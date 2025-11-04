Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Группа крови как личный код: что она способна рассказать о вашем теле и психике
Утильсбор изменит всё: новый расклад наблюдается на рынке подержанных авто
Двигатель просит пощады: привычки, за которые машина отплатит вам прямо на трассе
Спрятанный в земле огонь: как правильно разбудить почву, чтобы чеснок дал рекордный урожай
Чёрные пятна ползут по стенам, а потом проникают в лёгкие: как не впустить плесень из балкона в дом
Куриный салат, который полюбили наши бабушки: всего 4 главных ингредиента и вкус, как в сказке
Мода, которая вышла боком: любимый снек школьников превращается в химический коктейль
Не повторяйте чужие ошибки: один забытый пункт — и ваш отпуск заканчивается на обочине
Её дочь нарисовала одиночество: что происходит с Еленой Товстик после скандала с Дибровой

Долина потеряла дом: как жители Блаттена восстанавливают жизнь после схода ледника

6:30
Туризм

В мае 2025 года ледник Берч, веками возвышавшийся над долиной Лёченталь в швейцарском кантоне Вале, внезапно обрушился. Потоки льда и камней смели всё на своём пути: три гостиницы, амбары, церковь и старую пекарню.

Трещины и структура ледника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Трещины и структура ледника

"Наше сердце билось здесь", — сказал Дэниел Ритлер, житель швейцарского Блаттена, стоя перед тем местом, где когда-то был его дом и ферма.

"Блаттена больше нет", — произнесла его родственница Лилиан Ритлер, работавшая в туристическом совете долины. Её слова стали символом трагедии, в которой природа напомнила о своей мощи.

Благодаря своевременной эвакуации погиб только один человек. Но сотни остались без крова — и без истории, вписанной в ландшафт.

Климат, который ускоряет катастрофы

Швейцарские исследователи уже много лет предупреждают: Альпы нагреваются вдвое быстрее, чем в среднем по планете. Потепление тает не только ледники, но и вечную мерзлоту, которая служила "цементом" для горных склонов. Когда она теряет устойчивость, горы буквально начинают расползаться.

Это делает привычные опасности — оползни, камнепады, внезапные паводки — куда более частыми.
По данным Федерального института снежных и лавинных исследований (SLF), с 1980 по 2016 год швейцарские ледники потеряли более 40% своего объёма, а только за два года — 2022 и 2023 — ещё 10%.

В кантоне Вале сегодня 80 ледников признаны потенциально опасными для населения и инфраструктуры.

Как рушится гора

Над Блаттеном с незапамятных времён стоял ледник Берч, словно каменная корона долины. Но весной 2025 года учёные заметили ускоренные трещины и микросдвиги.

"Мы поняли, что это вопрос дней, — рассказывал геофизик Ларс Густке, оператор местной канатной дороги. — Эвакуация началась немедленно".

Через несколько суток над долиной раздался рёв. Массивная часть ледника откололась, смешалась с обломками скал и рухнула вниз, раздавив десятки домов. Потоки перекрыли русло реки, образовав временное озеро, которое вскоре затопило окрестности.

То, что осталось, теперь больше напоминает лунный пейзаж — серые глыбы, искорёженные балки и крыши, торчащие из-под завалов.

Решение: восстановить вопреки всему

Всего через неделю после катастрофы правительство кантона Вале объявило: Блаттен будет восстановлен.

Принятый осенью план предусматривает восстановление деревни за пять лет, с первыми заселениями уже в 2026 году. На проект выделено:

  • 75 млн долларов — частные пожертвования и НКО,

  • 125 млн -—государственное финансирование,

  • около 400 млн — страховые выплаты.

"Новый Блаттен будет другим. Это будет современная деревня — и память о старой", - говорит мэр Маттиас Белльвальд.

Альпы на переломе

Проблема Блаттена — не исключение, а предвестник будущего. Потепление меняет саму географию гор:

  • уменьшается количество снежных дней,

  • тают ледники, подпитывающие реки Европы,

  • страдают горнолыжные курорты,

  • повышается риск оползней и селевых потоков.

Учёные прогнозируют, что к 2100 году до 90% альпийских ледников исчезнут. Это означает не только потерю туристических ландшафтов, но и угрозу водным ресурсам, от которых зависят миллионы людей.

Таяние Альп в цифрах

Показатель Швейцария Австрия Франция
Потеря ледникового объёма (1980-2023) -50% -47% -42%
Средняя скорость потепления (отн. к миру) x2 x1.8 x1.9
Кол-во опасных ледников 80 64 59
Прогноз исчезновения к 2100 году до 90% до 85% до 80%

Новая карта опасностей

Для выбора места под "новый Блаттен" власти поручили геологам обновить карту стихийных рисков долины. На ней отмечаются зоны потенциальных лавин, камнепадов, подвижных склонов и ледниковых озёр.
Ледник Берч по-прежнему классифицируется как "нестабильный" — не исключено, что его остатки могут вызвать новые обвалы.

Эксперты предлагают переместить часть новой деревни на более устойчивые террасы, используя принципы "умной альпийской архитектуры": модульные дома, устойчивые к подвижкам грунта, и системы раннего оповещения.

Голос выживших

Жители, потерявшие всё, теперь объединены не только горем, но и желанием сохранить общность.

"Вы теряете не просто дом, — говорит Лилиан Ритлер. — Вы теряете дороги, церковь и детство".

Многие из них временно живут у друзей или в туристических домиках, предложенных незнакомцами. Но они возвращаются, чтобы участвовать в субботниках, расчищать завалы и помогать архитекторам в планировке нового поселения.

FAQ: что нужно знать о катастрофе в Блаттене

— Почему ледник рухнул именно сейчас?
Из-за потепления и таяния вечной мерзлоты, которая "склеивала" горные породы. Ледник потерял устойчивость, и внутреннее давление вызвало обрушение.

— Можно ли было этого избежать?
Отчасти. Учёные успели зафиксировать деформации и провести эвакуацию, но остановить процесс невозможно — он связан с глобальными климатическими трендами.

— Опасно ли жить в Альпах теперь?
Да, риск возрастает. Уже более 120 альпийских поселений признаны "уязвимыми" из-за нестабильных склонов и таяния ледников.

— Почему люди всё равно остаются?
Потому что Альпы — не просто место, а культурная и эмоциональная родина. Как сказала Франциска Бинер: "Если уйдём отсюда — уйдём из самих себя".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
С виду здорова, но внутри всё иначе: чем оборачивается для кошки жизнь без кота и стерилизации
Домашние животные
С виду здорова, но внутри всё иначе: чем оборачивается для кошки жизнь без кота и стерилизации
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Мода, которая вышла боком: любимый снек школьников превращается в химический коктейль
Не повторяйте чужие ошибки: один забытый пункт — и ваш отпуск заканчивается на обочине
Её дочь нарисовала одиночество: что происходит с Еленой Товстик после скандала с Дибровой
За горизонтом — неделя: как россияне адаптируют формат отдыха под бюджет
Сказка о свободе по Шёлковому пути: пара из Бразилии объехала полмира
Причёска, которая держится сама: как добиться объёма и свежести без стайлинга
Ноябрь подарит невероятное зрелище: когда ждать самое яркое суперлуние в этом году
Робот-мойщик окон просто размажет грязь: дело в одной неочевидной фатальной ошибке
Пестициды не прощают спешки: сколько дней нужно, чтобы еда стала безопасной
Сон в движении: как превратить кошачий кошмар на колёсах в путешествие без единого мяу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.