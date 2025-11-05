Уносит ветром — теперь и законом: почему пляжи России попрощались с надувными матрасами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В 2025 году привычная летняя картина — купальщики на надувных матрасах, кругах и шинах — может исчезнуть с российских пляжей. Министерство по чрезвычайным ситуациям подготовило единый стандарт безопасности на воде, который ужесточает правила поведения отдыхающих.

Пляжи Сочи
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пляжи Сочи

Новый порядок на воде

Президент Владимир Путин подписал закон о безопасности на водных объектах ещё 3 марта, а с 1 сентября документ вступил в силу. Теперь МЧС утвердило подробный приказ, который определяет, как именно эти нормы должны применяться на практике.

Проект уже опубликован для общественного обсуждения. Его цель — объединить старые правила, устранить разночтения и сделать требования к пляжам, переправам и базам стоянок маломерных судов едиными для всей страны.

"Новый приказ заменяет три действующих документа и сводит воедино все требования к пляжам, базам для стоянок маломерных судов и переправам, включая ледовые и наплавные мосты", — отметил зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Что теперь запрещено

Обновлённые правила в целом повторяют традиционные рекомендации МЧС, но вводят строгие запреты, за нарушение которых могут последовать штрафы.

Запрещено

  • Нырять в незнакомых местах.
  • Заплывать за буйки.
  • Подплывать к судам и катерам.
  • Использовать любые надувные средства: матрасы, камеры, шины.
  • Подавать ложные сигналы тревоги.

Эти меры направлены на сокращение числа трагических случаев на воде. Именно надувные матрасы, по статистике, часто становятся причиной несчастных происшествий: отдыхающих уносит ветром или течением, а спасатели не всегда успевают прийти на помощь.

Безопасность прежде всего

Кроме ограничений, в документе закреплены базовые правила поведения:

  • купаться только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели;
  • избегать воды в состоянии алкогольного опьянения;
  • не заходить в воду сразу после еды или при плохом самочувствии;
  • не оставлять детей без присмотра;
  • входить в воду постепенно, чтобы избежать шока от перепада температур.

"Единый стандарт позволит навести порядок и установить высокие требования безопасности на всех водоёмах — от крупных пляжей до частных переправ", — подчеркнул Анатолий Выборный.

Зачем нужны новые нормы

Многие объекты до сих пор находились в "серой зоне" регулирования. Например, частные понтонные мосты или временные переправы часто использовались без официального контроля, что создавало риски.

Теперь такие сооружения, включая наплавные мосты во внутренних водах, будут подчиняться единым требованиям. Это означает регулярные проверки, техническое обслуживание и обязательное наличие средств спасения.

По мнению экспертов, единый приказ станет основой для выстраивания цельной системы водной безопасности, где не останется "ничейных" зон — будь то пляж у базы отдыха или мост через неглубокую реку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заплыть на матрасе за буйки ради фото.
  • Последствие: течение может унести далеко от берега.
  • Альтернатива: использовать безопасные зоны с ограждениями и контролем спасателей.
  • Ошибка: купаться на стихийных пляжах.
  • Последствие: отсутствие спасателей и повышенный риск травм.
  • Альтернатива: посещать официальные пляжи с сертификацией.
  • Ошибка: позволять детям плавать без жилета.
  • Последствие: паника при усталости или судорогах.
  • Альтернатива: лёгкие спасательные жилеты и контроль взрослых.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Снижается риск несчастных случаев Ограничение привычных развлечений
Единый стандарт для всей страны Придётся привыкать к новым требованиям
Появится контроль за "дикими" пляжами Возможны штрафы за нарушение
Упрощается работа спасателей Меньше свободы отдыхающих

3 факта о безопасности на воде

  1. По данным МЧС, до 40% трагедий на воде происходит из-за купания в запрещённых местах.
  2. Более 60% погибших — люди в состоянии алкогольного опьянения.
  3. Каждый год спасатели фиксируют сотни случаев, когда ветром уносит надувные матрасы с людьми в открытое море.

FAQ

Можно ли плавать на матрасе у берега, если спасатель рядом?

Нет, новые правила запрещают использование любых надувных средств вне специально разрешенных зон.

Как отличить разрешённый пляж от "дикого"?

На официальных пляжах установлены буйки, флаги, таблички и дежурят спасатели.

Что грозит за нарушение?

Предупреждение или административный штраф. В случае угрозы жизни — эвакуация с пляжа.

Исторический контекст

Первые государственные нормы поведения на воде появились в СССР в 1960-х годах. Тогда в прибрежных городах начали создавать станции спасателей и патрули на катерах.

В 1990-х контроль ослаб, и число несчастных случаев выросло почти вдвое. Возврат к системному регулированию начался в 2010-х, когда МЧС внедрило стандарты для официальных пляжей.

Нынешний приказ — логичное продолжение этой работы, но впервые он охватывает все типы водных объектов, включая частные переправы и временные мосты.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
