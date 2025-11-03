Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот завтрак выглядит как из кафе, но готовится в аэрогриле без сковороды и хлопот
Белые доспехи для сада: простое средство, которое продлевает жизнь деревьям
3 дня без кофе: что произойдет с вашим телом и разумом
Сбежавшая в Дубай блогер Лиза Миллер объявлена банкротом: детали скандала
То, что считали невозможным, оказалось правдой: океан сам греет планету — и делает это втайне от нас
Одно движение — и другое лицо: как чёлка меняет образ без радикальной стрижки
В фильме Письмо Деду Морозу сбываются все детские мечты героя: Наталия Орейро — лишь начало
Южная Корея глазами туриста: место, где будущее уже наступило среди древних пагод
Кошка не чемодан: почему этот способ опасен для животного и как поднимать кошку правильно

Роковая волна: 31-летний россиянин пропал на пляже Пхукета

2:38
Туризм

На популярном тайском курорте Пхукет произошел трагический инцидент с участием российского туриста.

Пхукет
Фото: commons.wikimedia.org by Bennypc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пхукет

Как сообщает информационный портал The Phuket News, утром 3 ноября во время купания пропал 31-летний гражданин России Дмитрий З. Чрезвычайное происшествие случилось на южной части пляжа Найтон, известного своими живописными видами, но в определенные сезоны и коварными подводными течениями.

Обстоятельства исчезновения: сильная волна унесла туриста

По данным издания, в момент происшествия группа туристов из России находилась в воде. Примерно в 09:00 утра Дмитрий З. неожиданно скрылся из виду своих друзей. Как позже рассказала его подруга, причиной стало внезапно нахлынувшее волнение: сильная волна утянула его под воду. Мужчина не смог вернуться на берег и исчез в морской пучине.

Очевидцы немедленно подняли тревогу, и на пляж были вызваны профессиональные спасатели и полиция. К месту происшествия также прибыла команда водолазов для подводных поисков.

Поисково-спасательная операция: поиски продолжаются в сложных условиях

Спасательные работы ведутся в осложненных условиях. Водолазы тщательно обследовали прибрежную акваторию, а полицейские и волонтеры осмотрели береговую линию и близлежащую территорию на случай, если волны могли вынести туриста на сушу. Несмотря на все усилия, к настоящему моменту Дмитрий З. не найден. Власти Пхукета официально заявили, что поисково-спасательная операция продолжается.

Почему пляжи Пхукета могут быть опасны?

Этот печальный случай вновь напоминает о скрытых опасностях, которые могут подстерегать туристов на морских курортах. Пляжи Пхукета, включая Найтон, в низкий сезон (примерно с мая по октябрь) часто подвержены возникновению сильных подводных течений (рипов), больших волн и непредсказуемых условий для купания. Хотя в ноябре погода обычно улучшается, море все еще может оставаться неспокойным после периода муссонов. Местные власти обычно устанавливают предупреждающие флаги:

  • Красный флаг: купаться строго запрещено.

  • Желтый флаг: купаться следует с большой осторожностью.

Туристам настоятельно рекомендуется обращать внимание на эту цветовую маркировку, не заплывать далеко и избегать купания в одиночку, особенно при заметном волнении на море.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Валютный
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Наука и техника
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Последние материалы
Одно движение — и другое лицо: как чёлка меняет образ без радикальной стрижки
В фильме Письмо Деду Морозу сбываются все детские мечты героя: Наталия Орейро — лишь начало
Южная Корея глазами туриста: место, где будущее уже наступило среди древних пагод
Кошка не чемодан: почему этот способ опасен для животного и как поднимать кошку правильно
Каждое движение — как глоток молодости: утренняя зарядка, которая работает как антивозрастной ритуал
Бассейн будто стирает лишние килограммы — но причина заставляет насторожиться
Пар в плену стекла: одно движение полотенцем — и посуда сухая, как под солнцем
Новый фильм Кэтрин Бигелоу Дом из динамита: как журналистика и кино объединились
Цена свободы: во сколько американцам уже обошлись тарифы Трампа
Трамп раскрыл карты: ядерная мощь России и Китая вызвала шок в США — к чему идёт мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.