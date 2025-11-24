Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Горнолыжный сезон под запретом: почему новосибирские склоны встретили снег без права на работу

Горнолыжные курорты Новосибирска не получили аккредитацию Росаккредитации
5:00
Туризм

Новосибирские горнолыжные комплексы оказались в непростой ситуации: начало сезона уже стартовало, на улице ноябрь, лежит устойчивый снег, а холодная погода зовёт любителей зимнего отдыха на трассы. Но формально ни один из популярных местных склонов пока не имеет права принимать гостей — аккредитацию в установленном порядке не получил ни один из них. При этом в соседних регионах работа по оформлению документов идёт активнее, и это подчёркивает контраст.

На горнолыжном комплексе
Фото: commons.wikimedia.org by Urmanka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
На горнолыжном комплексе

"Консультацией по оформлению документов воспользовались собственники только одного новосибирского комплекса", — Ольга Стусь, аккредитованный эксперт по классификации.
"Сейчас в реестре пять трасс компании ООО "АМИ". Все они расположены в Шерегеше", — пояснила эксперт.

Росаккредитация обновила требования: теперь ни один горнолыжный центр не может начать сезон без регистрации в реестре. Минимальный срок проверки — три недели, максимальный — до 60 дней. Но подача документов в конце года всегда рискованна: отчётность, нагрузка на системы, возможные технические сбои.

"Есть вероятность, что документы просто не пройдут, и разрешение выдадут уже после Нового года", — отметила эксперт.

Ситуация в Новосибирской области

По данным регионального минэкономразвития, в области функционируют семь комплексов: "Горный", "Юрманка", "Альбатрос", "Горский", "Корел-Иня" и площадка парка отдыха "Кольцово". Несмотря на отсутствие документов, часть трасс уже начала подготовку к приёму гостей, а некоторые — и вовсе открыли сезон.

Это создаёт парадокс: природные условия уже идеальны, туристы готовы ехать, оборудование — на старте, но юридическая сторона остаётся нерешённой.

Почему аккредитация важна

Услуги зимнего отдыха — это не только трассы и подъёмники. Это безопасность, сертифицированное оборудование, страховка, подготовленные инструкторы, проверенная зона катания. В условиях холодного ноября, когда склон становится популярным досуговым направлением, особенно важно, чтобы центры были готовы полноценно и официально.

В России направление горнолыжного туризма развивается активно, особенно на фоне популярности зимних поездок: карвинговые лыжи, качественные ботинки, современные защитные маски, термокостюмы и тепловые сыворотки для кожи — всё это повышает комфорт отдыхающих, но не заменяет требования к безопасности комплексов.

Советы шаг за шагом: как комплексу избежать задержки

  1. Подготовить полный пакет документов заранее.

  2. Убедиться, что технические характеристики трасс описаны корректно.

  3. Проверить пожарную безопасность и страховочные системы.

  4. Использовать удобные электронные подписи и сервисы отправки бумаг.

  5. При необходимости обратиться к эксперту по классификации для проверки пакета.

А что если, комплексы не успеют открыть сезон официально

В этом случае часть туристов может уехать в другие регионы: в Хакасию, на курорты Кузбасса или в уже упомянутый Шерегеш. Для путешественников это станет поводом открыть новые направления, а для операторов — потерей дохода.

Особенно в ноябре, когда путешествия в холодные страны становятся привлекательными: Финляндия, Норвегия, Австрия предлагают идеальные маршруты — от катания по мягкому снегу до SPA-программ, тёплых шале и сервисов аренды снаряжения.

Плюсы и минусы новосибирских склонов

Плюсы Минусы
Близость к городу Нет аккредитации
Разнообразные трассы Недостаток продвижения
Доступные цены на прокат Задержки в оформлении документов
Возможность дневного и вечернего катания Конкуренция с регионами

FAQ

1. Как выбрать горнолыжный курорт в условиях неопределённости?
Ориентироваться на наличие аккредитации, обновлённое оборудование, страховку и опыт инструкторов.

3. Что лучше для начинающих: местные комплексы или Шерегеш?
Шерегеш предлагает больше трасс разной сложности, но Новосибирские комплексы выигрывают логистикой и доступностью.

Интересные факты

  1. Современные снеговые пушки работают даже при слабом морозе, улучшая качество трасс.

  2. По статистике, спрос на зимние путешествия стабильно растёт из-за развития инфраструктуры и моды на активный отдых.

Исторический контекст: как развивались сибирские трассы

• В 2000-х появились современные подъёмники и первые школы инструкторов.
• После 2015 года регионы начали активно развивать туристическую инфраструктуру.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
