Сказка о свободе по Шёлковому пути: пара из Бразилии объехала полмира

5:01
Туризм

Для многих путешествие по Шёлковому пути — это метафора. Для супругов Аны Борхес и Хосе Жоакима из Петрополиса (Бразилия) — это реальность. Они не просто отправились в дорогу, а превратили своё авто 1988 года выпуска в дом, преодолев более 40 000 километров через 22 страны, от Португалии до Персидского залива.

Автодом
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek (talk) - Infos über Fahrräder auf fahrradmonteur.de is licensed under FAL
Автодом

Их верный спутник — 16-летняя собака по кличке Клико, символ устойчивости и преданности, которая сопровождала их в каждом километре пути.

От Португалии до Персидского залива

Их маршрут пролёг не по привычным туристическим направлениям, а через культурные и климатические контрасты.
Италия встречала зелёными холмами и пасторальными долинами, Греция — древними руинами и гостеприимством.
Но настоящее приключение началось за пределами Европы — в Турции, Ираке, Иордании, Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Омане и Объединённых Арабских Эмиратах.

"Мы ходили по каньонам Саудовской Аравии, по горам Турции и по скальным образованиям Омана, которые выглядят как инопланетные", — вспоминает Ана.

Их фотографии, опубликованные в соцсети, документируют эти контрасты: от шумных рынков Аммана до пустынных равнин Руб-эль-Хали.

Философия пути: молодость — это время внутри

Проект "Молодые надолго” (Jovens há mais tempo) родился из фразы отца Аны: я не стар — я просто молод уже дольше.

Эта идея стала основой их жизненной философии. В 57 и 62 года супруги решили променять предсказуемость и комфорт на путь осознанного движения, где каждый день наполнен открытиями. Они называют своё путешествие "антидотом против ускоренного времени" — попыткой вернуть себе глубину восприятия.

"Мы путешествуем медленно, ночуем в неожиданных местах и встречаем щедрость людей из самых разных культур", — говорит Ана.

Дом, который едет

Их автодом — не роскошный караван, а отреставрированный автомобиль 1988 года, переделанный собственными руками. Он стал для них одновременно домом, лабораторией опыта и символом независимости.

Чтобы выдерживать перепады климата — от турецких гор до иракских пустынь, — в нём установлены солнечные панели, водяной фильтр и минималистичная кухня.

"Это крошечный мир, который движется вместе с нами", — улыбается Хосе.

Такой подход роднит их с глобальным движением slow travel — "медленного путешествия", где ценится не скорость, а глубина встречи с местом и людьми.

Путешествие в цифрах

Показатель Значение
Год выпуска автодома 1988
 Пройдено стран 22
 Протяжённость маршрута ~40 000 км
Длительность пути более 18 месяцев
 Спутник собака Клико, 16 лет
Основной маршрут Португалия — Турция — Ирак — Саудовская Аравия — Оман — ОАЭ
 Энергия солнечные панели
Коммуникация соцсети

Чему учит дорога

История Аны и Хосе — не только о географии, но и о границах внутреннего мира. Их путешествие показывает, что мобильность — это не просто физическое движение, а форма экзистенциальной свободы.

Они отмечают, что самое ценное в дороге — встречи: с бедуинами в Омане, с пастухами в восточной Турции, с детьми в иорданской пустыне.

"Люди открыты, когда видят, что ты живёшь не из любопытства, а из уважения", — говорит Ана.

Такой подход делает их путешествие не просто туристическим, а социокультурным исследованием человеческого гостеприимства.

FAQ: часто задаваемые вопросы

— Почему Ближний Восток?
Пара объясняет выбор желанием разрушить стереотипы: эти страны гораздо теплее и человечнее, чем их часто изображают в новостях.

— Как реагируют местные жители?
В большинстве случаев — с радушием. Во многих странах путешественникам предлагали чай, ночлег и помощь на дорогах.

— Каково путешествовать с пожилой собакой?
Клико адаптировалась к ритму кочевой жизни. Для неё оборудованы тень и место для отдыха, а ветеринарная аптечка — часть обязательного снаряжения.

— Есть ли трудности с визами и пересечением границ?
Да. Особенно сложными оказались переходы из Ирака в Иорданию и из Катара в Оман. Но уважительное общение и готовность ждать помогали пройти формальности.

— Чем живут во время пути?
За счёт онлайн-проектов, съёмок и лекций. Их контент о культуре, людях и географии регионов постепенно стал их основным источником дохода.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
