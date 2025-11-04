Больше, чем музей: Египет построил храм истории, который ждёт каждого путешественника

4 ноября 2025 года в Египте произошло событие, которого археологи и любители древностей ждали десятилетиями: официально откроется Большой египетский музей (БЕМ). Это грандиозное сооружение у подножия пирамид Гизы станет не просто выставочным пространством — оно превратится в символ новой эпохи египетской археологии.
Более 100 тысяч артефактов, охватывающих семь тысячелетий истории, займут место под крышей самого большого археологического музея в мире. Для туристов это шанс прикоснуться к подлинному духу древности, не покидая современности — ведь архитектура и технологии здесь впечатляют не меньше, чем экспонаты.
Главным сокровищем музея станет полная коллекция из гробницы Тутанхамона — впервые с момента её открытия британским археологом Говардом Картером в 1922 году все предметы соберут в одном зале.
"Я предложил выставить гробницу целиком, чтобы ничего не хранилось в запасниках, ничего не хранилось в других музеях, чтобы у вас была возможность получить полное представление о том, что увидел Говард Картер более ста лет назад", — отметил президент Международной ассоциации египтологов Тарек Тауфик.
Посетители смогут увидеть то, что Картер описывал как "великолепие, сверкающее золотом". Здесь — золотая маска, колесницы, украшения, трон и повседневные предметы юного фараона. Каждый зал выстроен так, чтобы посетители шаг за шагом проживали историю вместе с археологами, будто снова открывая гробницу.
Комплекс БЕМ — это не просто музей, а настоящая архитектурная поэма. Его фасад из розового гранита смотрит прямо на пирамиды, создавая ощущение диалога между прошлым и будущим. Внутренние галереи построены так, чтобы солнечный свет мягко падал на экспонаты, подчеркивая древние формы без вреда для артефактов.
Центральный зал венчает 11-метровая статуя Рамсеса II, встречающая посетителей у входа. Рядом — уникальный подвесной обелиск длиной 16 метров, установленный таким образом, что зритель может пройти под ним и буквально оказаться "под взглядом вечности".
Идея создания музея появилась еще в 1992 году, когда власти Египта задумались о необходимости современного центра, способного вместить наследие страны. Строительство началось в 2005 году и обошлось более чем в миллиард долларов.
По срокам реализация проекта почти сравнялась с возведением Великой пирамиды: почти два десятилетия ушло на проектирование, строительство, оснащение и реставрацию экспонатов.
Частичное открытие состоялось год назад, но лишь в 2025 году музей стал полностью доступен для публики. Церемония сопровождалась шоу с дронами, оркестром и выступлениями актёров в древнеегипетских костюмах, а маска Тутанхамона стала центральным элементом светового спектакля.
БЕМ расположен всего в двух километрах от пирамид Гизы — одного из семи чудес света, что делает его обязательной частью маршрута любого туриста. Египет рассчитывает, что открытие музея привлечет миллионы новых посетителей, ведь теперь путь к древности станет проще и комфортнее, чем когда-либо.
Среди первых гостей оказались и российские туристы.
"Это место обязательно нужно посетить. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть все египетские артефакты. Такой шанс выпадает раз в жизни", — говорит Валерий из Москвы.
Бронируйте билеты заранее. На открытие ожидается ажиотаж, а количество посетителей будет ограничено.
Выделите целый день. Экспозиция занимает огромную площадь, а каждый зал требует времени для осмотра.
Возьмите гид-экскурсию. Аудиогид на русском языке поможет не упустить детали, а также расскажет о редких экспонатах.
Запланируйте посещение пирамид в тот же день. Между музеем и плато Гизы курсируют специальные шаттлы.
Оставьте время на вечер. После заката на территории проходят световые представления с проекциями на стены музея.
…вы уже были в Каире и видели пирамиды? Тогда БЕМ станет совершенно новым опытом. Даже для тех, кто знаком с египетской историей, выставка открывает уникальные подробности: от реставрации мумий до реконструкции древних технологий золотого дела. А современные мультимедийные панели позволяют буквально заглянуть в прошлое — увидеть, как выглядели храмы и города тысячелетия назад.
|Плюсы
|Минусы
|Самый большой музей древностей в мире
|Высокая посещаемость в первые месяцы
|Уникальная коллекция Тутанхамона
|Ограниченное время пребывания в залах
|Удобное расположение у пирамид
|Жара летом может утомить
|Высокий уровень сервиса и технологий
|Дорогие билеты на VIP-экскурсии
|Разнообразие интерактивных зон
|Требуется много времени на осмотр
Как добраться до музея?
Музей расположен в Гизе, примерно в 15 километрах от центра Каира. Удобнее всего добраться на такси или экскурсионном автобусе.
Что лучше посетить рядом?
Помимо пирамид, стоит заглянуть в Цитадель Салах ад-Дина, мечеть Мухаммеда Али и древний район Коптского Каира.
Миф: Музей построен только ради туризма.
Правда: Его главная миссия — научная и образовательная. Здесь работают исследователи и реставраторы со всего мира.
Миф: Все экспонаты — копии.
Правда: В экспозиции представлены подлинные артефакты, включая оригиналы из гробницы Тутанхамона.
Миф: Вход в музей открыт только для иностранцев.
Правда: Египтяне также активно посещают его, особенно школьники и студенты.
• Площадь музея — более 480 тысяч квадратных метров, что делает его крупнейшим культурным объектом Африки.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".