдохновением играют на уличных барабанах, поют в церквях и торгуются на базарах. Возможно, именно поэтому из этой земли вышел род великого поэта Александра Пушкина, чьи корни, по легенде, ведут к абиссинскому предку.

Страна на подъёме

Ещё десятилетие назад Эфиопию называли одной из беднейших стран планеты. Сегодня всё иначе. Китайские компании строят дороги и мосты, соединяя север и юг страны, появляются новые гостиницы, бизнес-центры и аэропорты. В Аддис-Абебе — современной столице, где сияют небоскрёбы и рестораны, всё чаще можно встретить деловых туристов и инвесторов.

Эфиопская армия участвует в миротворческих миссиях в Сомали, а в стране активно развивается инфраструктура. Следы прошлых конфликтов — старые советские танки — давно разобраны на металлолом, и путешественникам здесь ничто не угрожает. Единственное, что стоит взять с собой, — запас доброжелательности и мелочи для сувениров, ведь местное "ю!" звучит повсюду.

Советы путешественникам

  1. Обязательно посетите Лалибелу — священный каменный город, который впечатлит даже бывалых путешественников.

  2. Отправьтесь на озеро Тана — исток Голубого Нила, окружённый монастырями.

  3. В столице стоит заглянуть в Этнографический музей и на рынок Меркато — один из крупнейших в Африке.

  4. Для любителей природы подойдёт сафари в долине Омо — одно из самых колоритных мест на континенте.

  5. Попробуйте традиционный кофе из глиняного джебены и национальное блюдо инджера - лепёшку из теффа, подаваемую с острыми соусами.

А что если поехать не в сезон

В сезон дождей, с июня по сентябрь, Эфиопия меняется до неузнаваемости. Горные луга покрываются сочной травой, реки наполняются водой, а температура становится мягче. Это отличное время для тех, кто хочет увидеть страну без толп туристов и почувствовать дыхание настоящей Африки.

Плюсы и минусы путешествия по Эфиопии

Плюсы Минусы
Уникальные древние памятники Слабо развита транспортная сеть вне городов
Добродушные местные жители Настойчивость уличных торговцев
Богатая природа и сафари Возможны перебои с электричеством
Безопасная обстановка Медленный интернет
Аутентичная кухня и кофе Долгие перелёты

Мифы и правда

Миф: Эфиопия — страна бедности и голода.
Правда: сегодня здесь строятся дороги, отели и аэропорты, а экономика растёт быстрее, чем во многих странах региона.

Миф: путешествовать по Эфиопии небезопасно.
Правда: основные туристические зоны спокойны, а местные жители доброжелательны.

Миф: здесь нечего посмотреть, кроме пустынь.
Правда: Эфиопия — зелёная страна с водопадами, горами и древними храмами.

Исторический контекст

  1. Около 3,2 млн лет назад — появление Люси, предка современного человека.

  2. I-VII века — расцвет Аксумского царства.

  3. XII век — строительство Лалибелы.

  4. XXI век — экономический подъем и развитие туризма.

Интересные факты

• Эфиопия — единственная африканская страна, никогда не бывшая колонией.
• Здесь до сих пор действует собственный календарь — на семь лет "отстающий" от европейского.
• Именно в Эфиопии растёт кофейное дерево, давшее миру сорт арабика.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Наука и техника
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Россия оставила серу себе — как одно постановление влияет на продовольственную безопасность
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Автомобильный рынок на пороге шторма: декабрь станет моментом истины для покупателей
Последние материалы
Пейте правильно — и тонометр покажет меньше: какие соки побеждают в битве за здоровые сосуды
Пенка поднимается — а осадок исчезает: как приготовить идеальный кофе в турке
Брови решают судьбу лица: один неверный щипок — и взгляд теряет характер
Где работу найти легко, а где придётся постараться: анализ рынка труда в России
Багажник трещит по швам, а места всё нет: простое решение вернёт порядок за минуту
Карта будущего затопления: какие российские города исчезнут, если лёд Антарктиды рухнет
Баклажанные кочевники: вот как переселенцы в кегах захватывают дачные участки
Арктика живёт за счёт хищника: белый медведь оказался не убийцей, а кормильцем северных земель
Съел — и пожалел: 7 утренних привычек, от которых страдает пищеварение
Евгения Медведева призналась, что потеряла себя: что стало переломным моментом в карьере фигуристки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.