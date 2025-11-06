Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хвостатые лингвисты: собаки группируют слова по смыслу как маленькие дети
Крах зерновой империи? Экспорт пшеницы из России рекордно упал — покупают, но объёмы сокращаются
Тропики на подоконнике: косточка, которая перерастает в дерево мечты — без теплицы и чудес
У кого природная харизма? Как Картозия увлёкся Олесей Иванченко и предлагал работу Шаляпину
Цены рухнули: в этих регионах аренда жилья на Новый год бьёт рекорды
Зачем платить за воздух: привычка менять масло слишком часто обходится дороже топлива
Треки заменяют таймер и план: Bodypump снимает страх штанги и выстраивает понятную прогрессию
Древний секрет, которым пользовались наши бабушки: средство для сияющих, густых волос снова в тренде
Режиссёр предпочла семейные ценности всемирной славе: вот почему она отказалась снимать Гарри Поттера

Осенние круизы и старый флот: что мешает российскому речному туризму развиваться

7:36
Туризм

Российский рынок речных круизов переживает настоящий подъем: заполняемость судов летом 2025 года достигла почти 90%, а число теплоходов на внутренних маршрутах выросло с 72 до 110 за последние несколько лет. Однако за впечатляющими цифрами скрывается тревожный факт — флот стремительно стареет. Средний возраст судов перевалил за полвека, а строительство новых лайнеров по индивидуальным проектам оказалось экономически невыгодным.

круиз
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
круиз

Круизный бум и его обратная сторона

Парадокс отрасли в том, что рост интереса к речным путешествиям сопровождается нехваткой современных судов. За последние 30 лет из эксплуатации было выведено более половины теплоходов, а построено — лишь шесть. Большинство нынешних судов были введены в строй ещё в советские времена и сейчас держатся на плаву благодаря постоянным реконструкциям.

Старые корабли превращаются в проекты "вечного ремонта": компании бесконечно перестраивают каюты, добавляют балконы, обновляют интерьеры и внедряют косметические улучшения. Но пассажиры становятся всё требовательнее. Количество запросов на размещение в каютах повышенного комфорта за шесть лет выросло почти в четыре раза.

Ресурс судов при этом не бесконечен, и вопрос замены флота становится критическим.

Почему новые суда не строят

Экономисты подсчитали: создание теплохода по индивидуальному проекту в нынешних условиях — убыточное вложение.

"При текущих ценах такие суда будут работать "в минус” почти три десятилетия", — отмечают аналитики отрасли.

Чтобы изменить ситуацию, крупнейшие круизные компании предлагают консолидировать заказы: объединить усилия и сформировать крупную серию судов по единому типу. Массовое производство позволит снизить себестоимость, упростить обслуживание и сделать речной флот рентабельным.

Как операторы удерживают интерес пассажиров

Пока судостроители спорят о перспективах, туркомпании решают задачу тактически: предлагают новые форматы отдыха и меняют подачу продукта. Осень, раньше считавшаяся "мертвым сезоном", теперь превратилась в самостоятельное направление — "бархатный круиз".

Такое путешествие сочетает уют, гастрономию и атмосферу неспешного отдыха. Цены на осенние туры ниже летних на 10-20%, на борту меньше людей, а за окном — пейзажи золотой осени, будто сошедшие с полотен Левитана.

Бархатный сезон на воде

Организаторы осенних маршрутов делают акцент на атмосфере. В каютах гостей ждут мягкие пледы, в барах — ароматный чай и глинтвейн, на палубах — тематические фотозоны с осенним декором. Меню на борту адаптируют под сезон: тыквенные крем-супы, блюда из грибов и ягоды с северных рек становятся частью гастрономической программы.

Многие круизы сопровождаются тематическими вечерами — дегустациями, лекциями о русских реках и концертами фольклорных ансамблей.

Лучшие осенние маршруты

1. Круизы из Санкт-Петербурга на Валаам

Ладожские шхеры и древний монастырь в обрамлении осеннего тумана создают почти мистическую атмосферу. Это короткий, но насыщенный отдых на выходные.

2. Классические рейсы Москва — Санкт-Петербург

Путешествие через исторические города средней полосы — Углич, Ярославль, Валаам, Кижи. Пейзажи за окном напоминают картины русских художников-пейзажистов.

3. Пятидневные маршруты по Золотому кольцу

Суздаль, Кострома, Плёс и Мышкин особенно очаровательны осенью, когда туристов меньше, а атмосфера по-домашнему спокойная.

4. Двухнедельные экспедиции в Пермский край или Ростов-на-Дону

Это формат для тех, кто хочет полностью "выпасть" из городской суеты и прожить жизнь на борту лайнера, наблюдая, как пейзажи меняются от средней полосы до Урала и юга России.

5. Круизы по Енисею

Настоящая Сибирь — величественные просторы, тайга, окрашенная в золото. Эти маршруты привлекают любителей приключений и природы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать круиз, не уточнив возраст судна.
  • Последствие: шумные двигатели, скрип кают и слабый комфорт.
  • Альтернатива: уточнить у оператора дату последней модернизации.
  • Ошибка: ориентироваться только на цену.
  • Последствие: низкий уровень сервиса и питание "на поток".
  • Альтернатива: смотреть отзывы и уровень звездности судна.
  • Ошибка: не учитывать сезонность.
  • Последствие: переполненные маршруты летом и завышенные цены.
  • Альтернатива: выбрать осенний круиз — меньше туристов и мягкий климат.

Плюсы и минусы речных круизов

Плюсы Минусы
Уникальные природные маршруты Старение флота
Безвизовые путешествия по России Ограниченное число современных судов
Спокойный темп отдыха Высокие цены на комфортные каюты
Возможность гастрономических и культурных туров Зависимость от сезонности и погоды

Что ждёт рынок в ближайшие годы

Специалисты считают, что без обновления флота рост интереса к речным путешествиям может остановиться. Консолидированные заказы и господдержка судостроения способны изменить ситуацию — особенно если новые лайнеры будут проектироваться сразу под нужды внутреннего туризма, с упором на экологичность, энергоэффективность и комфорт.

Тем временем туроператоры развивают сервис, чтобы компенсировать техническую отсталость судов качеством обслуживания, кухней и продуманными программами.

Мифы и правда о речных круизах

  • Миф: речные круизы — для пожилых людей.
  • Правда: всё больше маршрутов ориентировано на молодую аудиторию и семейный отдых.
  • Миф: на старых теплоходах небезопасно.
  • Правда: большинство судов проходит регулярную сертификацию и модернизацию.
  • Миф: осенью плавать холодно и скучно.
  • Правда: "бархатные" круизы предлагают уют, атмосферу и гастрономию не хуже, чем летом.

Интересные факты

  1. Средний возраст российского речного лайнера — 52 года.
  2. В 2025 году на внутренних маршрутах работает около 110 судов.
  3. За последние 30 лет построено всего шесть новых теплоходов, остальные модернизированы.
  4. В России действует более 40 крупных операторов речных круизов.

Речной туризм в России переживает одновременно подъем и кризис. Интерес туристов растёт, маршруты становятся разнообразнее, но флот стремительно стареет. Чтобы сохранить круизный бум, отрасли нужно объединить усилия и перейти к серийному строительству современных лайнеров. Пока же туроператоры делают ставку на уют, гастрономию и атмосферу — и осенние рейсы превращаются в лучший повод открыть для себя красоту русских рек заново.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Домашние животные
Собака в теле кошки: порода, которая будет встречать хозяина у двери и носить тапочки
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Популярное
Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже

Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?

Тысячи тоннелей под ногами: старый континент хранит секрет, от которого мурашки по коже
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Эта форма бровей меняет всё: лицо становится стройнее, взгляд — моложе, а черты — утонченнее
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Не нужно 10 000 шагов: вот когда мозг действительно начинает защищаться от деменции Игорь Буккер Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова
Наследие Юрия Николаева: что сказал о смерти телеведущего Григорий Лепс
Старые яблони теряют урожайность? Омоложение, которое вернёт дерево к жизни и плодовитости
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Санкции буксуют: российская нефть идёт окольными путями, но остаётся нарасхват
Последние материалы
Bloomberg: Европа и Британия движутся к экономическому краху
Не нужно 10 000 шагов: вот когда мозг действительно начинает защищаться от деменции
Хвостатые лингвисты: собаки группируют слова по смыслу как маленькие дети
Крах зерновой империи? Экспорт пшеницы из России рекордно упал — покупают, но объёмы сокращаются
Тропики на подоконнике: косточка, которая перерастает в дерево мечты — без теплицы и чудес
У кого природная харизма? Как Картозия увлёкся Олесей Иванченко и предлагал работу Шаляпину
Цены рухнули: в этих регионах аренда жилья на Новый год бьёт рекорды
Зачем платить за воздух: привычка менять масло слишком часто обходится дороже топлива
Треки заменяют таймер и план: Bodypump снимает страх штанги и выстраивает понятную прогрессию
Древний секрет, которым пользовались наши бабушки: средство для сияющих, густых волос снова в тренде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.