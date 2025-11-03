Роковая волна: 31-летний россиянин пропал на пляже Пхукета

На популярном тайском курорте Пхукет произошел трагический инцидент с участием российского туриста.

Фото: commons.wikimedia.org by Bennypc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пхукет

Как сообщает информационный портал The Phuket News, утром 3 ноября во время купания пропал 31-летний гражданин России Дмитрий З. Чрезвычайное происшествие случилось на южной части пляжа Найтон, известного своими живописными видами, но в определенные сезоны и коварными подводными течениями.

Обстоятельства исчезновения: сильная волна унесла туриста

По данным издания, в момент происшествия группа туристов из России находилась в воде. Примерно в 09:00 утра Дмитрий З. неожиданно скрылся из виду своих друзей. Как позже рассказала его подруга, причиной стало внезапно нахлынувшее волнение: сильная волна утянула его под воду. Мужчина не смог вернуться на берег и исчез в морской пучине.

Очевидцы немедленно подняли тревогу, и на пляж были вызваны профессиональные спасатели и полиция. К месту происшествия также прибыла команда водолазов для подводных поисков.

Поисково-спасательная операция: поиски продолжаются в сложных условиях

Спасательные работы ведутся в осложненных условиях. Водолазы тщательно обследовали прибрежную акваторию, а полицейские и волонтеры осмотрели береговую линию и близлежащую территорию на случай, если волны могли вынести туриста на сушу. Несмотря на все усилия, к настоящему моменту Дмитрий З. не найден. Власти Пхукета официально заявили, что поисково-спасательная операция продолжается.

Почему пляжи Пхукета могут быть опасны?

Этот печальный случай вновь напоминает о скрытых опасностях, которые могут подстерегать туристов на морских курортах. Пляжи Пхукета, включая Найтон, в низкий сезон (примерно с мая по октябрь) часто подвержены возникновению сильных подводных течений (рипов), больших волн и непредсказуемых условий для купания. Хотя в ноябре погода обычно улучшается, море все еще может оставаться неспокойным после периода муссонов. Местные власти обычно устанавливают предупреждающие флаги:

Красный флаг : купаться строго запрещено.

Желтый флаг: купаться следует с большой осторожностью.

Туристам настоятельно рекомендуется обращать внимание на эту цветовую маркировку, не заплывать далеко и избегать купания в одиночку, особенно при заметном волнении на море.