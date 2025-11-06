Путешествие по России — новый тренд: как автотуризм меняет отдых россиян

Интерес к поездкам по России продолжает расти — и теперь это не просто вынужденная альтернатива зарубежным направлениям, а осознанный выбор. Всё больше людей предпочитают узнавать свою страну, открывая малознакомые регионы и города. Этот тренд становится заметен не только по статистике бронирований, но и по общему изменению настроений туристов.
Профессор РАНХиГС Галина Дехтярь подчеркнула, что россияне всё чаще выбирают краткосрочные поездки — особенно автомобильные.
"Краткосрочный туризм у нас в первую очередь автомобильный. По федеральным трассам, где можно разогнаться до 130 километров. У нас более 44 тысяч километров этих трасс, достаточно хорошо оформленных сервисами", — отметила профессор.
По её словам, интерес к путешествиям внутри страны стал основным трендом последних лет. И этому способствуют не только развитие инфраструктуры, но и желание россиян лучше узнать собственную страну.
"Основным трендом сегодня является узнать свою страну. И вот этому очень хорошо помогает то, что у нас 57 национальных туристических маршрутов, признанных экспертной комиссией", — добавила Дехтярь.
Эти маршруты охватывают всю Россию — от Карелии до Камчатки, от Алтая до Калининграда. Они включают исторические города, природные заповедники, культурные центры и этнографические поселения.
Можно выбрать формат под любой вкус: от познавательных экскурсий и гастрономических туров до экстремальных походов и поездок по Золотому кольцу.
Рост интереса к внутреннему туризму во многом объясняется развитием автотуризма. По словам эксперта, федеральные трассы сегодня комфортны и безопасны: вдоль них активно открываются кафе, автосервисы, кемпинги и даже мини-гостиницы.
Современные путешественники предпочитают короткие поездки — на 2-4 дня. Это позволяет увидеть новые места без необходимости брать отпуск и больших затрат. Популярны маршруты Москва — Казань, Краснодар — Сочи, Санкт-Петербург — Карелия, а также поездки по Уралу и Байкалу.
По данным аналитиков, спрос на российские отели в ноябрьские праздники вырос более чем на 21% по сравнению с прошлым годом. Одновременно увеличилось и количество бронирований зарубежных поездок — на 28%, однако доля внутренних направлений всё ещё остаётся лидирующей.
Многие россияне объясняют выбор просто: путешествие по родной стране даёт ощущение свободы, знакомства с культурой и природой без языкового барьера и виз. Кроме того, стоимость таких туров остаётся доступнее, чем у зарубежных альтернатив.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность и отсутствие виз
|Перегруженные курорты в сезон
|Возможность увидеть новые регионы
|Разница в уровне сервиса
|Безопасность и родной язык
|Иногда высокая цена на жильё
|Гибкость маршрута
|Ограниченные авиаперелёты в отдалённые регионы
Краткосрочные поездки можно совместить с посещением соседних областей. Например, из Москвы удобно добраться до Твери, Ярославля, Костромы и Владимира — это несколько направлений Золотого кольца.
А жители Сибири всё чаще выбирают Алтай, Горный Шория или Байкал. Главное — не пытаться охватить всё сразу: лучше меньше, но с удовольствием.
Традиция путешествий по России возникла ещё в XIX веке, когда по стране прокладывались первые железные дороги. Сегодня автотуризм стал их современным аналогом — свободным, гибким и доступным. Государство активно поддерживает развитие внутреннего туризма, создавая национальные маршруты, субсидии и инфраструктуру.
Желание россиян узнать свою страну стало новым туристическим трендом. Автопутешествия и короткие поездки по национальным маршрутам позволяют открыть Россию заново — с комфортом, безопасно и недорого. И чем больше таких маршрутов появляется, тем ближе становится настоящая география внутреннего туризма.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?