Полетели за солнцем — приземлились без кошелька: как не стать жертвой воздушных воров

Ноябрьские каникулы и рост числа зарубежных туров неожиданно активизировали преступников — турагенты предупреждают о возвращении схемы краж из советского прошлого. Только теперь воруют не в поездах, а прямо в самолётах. Пассажиры, везущие с собой наличные из-за ограничений банковских карт, становятся лёгкой добычей.
Злоумышленники покупают горящие туры и билеты на популярные рейсы в Турцию, Египет или ОАЭ. Цель проста — попасть в переполненный салон, где большинство пассажиров расслаблены, дремлют или смотрят фильмы.
"Обычно это происходит так: преступники делают вид, что им нужно что-то достать с багажной полки. А пассажиры, уставшие после взлёта и обеда, не обращают внимания", — объясняют специалисты туриндустрии.
Пока внимание рассеивается, воры незаметно открывают чужие сумки или рюкзаки, забирают наличные и ценные вещи. После посадки такие "туристы" часто сразу возвращаются обратно ближайшим рейсом.
"О том, что россияне массово едут в отпуск с наличными, преступникам прекрасно известно", — отметила управляющий партнёр агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.
1. Не рассказывайте о поездке заранее.
"Ничего страшного, если родственники узнают о вашей поездке, когда вы уже на месте", — напоминает тревел-консультант Юлия Сафронова.
2. Контролируйте ручную кладь.
Рюкзак или сумку с ценностями держите под ногами, а не над головой. Если сомневаетесь — носите его на груди.
3. Деньги — только частями.
При полётах всей семьёй разделите наличные поровну: у каждого свой запас.
4. Храните документы и крупные суммы в сейфе гостиницы.
С собой берите только минимально необходимое.
5. Используйте поясные сумки.
Такие модели труднее выхватить в толпе, особенно при посадке и высадке.
6. Не пересчитывайте деньги на виду.
"Чтобы пересчитать средства, ищите укромные уголки. Делать это на улице — привлекать к себе внимание", — предостерегает Екатерина Косарева.
7. Не демонстрируйте купюры.
"Доставать кошелёк нужно незаметно, не показывать крупные купюры при оплате", — подчеркнул начальник аналитического отдела "Риком-Траст" Олег Абелев.
8. Начинайте шопинг заранее.
"Перед поездкой изучите цены и рассчитайте бюджет, чтобы не перевозить лишнюю наличность", — советует Юлия Сафронова.
"Если гостиница, питание, трансфер и страховка оплачены заранее, деньги нужны только на сувениры", — отмечает генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
Это особенно актуально в странах, где обмен валюты или оплата картой ограничены.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Поясная сумка
|Безопасно, всегда при теле
|Не всегда удобно сидеть в самолёте
|Сейф в гостинице
|Максимальная защита
|Не подходит для постоянных поездок по городу
|Деньги в нескольких местах
|Снижает риск потерь
|Нужно помнить, где что лежит
|Вся сумма в одном кошельке
|Удобно
|Потеря = всё сразу
|Электронные кошельки и карты
|Минимум наличных
|Требуется интернет и поддержка банком
Да, но лучше пристегнуть сумку ремнём безопасности или петлёй за ножку кресла.
Нет, используйте частичную предоплату услуг и электронные способы оплаты там, где возможно.
Лучше под передним сиденьем или между ног, а не на верхней полке.
Тема краж во время путешествий далеко не нова. Ещё в советские времена подобные схемы процветали — тогда преступники действовали в поездах дальнего следования, где пассажиры часто брали с собой значительные суммы наличных и ценности. В 1980–1990-е годы милиция регулярно сообщала о "поездных ворах", использующих похожие приёмы: они подсаживались в купе к отдыхающим, отвлекали разговором или выпивкой и забирали деньги из сумок.
С распространением авиаперелётов в 2000-х годах подобные преступления практически сошли на нет — тогда большинство путешественников пользовались банковскими картами, а самолёт считался наиболее безопасным транспортом. Но с изменением финансовых условий и ростом числа поездок за наличные старая схема перекочевала с рельсов в небо.
Современные "самолётные воришки" действуют по тем же принципам, что и их предшественники 30-40 лет назад: выбирают расслабленных туристов, пользуются толпой и моментом невнимательности. История снова повторяется, только сцена теперь не купе поезда, а салон авиалайнера.
