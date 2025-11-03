Дышать свежим воздухом: Мальдивы идут против табачной индустрии

Тропические Мальдивы часто представляются воплощением земного рая: белоснежный песок, лазурная вода и бесконечные кокосовые пальмы. Но в этом "раю" наступает новая эпоха — эпоха без дыма.

С 2025 года островное государство ввело радикальный запрет: всем, кто родился после 1 января 2007 года, запрещено покупать, хранить, использовать и продавать табачные изделия. Это фактически означает, что на Мальдивах выросло первое поколение, которому курение теперь официально недоступно.

Запрет охватывает все виды табака — от классических сигарет и сигар до кальянов и бездымных табачных продуктов. Причём уже несколько лет действует тотальный запрет на электронные сигареты и вейпы - вне зависимости от возраста. Таким образом, страна становится одной из первых в мире, решивших полностью исключить никотин из общественного пространства.

Почему именно Мальдивы

Мальдивы — государство, где туризм и экология тесно переплетены. Изменение климата, рост уровня океана и деградация коралловых рифов делают каждое решение правительства вопросом не только здоровья, но и выживания.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), табак является причиной смерти около 8 миллионов человек в год. Для небольшой островной страны с населением менее 600 000 человек это не просто статистика, а вопрос устойчивого развития.

"Мы хотим, чтобы следующее поколение было полностью свободно от табака", — заявляет Министерство здравоохранения Мальдивов.

Однако шаг вызвал споры. Туристы и владельцы курортов опасаются, что строгие ограничения отпугнут часть отдыхающих. Правительство уверяет, что здоровье граждан важнее краткосрочной прибыли — особенно на фоне растущих медицинских расходов и зависимости экономики от "экологически чистого" имиджа страны.

Мировой контекст: кто ещё решился

Мальдивы не единственные, кто экспериментирует с "поколением без табака".

Новая Зеландия в 2022 году первой ввела закон, запрещающий продажу сигарет лицам, родившимся после 2008 года. Однако в 2024-м новое правительство отменило этот закон, сославшись на "избыточное регулирование".

Великобритания обсуждает схожую модель, где каждое следующее поколение теряет право покупать табак — своего рода "ползущий возрастной барьер".

Сингапур и Бутан также известны своими жёсткими антиникотиновыми кампаниями, включая ограничения на продажу, рекламу и ввоз табачной продукции.

Мальдивы, похоже, пошли дальше всех: они запретили не только продажу, но и сам факт использования табака для молодых поколений.

Социальные последствия

В стране, где значительная часть экономики держится на туристах, любящих расслабиться с сигаретой у моря, этот шаг потребует культурной адаптации. Курение теперь возможно лишь в специально отведённых местах и только для тех, кто родился до 2007 года. Нарушителям грозит штраф до 5000 мальдивских рупий (примерно 6900 чешских крон).

Однако общественная реакция неоднозначна. Молодёжь видит в этом возможность для формирования новой идентичности — поколения, выросшего без никотина. В то время как старшее поколение опасается чрезмерного контроля.

Психологи отмечают: подобные инициативы меняют не только поведение, но и восприятие нормы. Когда курение становится юридически недоступным, снижается привлекательность привычки как символа "взрослости" или "свободы".

Сравнение антитабачных мер в мире

Страна Запрет по году рождения Ограничения на вейпы Возраст покупки табака Штрафы за нарушение Мальдивы После 2007 г. Полный запрет 18 лет (только старше) до 5000 MVR (~€300) Новая Зеландия После 2008 г. (отменён) Разрешены частично 18 лет до NZ$1000 Великобритания План после 2009 г. Ограничены 18 лет до £2500 Бутан С 2004 г. полный запрет Полный запрет - до $1000 Сингапур После 2004 г. Жёстко ограничены 21 год до SGD 2000

Экологическая перспектива

Борьба с табаком — это не только о здоровье людей. Табачная индустрия — один из самых экологически разрушительных секторов. По данным ООН:

Производство сигарет ежегодно уничтожает 600 млн деревьев .

Отходы от окурков составляют более 30% всего уличного мусора на пляжах.

Сигаретные фильтры, сделанные из ацетатцеллюлозы, разлагаются десятилетиями, загрязняя воду и почву.

На Мальдивах, где чистота пляжей напрямую влияет на доходы от туризма, отказ от табака — не просто моральный выбор, а экологическая необходимость.

FAQ

Могут ли туристы привозить сигареты на Мальдивы?

Да, но в ограниченном количестве — для личного пользования. Однако курить разрешено только в специально обозначенных местах и при условии, что вам исполнилось 18 лет.

Как контролируется соблюдение запрета среди местных?

Продавцы обязаны проверять возраст покупателей. Нарушение карается штрафом или отзывом лицензии.

Что с вейпами и электронными сигаретами?

Их ввоз, продажа, хранение и использование полностью запрещены для всех, независимо от возраста.

Есть ли исключения для медицинских никотиновых средств (пластырей, жевательных резинок)?

Да, но только по рецепту врача.

Как реагирует туристический бизнес?

Большинство крупных отелей адаптируются: предлагают зоны для курения и программы "детокса от никотина", превращая запрет в элемент wellness-культуры.