Путешествие по России — новый тренд: как автотуризм меняет отдых россиян

Туризм

Интерес к поездкам по России продолжает расти — и теперь это не просто вынужденная альтернатива зарубежным направлениям, а осознанный выбор. Всё больше людей предпочитают узнавать свою страну, открывая малознакомые регионы и города. Этот тренд становится заметен не только по статистике бронирований, но и по общему изменению настроений туристов.

Путешествие на машине
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Путешествие на машине

Путешествовать по России стало модно

Профессор РАНХиГС Галина Дехтярь подчеркнула, что россияне всё чаще выбирают краткосрочные поездки — особенно автомобильные.

"Краткосрочный туризм у нас в первую очередь автомобильный. По федеральным трассам, где можно разогнаться до 130 километров. У нас более 44 тысяч километров этих трасс, достаточно хорошо оформленных сервисами", — отметила профессор.

По её словам, интерес к путешествиям внутри страны стал основным трендом последних лет. И этому способствуют не только развитие инфраструктуры, но и желание россиян лучше узнать собственную страну.

57 национальных туристических маршрутов

"Основным трендом сегодня является узнать свою страну. И вот этому очень хорошо помогает то, что у нас 57 национальных туристических маршрутов, признанных экспертной комиссией", — добавила Дехтярь.

Эти маршруты охватывают всю Россию — от Карелии до Камчатки, от Алтая до Калининграда. Они включают исторические города, природные заповедники, культурные центры и этнографические поселения.
Можно выбрать формат под любой вкус: от познавательных экскурсий и гастрономических туров до экстремальных походов и поездок по Золотому кольцу.

Автопутешествия — главный драйвер роста

Рост интереса к внутреннему туризму во многом объясняется развитием автотуризма. По словам эксперта, федеральные трассы сегодня комфортны и безопасны: вдоль них активно открываются кафе, автосервисы, кемпинги и даже мини-гостиницы.

Современные путешественники предпочитают короткие поездки — на 2-4 дня. Это позволяет увидеть новые места без необходимости брать отпуск и больших затрат. Популярны маршруты Москва — Казань, Краснодар — Сочи, Санкт-Петербург — Карелия, а также поездки по Уралу и Байкалу.

Рост бронирований подтверждает тренд

По данным аналитиков, спрос на российские отели в ноябрьские праздники вырос более чем на 21% по сравнению с прошлым годом. Одновременно увеличилось и количество бронирований зарубежных поездок — на 28%, однако доля внутренних направлений всё ещё остаётся лидирующей.

Многие россияне объясняют выбор просто: путешествие по родной стране даёт ощущение свободы, знакомства с культурой и природой без языкового барьера и виз. Кроме того, стоимость таких туров остаётся доступнее, чем у зарубежных альтернатив.

Советы шаг за шагом: как выбрать маршрут по России

  1. Определите цель. Хотите горы, море или старинные города — от этого зависит регион.
  2. Изучите маршруты. На сайте Ростуризма есть список 57 национальных туристических направлений.
  3. Продумайте транспорт. Для автопутешествий уточните состояние трасс и наличие заправок.
  4. Забронируйте жильё заранее. Особенно в курортных регионах — Краснодарском крае, Карелии, на Байкале.
  5. Планируйте питание и остановки. Вдоль трасс всё больше кафе и кемпингов, но в отдалённых местах лучше брать запас.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без маршрута и брони.
  • Последствие: потери времени и денег, риск остаться без жилья.
  • Альтернатива: заранее продумать маршрут и использовать официальные туристические сервисы.
  • Ошибка: переоценить возможности машины.
  • Последствие: поломка в пути и дополнительные расходы.
  • Альтернатива: провести техосмотр и проверить резину, масло и тормоза перед дорогой.
  • Ошибка: брать слишком длинный маршрут за короткое время.
  • Последствие: усталость и разочарование от поездки.
  • Альтернатива: выбирать 2-3 города, чтобы насладиться путешествием без спешки.

Плюсы и минусы внутреннего туризма

Плюсы Минусы
Доступность и отсутствие виз Перегруженные курорты в сезон
Возможность увидеть новые регионы Разница в уровне сервиса
Безопасность и родной язык Иногда высокая цена на жильё
Гибкость маршрута Ограниченные авиаперелёты в отдалённые регионы

А что если выехать за пределы региона?

Краткосрочные поездки можно совместить с посещением соседних областей. Например, из Москвы удобно добраться до Твери, Ярославля, Костромы и Владимира — это несколько направлений Золотого кольца.
А жители Сибири всё чаще выбирают Алтай, Горный Шория или Байкал. Главное — не пытаться охватить всё сразу: лучше меньше, но с удовольствием.

Мифы и правда о путешествиях по России

  • Миф: по России путешествовать дорого.
  • Правда: внутренние поездки обходятся дешевле зарубежных при грамотном планировании.
  • Миф: дороги в регионах плохие.
  • Правда: федеральные трассы активно модернизируются, появляются новые сервисы и парковки.
  • Миф: в российских санаториях скучно.
  • Правда: современные здравницы предлагают СПА, экскурсии и активные программы.

Исторический контекст

Традиция путешествий по России возникла ещё в XIX веке, когда по стране прокладывались первые железные дороги. Сегодня автотуризм стал их современным аналогом — свободным, гибким и доступным. Государство активно поддерживает развитие внутреннего туризма, создавая национальные маршруты, субсидии и инфраструктуру.

Интересные факты

  1. Общая протяжённость федеральных трасс в России превышает 44 тысячи километров.
  2. В 2025 году планируется разработать ещё 15 новых туристических маршрутов.
  3. Самые популярные направления автопутешествий — Кавказ, Крым, Байкал и Карелия.

Желание россиян узнать свою страну стало новым туристическим трендом. Автопутешествия и короткие поездки по национальным маршрутам позволяют открыть Россию заново — с комфортом, безопасно и недорого. И чем больше таких маршрутов появляется, тем ближе становится настоящая география внутреннего туризма.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
