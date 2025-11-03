Любимые духи не пустят на борт? Ошибка, которую совершают даже опытные путешественники

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Провоз духов в ручной клади — тема, которая волнует многих путешественников. Ведь никому не хочется расставаться с любимым ароматом при досмотре в аэропорту. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, важно понимать, какие правила действуют в отношении жидкостей на борту самолёта и как их грамотно упаковать.

салон самолета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
салон самолета

Основные правила провоза жидкостей

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) установила чёткие нормы: жидкости в ручной клади допускаются только в ёмкостях объёмом не более 100 мл. Это касается не только духов, но и шампуней, кремов, гелей и других косметических средств.

Даже если во флаконе на 100 мл осталось всего несколько капель — он всё равно считается полным. А вот перелить 50 мл парфюма в баночку объёмом 200 мл нельзя: важен не фактический объём, а вместимость ёмкости. Чтобы избежать неприятных ситуаций на контроле, заранее подготовьте флаконы подходящего размера.

Путешественники часто используют дорожные наборы с пластиковыми баночками. Они лёгкие, герметичные и идеально подходят под требования авиакомпаний.

Сколько можно взять духов

Каждому пассажиру разрешается провозить не более литра жидкостей. Обычно это 10 флаконов по 100 мл. Все ёмкости нужно сложить в прозрачный пакет, который можно плотно закрыть. В идеале он должен застёгиваться на молнию или кнопку.

Некоторые путешественники раскладывают жидкости по разным отделениям сумки, и сотрудники аэропорта не всегда обращают на это внимание. Однако правильнее будет собрать всё в один пакет — так меньше риска, что вас попросят выбросить флакон.

Что делать, если духи не подходят по объёму

Если любимый парфюм во флаконе больше 100 мл, единственный вариант — сдать его в багаж. Чтобы не повредить стеклянный флакон, оберните его в одежду или положите в обувь. Такой способ часто используют опытные путешественники: мягкая ткань смягчает удары при транспортировке.

Особые условия для Duty Free

Правила для духов, купленных в магазинах беспошлинной торговли, отличаются. Ограничения по объёму не действуют, но у каждой авиакомпании могут быть свои требования по весу и размерам пакета — в среднем до 2 кг и до 40 см по длинной стороне.

Обязательно сохраняйте чек и не вскрывайте опломбированный пакет до конца полёта — иначе покупку могут конфисковать при пересадке. Срок действия чека — 24 часа с момента покупки.

Магазины Duty Free славятся богатым выбором и выгодными ценами. Иногда именно там можно приобрести редкие ароматы, которых нет в обычных бутиках.

Какие жидкости можно провозить дополнительно

Некоторые исключения касаются медикаментов и специальных продуктов. Если пассажиру необходимо принять лекарство во время полёта, разрешено брать с собой жидкость объёмом свыше 100 мл, но при наличии рецепта или справки от врача.

То же самое касается детского питания, диетических смесей и медицинских образцов. Все такие жидкости должны сопровождаться документами, подтверждающими необходимость их перевозки.

Почему именно 100 мл

Ограничение в 100 мл появилось по соображениям безопасности. Из больших объёмов жидкостей можно было создать опасные смеси, поэтому авиационные службы решили установить минимально допустимую норму.

При этом 100 мл достаточно, чтобы взять с собой всё необходимое — от духов до дезинфицирующих средств. В экстренных случаях, когда объём лекарства превышает норму, достаточно иметь подтверждающий документ от врача.

Советы путешественникам

  • Перед полётом тщательно проверьте сумку — жидкие продукты лучше заранее переложить в багаж.

  • Используйте герметичные пакеты: из-за перепадов давления во время взлёта и посадки флакон может протечь.

  • Покупайте воду или напитки после прохождения досмотра — в зале ожидания их можно проносить без ограничений.

  • Не забывайте, что в некоторых странах действуют свои правила: например, в аэропорту Хельсинки разрешают до двух литров жидкостей в ручной клади.

  • Возьмите дорожный набор — это лёгкий, компактный и многоразовый аксессуар, который пригодится в любом путешествии.

Ошибки путешественников

Ошибка: взять флакон духов на 150 мл в ручную кладь.
Последствие: придётся выбросить или сдать в багаж.
Альтернатива: использовать дорожный распылитель на 50-100 мл.

Ошибка: не запаковать жидкости в отдельный пакет.
Последствие: досмотр займёт больше времени, возможны претензии службы безопасности.
Альтернатива: прозрачный пакет с застёжкой на молнии.

Ошибка: вскрыть пакет из Duty Free до конца перелёта.
Последствие: товар могут изъять при следующей проверке.
Альтернатива: сохранять упаковку до прибытия в конечный пункт.

Плюсы и минусы перевозки духов в ручной клади

Плюсы Минусы
Контроль за сохранностью флакона Жёсткие ограничения по объёму
Удобно достать и освежиться в пути Риск утечки из-за перепадов давления
Возможность взять любимый аромат с собой Необходимость дополнительной упаковки

Часто задаваемые вопросы

Какой парфюм лучше брать в путешествие?
Отдайте предпочтение лёгким, универсальным ароматам — цитрусовым, цветочным или акватическим. Они не раздражают окружающих и подойдут для любых условий.

Можно ли провозить духи в металлическом флаконе?
Да, если ёмкость не превышает 100 мл. Главное, чтобы упаковка была герметичной и не вызывала подозрений у службы безопасности.

Что делать, если флакон разбился в чемодане?
Соберите остатки, промойте вещи, а для защиты на будущее используйте пластиковый контейнер или плотный пакет.

Мифы и правда

Миф: духи нельзя провозить в ручной клади.
Правда: можно, если соблюсти лимит — не более 100 мл.

Миф: Duty Free не имеет ограничений.
Правда: ограничения по весу и размеру пакета всё же есть, и их стоит уточнить заранее.

Миф: разрешён только один флакон.
Правда: можно несколько, если общий объём не превышает одного литра.

А что если забыли упаковать духи

Если на досмотре обнаружат флакон большего объёма, не спорьте с сотрудниками — это бесполезно. Лучше сразу попросите сдать его в багаж или оставить в камере хранения. Так вы сэкономите время и нервы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
