Уносит ветром — теперь и законом: почему пляжи России попрощались с надувными матрасами

В 2025 году привычная летняя картина — купальщики на надувных матрасах, кругах и шинах — может исчезнуть с российских пляжей. Министерство по чрезвычайным ситуациям подготовило единый стандарт безопасности на воде, который ужесточает правила поведения отдыхающих.
Президент Владимир Путин подписал закон о безопасности на водных объектах ещё 3 марта, а с 1 сентября документ вступил в силу. Теперь МЧС утвердило подробный приказ, который определяет, как именно эти нормы должны применяться на практике.
Проект уже опубликован для общественного обсуждения. Его цель — объединить старые правила, устранить разночтения и сделать требования к пляжам, переправам и базам стоянок маломерных судов едиными для всей страны.
"Новый приказ заменяет три действующих документа и сводит воедино все требования к пляжам, базам для стоянок маломерных судов и переправам, включая ледовые и наплавные мосты", — отметил зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Обновлённые правила в целом повторяют традиционные рекомендации МЧС, но вводят строгие запреты, за нарушение которых могут последовать штрафы.
Эти меры направлены на сокращение числа трагических случаев на воде. Именно надувные матрасы, по статистике, часто становятся причиной несчастных происшествий: отдыхающих уносит ветром или течением, а спасатели не всегда успевают прийти на помощь.
Кроме ограничений, в документе закреплены базовые правила поведения:
"Единый стандарт позволит навести порядок и установить высокие требования безопасности на всех водоёмах — от крупных пляжей до частных переправ", — подчеркнул Анатолий Выборный.
Многие объекты до сих пор находились в "серой зоне" регулирования. Например, частные понтонные мосты или временные переправы часто использовались без официального контроля, что создавало риски.
Теперь такие сооружения, включая наплавные мосты во внутренних водах, будут подчиняться единым требованиям. Это означает регулярные проверки, техническое обслуживание и обязательное наличие средств спасения.
По мнению экспертов, единый приказ станет основой для выстраивания цельной системы водной безопасности, где не останется "ничейных" зон — будь то пляж у базы отдыха или мост через неглубокую реку.
|Плюсы
|Минусы
|Снижается риск несчастных случаев
|Ограничение привычных развлечений
|Единый стандарт для всей страны
|Придётся привыкать к новым требованиям
|Появится контроль за "дикими" пляжами
|Возможны штрафы за нарушение
|Упрощается работа спасателей
|Меньше свободы отдыхающих
Нет, новые правила запрещают использование любых надувных средств вне специально разрешенных зон.
На официальных пляжах установлены буйки, флаги, таблички и дежурят спасатели.
Предупреждение или административный штраф. В случае угрозы жизни — эвакуация с пляжа.
Первые государственные нормы поведения на воде появились в СССР в 1960-х годах. Тогда в прибрежных городах начали создавать станции спасателей и патрули на катерах.
В 1990-х контроль ослаб, и число несчастных случаев выросло почти вдвое. Возврат к системному регулированию начался в 2010-х, когда МЧС внедрило стандарты для официальных пляжей.
Нынешний приказ — логичное продолжение этой работы, но впервые он охватывает все типы водных объектов, включая частные переправы и временные мосты.
