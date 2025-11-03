Пляжи, где зима отменена: путеводитель по азиатскому лету, которое не кончается

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:44
Туризм

Когда зима в России вступает в свои права, а городские улицы покрываются серым снегом, многим хочется оказаться под шум прибоя, почувствовать тепло солнца и запах морской соли. И если в Европе и Америке в это время года пляжный сезон уже закрыт, то Юго-Восточная Азия только начинает жить в ритме отпусков. Здесь — самое лучшее время для путешествий: комфортная температура воды, мягкое солнце и масса направлений, где можно провести идеальные каникулы.

Остров Каримун-Ява
Фото: commons.wikimedia.org by Amelia.angela2210, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Остров Каримун-Ява

Где зима превращается в лето

Платформа Omio изучила 50 пляжей в десяти странах региона, чтобы определить, где можно совместить комфорт, красоту и доступность. В расчёт брались не только цены на проживание и еду, но и качество воды, уровень чистоты, количество туристов и общая атмосфера. Итогом стал рейтинг десяти пляжей с лучшим соотношением цены и качества.

Топ-10 пляжей Юго-Восточной Азии

1. Банг Бао, остров Ко Куд, Таиланд

Остров Ко Куд — одно из тех мест, где время словно замирает. Пляж Банг Бао с мягким белым песком и прозрачной водой идеально подходит для спокойного отдыха.

2. Пантай Тусан Бекену, Борнео, Малайзия

Пляж Тусан — это удивительное место в штате Саравак. Его визитная карточка — «лошадиная скала», арка из камня, напоминающая голову коня. Здесь царит атмосфера покоя, а вода настолько прозрачная, что кажется стеклянной.

3. Ибоих, остров Пулау-Ве, Индонезия

Ибоих — уголок тишины и уединения. Местные называют его «маленьким раем», и с этим трудно спорить: кристальная вода, коралловые рифы, идеальные условия для снорклинга.

4. Нонгса, остров Батам, Индонезия

Пляж Нонгса популярен у тех, кто живёт в Сингапуре: сюда легко добраться на пароме за полчаса.

5. Танджунг Тингги, остров Белитунг, Индонезия

Белитунг — альтернатива переполненному Бали. Пляж Танджунг Тингги окружён гранитными валунами, а море здесь спокойное и тёплое.

6. Телук Кеке, остров Перхентиан, Малайзия

Небольшой пляж Телук Кеке на острове Бесар — мечта любителей подводного мира. Вдоль берега — коралловые сады, где плавают рыбы-попугаи, скаты и морские черепахи. Здесь нет громкой музыки и суеты — только шорох волн. 

7. Док Лет, Нячанг, Вьетнам

Если Нячанг кажется вам слишком шумным, Док Лет станет находкой. Белоснежный песок, пологий вход в море и тихая атмосфера — идеальные условия для отдыха с детьми.

8. Телук Далам Бесар, остров Реданг, Малайзия

Реданг славится своими коралловыми рифами и мягким песком. Пляж Телук Далам Бесар — один из самых спокойных.

9. Пантай Бату Бурок, Куала-Теренггану, Малайзия

Пантай Бату Бурок — место, где встречаются природа и культура. По вечерам здесь запускают воздушных змеев и катаются на лошадях, а днём можно прогуляться до местного рынка или мечети Кристалл. 

10. Голубая Лагуна, остров Лусон, Филиппины

Финальный пункт списка — Голубая Лагуна. Место, где вода действительно сияет оттенками сапфира. 

Советы для зимнего отпуска

  1. Планируйте поездку заранее — зимние месяцы считаются пиком сезона.

  2. Проверяйте визовые правила: в Таиланд и Вьетнам можно попасть без визы на короткий срок, но в Малайзию и Индонезию лучше уточнить условия заранее.

  3. Не забывайте страховку: полис для путешественников с опцией «дайвинг» или «водные виды спорта» пригодится на курортах.

  4. Возьмите репелленты — тропические страны изобилуют насекомыми.

Плюсы и минусы ЮВА как зимнего направления

Плюсы Минусы
Тёплое море и стабильная погода Долгий перелёт
Невысокие цены на еду и жильё Повышенный спрос в праздники
Возможность совместить пляж и экскурсии Высокая влажность в отдельных районах
Разнообразие культур и кухонь Не везде развита инфраструктура

Мифы и правда

Миф: В Азии всё дешево.
Правда: Цены зависят от места — на Бали или в Пхукете дороже, чем в Малайзии или на Филиппинах.

Миф: В сезон дождей отдых невозможен.
Правда: Даже в сезон ливни идут кратковременно, а море остаётся тёплым.

FAQ

Какой пляж выбрать для спокойного отдыха?
Лучше всего подойдёт Телук Далам Бесар или Ибоих — там мало туристов и идеальная природа.

Можно ли совмещать пляж и экскурсии?
Да, почти везде рядом есть достопримечательности: древние храмы, водопады и рынки.

А что если поехать впервые

Для первого знакомства с регионом подойдут Таиланд и Вьетнам: понятная инфраструктура, простая логистика и множество пляжей на выбор. Опытные путешественники могут открыть для себя более уединённые места — например, Белитунг или Реданг.

Зимняя Азия — это не просто побег от холода. Это возможность увидеть мир под другим углом, почувствовать гармонию и вернуться домой обновлённым.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
