Полетели за солнцем — приземлились без кошелька: как не стать жертвой воздушных воров

Ноябрьские каникулы и рост числа зарубежных туров неожиданно активизировали преступников — турагенты предупреждают о возвращении схемы краж из советского прошлого. Только теперь воруют не в поездах, а прямо в самолётах. Пассажиры, везущие с собой наличные из-за ограничений банковских карт, становятся лёгкой добычей.

Как работает схема

Злоумышленники покупают горящие туры и билеты на популярные рейсы в Турцию, Египет или ОАЭ. Цель проста — попасть в переполненный салон, где большинство пассажиров расслаблены, дремлют или смотрят фильмы.

"Обычно это происходит так: преступники делают вид, что им нужно что-то достать с багажной полки. А пассажиры, уставшие после взлёта и обеда, не обращают внимания", — объясняют специалисты туриндустрии.

Пока внимание рассеивается, воры незаметно открывают чужие сумки или рюкзаки, забирают наличные и ценные вещи. После посадки такие "туристы" часто сразу возвращаются обратно ближайшим рейсом.

Почему проблема возродилась

Оплата картами за границей ограничена, поэтому многие россияне везут деньги наличными. Спрос на туры вырос — самолёты полны, что облегчает злоумышленникам маскировку. Усыпляющая атмосфера перелёта: темнота, пледы, алкоголь, наушники — всё это снижает бдительность.

"О том, что россияне массово едут в отпуск с наличными, преступникам прекрасно известно", — отметила управляющий партнёр агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.

Советы турагентов — как защитить деньги в дороге

1. Не рассказывайте о поездке заранее.

"Ничего страшного, если родственники узнают о вашей поездке, когда вы уже на месте", — напоминает тревел-консультант Юлия Сафронова.

2. Контролируйте ручную кладь.

Рюкзак или сумку с ценностями держите под ногами, а не над головой. Если сомневаетесь — носите его на груди.

3. Деньги — только частями.

При полётах всей семьёй разделите наличные поровну: у каждого свой запас.

4. Храните документы и крупные суммы в сейфе гостиницы.

С собой берите только минимально необходимое.

5. Используйте поясные сумки.

Такие модели труднее выхватить в толпе, особенно при посадке и высадке.

6. Не пересчитывайте деньги на виду.

"Чтобы пересчитать средства, ищите укромные уголки. Делать это на улице — привлекать к себе внимание", — предостерегает Екатерина Косарева.

7. Не демонстрируйте купюры.

"Доставать кошелёк нужно незаметно, не показывать крупные купюры при оплате", — подчеркнул начальник аналитического отдела "Риком-Траст" Олег Абелев. 8. Начинайте шопинг заранее.

"Перед поездкой изучите цены и рассчитайте бюджет, чтобы не перевозить лишнюю наличность", — советует Юлия Сафронова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: класть рюкзак с деньгами на багажную полку.

класть рюкзак с деньгами на багажную полку. Последствие: вор может легко его открыть, пока вы спите.

вор может легко его открыть, пока вы спите. Альтернатива: держите ручную кладь под сиденьем перед собой — всегда в зоне видимости.

держите ручную кладь под сиденьем перед собой — всегда в зоне видимости. Ошибка: не разделять наличные.

не разделять наличные. Последствие: потеря всех средств за один раз.

потеря всех средств за один раз. Альтернатива: распределите деньги между членами семьи или разными местами хранения.

распределите деньги между членами семьи или разными местами хранения. Ошибка: хвастаться планами на отдых в соцсетях.

хвастаться планами на отдых в соцсетях. Последствие: повышенный интерес мошенников к дате и направлению вашего рейса.

повышенный интерес мошенников к дате и направлению вашего рейса. Альтернатива: публикуйте фото и маршруты уже после возвращения.

Организованный туризм — способ защитить кошелёк

"Если гостиница, питание, трансфер и страховка оплачены заранее, деньги нужны только на сувениры", — отмечает генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Это особенно актуально в странах, где обмен валюты или оплата картой ограничены.

Плюсы и минусы способов хранения денег в поездке

Способ Плюсы Минусы Поясная сумка Безопасно, всегда при теле Не всегда удобно сидеть в самолёте Сейф в гостинице Максимальная защита Не подходит для постоянных поездок по городу Деньги в нескольких местах Снижает риск потерь Нужно помнить, где что лежит Вся сумма в одном кошельке Удобно Потеря = всё сразу Электронные кошельки и карты Минимум наличных Требуется интернет и поддержка банком

А что если воришка всё же орудовал на борту?

Сообщите экипажу сразу после обнаружения пропажи — на борту ведётся видеонаблюдение.

Попросите составить акт происшествия и зафиксировать факт кражи.

Сохраните посадочный талон и багажные чеки — они помогут в расследовании.

По прибытии обратитесь в полицию и в авиакомпанию.

FAQ

Можно ли спать в полёте, если деньги под сиденьем?

Да, но лучше пристегнуть сумку ремнём безопасности или петлёй за ножку кресла.

Стоит ли брать всё наличными?

Нет, используйте частичную предоплату услуг и электронные способы оплаты там, где возможно.

Как выбрать безопасное место для сумки в салоне?

Лучше под передним сиденьем или между ног, а не на верхней полке.

Мифы и правда

Миф: кражи в самолётах невозможны из-за охраны.

кражи в самолётах невозможны из-за охраны. Правда: персонал не может контролировать каждую полку, особенно ночью.

персонал не может контролировать каждую полку, особенно ночью. Миф: вор не успеет сбежать.

вор не успеет сбежать. Правда: чаще всего преступники летят туда-обратно тем же рейсом, оставаясь безнаказанными.

чаще всего преступники летят туда-обратно тем же рейсом, оставаясь безнаказанными. Миф: безопасно хранить деньги в сумке на коленях.

безопасно хранить деньги в сумке на коленях. Правда: заснув, человек может не заметить, как сумку аккуратно вытянули.

Исторический контекст

Тема краж во время путешествий далеко не нова. Ещё в советские времена подобные схемы процветали — тогда преступники действовали в поездах дальнего следования, где пассажиры часто брали с собой значительные суммы наличных и ценности. В 1980–1990-е годы милиция регулярно сообщала о "поездных ворах", использующих похожие приёмы: они подсаживались в купе к отдыхающим, отвлекали разговором или выпивкой и забирали деньги из сумок.

С распространением авиаперелётов в 2000-х годах подобные преступления практически сошли на нет — тогда большинство путешественников пользовались банковскими картами, а самолёт считался наиболее безопасным транспортом. Но с изменением финансовых условий и ростом числа поездок за наличные старая схема перекочевала с рельсов в небо.

Современные "самолётные воришки" действуют по тем же принципам, что и их предшественники 30-40 лет назад: выбирают расслабленных туристов, пользуются толпой и моментом невнимательности. История снова повторяется, только сцена теперь не купе поезда, а салон авиалайнера.