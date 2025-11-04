Больше, чем музей: Египет построил храм истории, который ждёт каждого путешественника

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:46
Туризм

4 ноября 2025 года в Египте произошло событие, которого археологи и любители древностей ждали десятилетиями: официально откроется Большой египетский музей (БЕМ). Это грандиозное сооружение у подножия пирамид Гизы станет не просто выставочным пространством — оно превратится в символ новой эпохи египетской археологии.

Большой египетский музей
Фото: commons.wikimedia.org by Caoimheen3, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Большой египетский музей

Более 100 тысяч артефактов, охватывающих семь тысячелетий истории, займут место под крышей самого большого археологического музея в мире. Для туристов это шанс прикоснуться к подлинному духу древности, не покидая современности — ведь архитектура и технологии здесь впечатляют не меньше, чем экспонаты.

Фараоны возвращаются домой

Главным сокровищем музея станет полная коллекция из гробницы Тутанхамона — впервые с момента её открытия британским археологом Говардом Картером в 1922 году все предметы соберут в одном зале.

"Я предложил выставить гробницу целиком, чтобы ничего не хранилось в запасниках, ничего не хранилось в других музеях, чтобы у вас была возможность получить полное представление о том, что увидел Говард Картер более ста лет назад", — отметил президент Международной ассоциации египтологов Тарек Тауфик.

Посетители смогут увидеть то, что Картер описывал как "великолепие, сверкающее золотом". Здесь — золотая маска, колесницы, украшения, трон и повседневные предметы юного фараона. Каждый зал выстроен так, чтобы посетители шаг за шагом проживали историю вместе с археологами, будто снова открывая гробницу.

Архитектура и символизм

Комплекс БЕМ — это не просто музей, а настоящая архитектурная поэма. Его фасад из розового гранита смотрит прямо на пирамиды, создавая ощущение диалога между прошлым и будущим. Внутренние галереи построены так, чтобы солнечный свет мягко падал на экспонаты, подчеркивая древние формы без вреда для артефактов.

Центральный зал венчает 11-метровая статуя Рамсеса II, встречающая посетителей у входа. Рядом — уникальный подвесной обелиск длиной 16 метров, установленный таким образом, что зритель может пройти под ним и буквально оказаться "под взглядом вечности".

История длиною в тридцать лет

Идея создания музея появилась еще в 1992 году, когда власти Египта задумались о необходимости современного центра, способного вместить наследие страны. Строительство началось в 2005 году и обошлось более чем в миллиард долларов.

По срокам реализация проекта почти сравнялась с возведением Великой пирамиды: почти два десятилетия ушло на проектирование, строительство, оснащение и реставрацию экспонатов.

Частичное открытие состоялось год назад, но лишь в 2025 году музей стал полностью доступен для публики. Церемония сопровождалась шоу с дронами, оркестром и выступлениями актёров в древнеегипетских костюмах, а маска Тутанхамона стала центральным элементом светового спектакля.

Новая точка притяжения для путешественников

БЕМ расположен всего в двух километрах от пирамид Гизы — одного из семи чудес света, что делает его обязательной частью маршрута любого туриста. Египет рассчитывает, что открытие музея привлечет миллионы новых посетителей, ведь теперь путь к древности станет проще и комфортнее, чем когда-либо.

Среди первых гостей оказались и российские туристы.

"Это место обязательно нужно посетить. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть все египетские артефакты. Такой шанс выпадает раз в жизни", — говорит Валерий из Москвы.

Советы шаг за шагом: как спланировать визит

  1. Бронируйте билеты заранее. На открытие ожидается ажиотаж, а количество посетителей будет ограничено.

  2. Выделите целый день. Экспозиция занимает огромную площадь, а каждый зал требует времени для осмотра.

  3. Возьмите гид-экскурсию. Аудиогид на русском языке поможет не упустить детали, а также расскажет о редких экспонатах.

  4. Запланируйте посещение пирамид в тот же день. Между музеем и плато Гизы курсируют специальные шаттлы.

  5. Оставьте время на вечер. После заката на территории проходят световые представления с проекциями на стены музея.

А что если…

…вы уже были в Каире и видели пирамиды? Тогда БЕМ станет совершенно новым опытом. Даже для тех, кто знаком с египетской историей, выставка открывает уникальные подробности: от реставрации мумий до реконструкции древних технологий золотого дела. А современные мультимедийные панели позволяют буквально заглянуть в прошлое — увидеть, как выглядели храмы и города тысячелетия назад.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Самый большой музей древностей в мире Высокая посещаемость в первые месяцы
Уникальная коллекция Тутанхамона Ограниченное время пребывания в залах
Удобное расположение у пирамид Жара летом может утомить
Высокий уровень сервиса и технологий Дорогие билеты на VIP-экскурсии
Разнообразие интерактивных зон Требуется много времени на осмотр

FAQ

Как добраться до музея?
Музей расположен в Гизе, примерно в 15 километрах от центра Каира. Удобнее всего добраться на такси или экскурсионном автобусе.

Что лучше посетить рядом?
Помимо пирамид, стоит заглянуть в Цитадель Салах ад-Дина, мечеть Мухаммеда Али и древний район Коптского Каира.

Мифы и правда

  • Миф: Музей построен только ради туризма.
    Правда: Его главная миссия — научная и образовательная. Здесь работают исследователи и реставраторы со всего мира.

  • Миф: Все экспонаты — копии.
    Правда: В экспозиции представлены подлинные артефакты, включая оригиналы из гробницы Тутанхамона.

  • Миф: Вход в музей открыт только для иностранцев.
    Правда: Египтяне также активно посещают его, особенно школьники и студенты.

Интересный факт

• Площадь музея — более 480 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим культурным объектом Африки.

