Долина потеряла дом: как жители Блаттена восстанавливают жизнь после схода ледника

Туризм

В мае 2025 года ледник Берч, веками возвышавшийся над долиной Лёченталь в швейцарском кантоне Вале, внезапно обрушился. Потоки льда и камней смели всё на своём пути: три гостиницы, амбары, церковь и старую пекарню.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Трещины и структура ледника

"Наше сердце билось здесь", — сказал Дэниел Ритлер, житель швейцарского Блаттена, стоя перед тем местом, где когда-то был его дом и ферма. "Блаттена больше нет", — произнесла его родственница Лилиан Ритлер, работавшая в туристическом совете долины. Её слова стали символом трагедии, в которой природа напомнила о своей мощи.

Благодаря своевременной эвакуации погиб только один человек. Но сотни остались без крова — и без истории, вписанной в ландшафт.

Климат, который ускоряет катастрофы

Швейцарские исследователи уже много лет предупреждают: Альпы нагреваются вдвое быстрее, чем в среднем по планете. Потепление тает не только ледники, но и вечную мерзлоту, которая служила "цементом" для горных склонов. Когда она теряет устойчивость, горы буквально начинают расползаться.

Это делает привычные опасности — оползни, камнепады, внезапные паводки — куда более частыми.

По данным Федерального института снежных и лавинных исследований (SLF), с 1980 по 2016 год швейцарские ледники потеряли более 40% своего объёма, а только за два года — 2022 и 2023 — ещё 10%.

В кантоне Вале сегодня 80 ледников признаны потенциально опасными для населения и инфраструктуры.

Как рушится гора

Над Блаттеном с незапамятных времён стоял ледник Берч, словно каменная корона долины. Но весной 2025 года учёные заметили ускоренные трещины и микросдвиги.

"Мы поняли, что это вопрос дней, — рассказывал геофизик Ларс Густке, оператор местной канатной дороги. — Эвакуация началась немедленно".

Через несколько суток над долиной раздался рёв. Массивная часть ледника откололась, смешалась с обломками скал и рухнула вниз, раздавив десятки домов. Потоки перекрыли русло реки, образовав временное озеро, которое вскоре затопило окрестности.

То, что осталось, теперь больше напоминает лунный пейзаж — серые глыбы, искорёженные балки и крыши, торчащие из-под завалов.

Решение: восстановить вопреки всему

Всего через неделю после катастрофы правительство кантона Вале объявило: Блаттен будет восстановлен.

Принятый осенью план предусматривает восстановление деревни за пять лет, с первыми заселениями уже в 2026 году. На проект выделено:

75 млн долларов — частные пожертвования и НКО,

125 млн -—государственное финансирование,

около 400 млн — страховые выплаты.

"Новый Блаттен будет другим. Это будет современная деревня — и память о старой", - говорит мэр Маттиас Белльвальд.

Альпы на переломе

Проблема Блаттена — не исключение, а предвестник будущего. Потепление меняет саму географию гор:

уменьшается количество снежных дней,

тают ледники, подпитывающие реки Европы,

страдают горнолыжные курорты,

повышается риск оползней и селевых потоков.

Учёные прогнозируют, что к 2100 году до 90% альпийских ледников исчезнут. Это означает не только потерю туристических ландшафтов, но и угрозу водным ресурсам, от которых зависят миллионы людей.

Таяние Альп в цифрах

Показатель Швейцария Австрия Франция Потеря ледникового объёма (1980-2023) -50% -47% -42% Средняя скорость потепления (отн. к миру) x2 x1.8 x1.9 Кол-во опасных ледников 80 64 59 Прогноз исчезновения к 2100 году до 90% до 85% до 80%

Новая карта опасностей

Для выбора места под "новый Блаттен" власти поручили геологам обновить карту стихийных рисков долины. На ней отмечаются зоны потенциальных лавин, камнепадов, подвижных склонов и ледниковых озёр.

Ледник Берч по-прежнему классифицируется как "нестабильный" — не исключено, что его остатки могут вызвать новые обвалы.

Эксперты предлагают переместить часть новой деревни на более устойчивые террасы, используя принципы "умной альпийской архитектуры": модульные дома, устойчивые к подвижкам грунта, и системы раннего оповещения.

Голос выживших

Жители, потерявшие всё, теперь объединены не только горем, но и желанием сохранить общность.

"Вы теряете не просто дом, — говорит Лилиан Ритлер. — Вы теряете дороги, церковь и детство".

Многие из них временно живут у друзей или в туристических домиках, предложенных незнакомцами. Но они возвращаются, чтобы участвовать в субботниках, расчищать завалы и помогать архитекторам в планировке нового поселения.

FAQ: что нужно знать о катастрофе в Блаттене

— Почему ледник рухнул именно сейчас?

Из-за потепления и таяния вечной мерзлоты, которая "склеивала" горные породы. Ледник потерял устойчивость, и внутреннее давление вызвало обрушение.

— Можно ли было этого избежать?

Отчасти. Учёные успели зафиксировать деформации и провести эвакуацию, но остановить процесс невозможно — он связан с глобальными климатическими трендами.

— Опасно ли жить в Альпах теперь?

Да, риск возрастает. Уже более 120 альпийских поселений признаны "уязвимыми" из-за нестабильных склонов и таяния ледников.

— Почему люди всё равно остаются?

Потому что Альпы — не просто место, а культурная и эмоциональная родина. Как сказала Франциска Бинер: "Если уйдём отсюда — уйдём из самих себя".