Когда снег искрится, а тишина звучит громче слов — 7 маршрутов по России для волшебной зимы

Туризм

Зима не всегда значит мороз и короткие дни — для многих это сезон открытий. Кто-то ищет снег и северное сияние, а кому-то ближе солнце и море. В это время года можно увидеть Россию с другой стороны или отправиться за теплом в дальние страны.

Озеро Байкал, зима
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Pesterev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро Байкал, зима

Арктика: спокойствие и сияние

Север привлекает своей тишиной и суровой красотой. В Териберке и вдоль побережья Баренцева моря туристов ждут пейзажи полярной ночи, купание в гидрокостюмах и, конечно, северное сияние.

Дни здесь короткие, но каждый час — как отдельная история: пурпурный горизонт, мерцающий снег, спокойствие, которое трудно найти где-то ещё. Тёплый термос и запасное питание для камеры — обязательные спутники такой поездки.

Байкал: лед и прозрачность

Зимой Байкал превращается в огромное зеркало. Под коньками — кристальный лёд, в котором будто застыло небо. Здесь можно кататься, ездить на хивусах, отдыхать в бане прямо на льду и наблюдать за звёздами.

Обычно путешественники начинают маршрут из Иркутска и направляются на Ольхон. Восточный берег — выбор тех, кто хочет тишины и уединения: там меньше туристов и больше простора.

Маньпупунёр: каменные великаны

Чтобы попасть на плато Маньпупунёр, нужно быть готовым к серьёзному путешествию — пешему маршруту или вертолётному туру. Но виды стоят усилий: величественные каменные столбы и ощущение полного единения с природой.

Тайга вокруг кажется бескрайней. Здесь можно остановиться в гостевых домах, познакомиться с бытом коми-народа и попробовать блюда местной кухни.

Урал: пещеры и просторы

Пермский край зимой особенно живописен. Скалистые берега, замёрзшие реки и знаменитая Кунгурская пещера, где лёд создаёт собственную музыку. После прогулок стоит попробовать посикунчики — местные пирожки с мясом, и сосновый лимонад.

Регион удобен для путешествий: до Перми — всего несколько часов лёта от Москвы, а природа там удивительно разнообразна.

Карелия: зима без спешки

Карелия подходит для тех, кто хочет тишины и спокойствия. В национальном парке Паанаярви можно пожить в избе, топить печь, ходить за водой к проруби и наблюдать за северным небом.

Днём — прогулки на лыжах или катание с хаски, вечером — чай у камина и ощущение настоящего отдыха. Для атмосферы можно прокатиться на "Рускеальском экспрессе" — ретропоезде, курсирующем между Санкт-Петербургом и Карелией.

Калининград: пряности и уют

Зимой Калининград напоминает европейский город: фахверковые дома, аромат имбиря и рождественские ярмарки. Здесь приятно гулять, пробовать марципан, сыры и глинтвейн.

Регион подойдёт тем, кто хочет мягкий климат без сильных морозов, но с праздничным настроением.

Горнолыжные курорты России

Любители активного отдыха выбирают Архыз, Шерегеш или Манжерок. В этих местах хорошая инфраструктура, ухоженные трассы и живописные пейзажи.

В Шерегеше снег плотный и мягкий, Архыз подойдёт новичкам, а Манжерок — тем, кто ценит спокойствие. Многие авиакомпании разрешают бесплатно перевозить горнолыжное снаряжение, что делает поездку удобнее.

В гости к Деду Морозу

Зимние праздники можно провести в сказочной атмосфере. В Татарстане гостей ждёт Кыш Бабай, в Выборге — финский Йоулупукки, а в Великом Устюге — сам Дед Мороз. Его резиденция с 12 комнатами и камином — одно из самых популярных зимних направлений для семей.

Когда хочется солнца

Тем, кто мечтает сменить шубу на купальник, зима предлагает другое измерение — путешествия в тепло.

Белая пустыня Египта

Песчаные барханы напоминают застывшие волны, а ночью над ними вспыхивают миллиарды звезд. Здесь можно гулять по следам древних морей, а потом отправиться к Красному морю — с маской и ластами исследовать коралловые рифы.

Кения: розовое озеро и сафари

Озеро Богория зимой превращается в розовое море — тысячи фламинго собираются на кормёжку. Кения сочетает сафари, пляжи и кофейные плантации: можно увидеть жирафов на рассвете, а вечером пить ароматный кофе у океана.

Венесуэла: страна грома и водопадов

Анхель — самый высокий водопад на планете, где вода превращается в облако ещё до земли. А над озером Маракайбо почти каждую ночь сверкают сотни молний — природное шоу без билетов.

А что если…

Попробовать совместить два мира? Утром кататься на лыжах в Шерегеше, а через неделю греться на пляже в Кении. Современные авиаперевозчики предлагают гибкие маршруты и скидки на зимние перелеты, а значит, мечта о контрастах стала вполне реальной.

Плюсы и минусы зимнего отдыха

Формат путешествия Преимущества Недостатки
Север России Уникальная природа, малолюдные места Мороз и короткий день
Горы Активность, свежий воздух Возможны очереди на подъемниках
Теплые страны Солнце, экзотика, релакс Долгий перелет, расходы на визы

FAQ

Как выбрать направление на зиму?
Определитесь, чего хочется — снега или солнца. Для тишины подойдёт Карелия, для драйва — горнолыжка, для релакса — Азия.

Сколько стоит зимний отдых?
По России — от 40-60 тысяч рублей на неделю. Зарубежные направления начинаются от 100 тысяч, включая перелёт.

Что взять с собой?
В северных поездках важны термобельё, термос и пауэрбанк. На море — крем от солнца и лёгкая одежда из хлопка.

Мифы и правда

Миф: зимой путешествовать неудобно и дорого.
Правда: раннее бронирование и внутренние маршруты делают отдых доступным.

Миф: на Байкале и в Териберке всё время холодно.
Правда: днём температура часто держится около -10, и в безветренную погоду это вполне комфортно.

Миф: Карелия скучна без интернета.
Правда: иногда именно это и есть лучшее лекарство от усталости.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
