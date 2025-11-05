Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему новые фары видят то, чего не замечает водитель
Питомец демонстративно грустит: он подаёт явный сигнал, который владельцы упорно игнорируют
Мясо, после которого мужчина забудет о пельменях: раскрыт секрет брутального ужина
Ошибиться в выборе отопления — значит платить за воздух: вот как отличить тепло от маркетинга
Земклуника — ягодная дипломатия: когда клубника и земляника наконец заключили перемирие
Ей было нечего терять — удар как гром: тактика Соболенко ошеломила Пегулу на Итоговом чемпионате
Молчаливая буря под кожей: отёки рассказывают о теле то, что человек боится услышать
Собчак и её скандальный шарм: что Садальский сказал об эпатажной журналистке
Земля гудит под Персидским морем: гигант, спавший сотни тысяч лет, снова нащупывает силу

Полетели за солнцем — приземлились без кошелька: как не стать жертвой воздушных воров

1:31
Туризм

Ноябрьские каникулы и рост числа зарубежных туров неожиданно активизировали преступников — турагенты предупреждают о возвращении схемы краж из советского прошлого. Только теперь воруют не в поездах, а прямо в самолётах. Пассажиры, везущие с собой наличные из-за ограничений банковских карт, становятся лёгкой добычей.

Аэропорт зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аэропорт зимой

Как работает схема

Злоумышленники покупают горящие туры и билеты на популярные рейсы в Турцию, Египет или ОАЭ. Цель проста — попасть в переполненный салон, где большинство пассажиров расслаблены, дремлют или смотрят фильмы.

"Обычно это происходит так: преступники делают вид, что им нужно что-то достать с багажной полки. А пассажиры, уставшие после взлёта и обеда, не обращают внимания", — объясняют специалисты туриндустрии.

Пока внимание рассеивается, воры незаметно открывают чужие сумки или рюкзаки, забирают наличные и ценные вещи. После посадки такие "туристы" часто сразу возвращаются обратно ближайшим рейсом.

Почему проблема возродилась

  1. Оплата картами за границей ограничена, поэтому многие россияне везут деньги наличными.
  2. Спрос на туры вырос — самолёты полны, что облегчает злоумышленникам маскировку.
  3. Усыпляющая атмосфера перелёта: темнота, пледы, алкоголь, наушники — всё это снижает бдительность.

"О том, что россияне массово едут в отпуск с наличными, преступникам прекрасно известно", — отметила управляющий партнёр агентства "ВМТ Консалт" Екатерина Косарева.

Советы турагентов — как защитить деньги в дороге

1. Не рассказывайте о поездке заранее.

"Ничего страшного, если родственники узнают о вашей поездке, когда вы уже на месте", — напоминает тревел-консультант Юлия Сафронова.

2. Контролируйте ручную кладь.
Рюкзак или сумку с ценностями держите под ногами, а не над головой. Если сомневаетесь — носите его на груди.

3. Деньги — только частями.
При полётах всей семьёй разделите наличные поровну: у каждого свой запас.

4. Храните документы и крупные суммы в сейфе гостиницы.
С собой берите только минимально необходимое.

5. Используйте поясные сумки.
Такие модели труднее выхватить в толпе, особенно при посадке и высадке.

6. Не пересчитывайте деньги на виду.

"Чтобы пересчитать средства, ищите укромные уголки. Делать это на улице — привлекать к себе внимание", — предостерегает Екатерина Косарева.

7. Не демонстрируйте купюры.

"Доставать кошелёк нужно незаметно, не показывать крупные купюры при оплате", — подчеркнул начальник аналитического отдела "Риком-Траст" Олег Абелев.

8. Начинайте шопинг заранее.
"Перед поездкой изучите цены и рассчитайте бюджет, чтобы не перевозить лишнюю наличность", — советует Юлия Сафронова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: класть рюкзак с деньгами на багажную полку.
  • Последствие: вор может легко его открыть, пока вы спите.
  • Альтернатива: держите ручную кладь под сиденьем перед собой — всегда в зоне видимости.
  • Ошибка: не разделять наличные.
  • Последствие: потеря всех средств за один раз.
  • Альтернатива: распределите деньги между членами семьи или разными местами хранения.
  • Ошибка: хвастаться планами на отдых в соцсетях.
  • Последствие: повышенный интерес мошенников к дате и направлению вашего рейса.
  • Альтернатива: публикуйте фото и маршруты уже после возвращения.

Организованный туризм — способ защитить кошелёк

"Если гостиница, питание, трансфер и страховка оплачены заранее, деньги нужны только на сувениры", — отмечает генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Это особенно актуально в странах, где обмен валюты или оплата картой ограничены.

Плюсы и минусы способов хранения денег в поездке

Способ Плюсы Минусы
Поясная сумка Безопасно, всегда при теле Не всегда удобно сидеть в самолёте
Сейф в гостинице Максимальная защита Не подходит для постоянных поездок по городу
Деньги в нескольких местах Снижает риск потерь Нужно помнить, где что лежит
Вся сумма в одном кошельке Удобно Потеря = всё сразу
Электронные кошельки и карты Минимум наличных Требуется интернет и поддержка банком

А что если воришка всё же орудовал на борту?

  • Сообщите экипажу сразу после обнаружения пропажи — на борту ведётся видеонаблюдение.
  • Попросите составить акт происшествия и зафиксировать факт кражи.
  • Сохраните посадочный талон и багажные чеки — они помогут в расследовании.
  • По прибытии обратитесь в полицию и в авиакомпанию.

FAQ

Можно ли спать в полёте, если деньги под сиденьем?

Да, но лучше пристегнуть сумку ремнём безопасности или петлёй за ножку кресла.

Стоит ли брать всё наличными?

Нет, используйте частичную предоплату услуг и электронные способы оплаты там, где возможно.

Как выбрать безопасное место для сумки в салоне?

Лучше под передним сиденьем или между ног, а не на верхней полке.

Мифы и правда

  • Миф: кражи в самолётах невозможны из-за охраны.
  • Правда: персонал не может контролировать каждую полку, особенно ночью.
  • Миф: вор не успеет сбежать.
  • Правда: чаще всего преступники летят туда-обратно тем же рейсом, оставаясь безнаказанными.
  • Миф: безопасно хранить деньги в сумке на коленях.
  • Правда: заснув, человек может не заметить, как сумку аккуратно вытянули.

Исторический контекст

Тема краж во время путешествий далеко не нова. Ещё в советские времена подобные схемы процветали — тогда преступники действовали в поездах дальнего следования, где пассажиры часто брали с собой значительные суммы наличных и ценности. В 1980–1990-е годы милиция регулярно сообщала о "поездных ворах", использующих похожие приёмы: они подсаживались в купе к отдыхающим, отвлекали разговором или выпивкой и забирали деньги из сумок.

С распространением авиаперелётов в 2000-х годах подобные преступления практически сошли на нет — тогда большинство путешественников пользовались банковскими картами, а самолёт считался наиболее безопасным транспортом. Но с изменением финансовых условий и ростом числа поездок за наличные старая схема перекочевала с рельсов в небо.

Современные "самолётные воришки" действуют по тем же принципам, что и их предшественники 30-40 лет назад: выбирают расслабленных туристов, пользуются толпой и моментом невнимательности. История снова повторяется, только сцена теперь не купе поезда, а салон авиалайнера.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ткань, которая смеётся над пулями: новый материал из Китая удивил даже военных
Наука и техника
Ткань, которая смеётся над пулями: новый материал из Китая удивил даже военных
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Домашние животные
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Мясо, после которого мужчина забудет о пельменях: раскрыт секрет брутального ужина
Ошибиться в выборе отопления — значит платить за воздух: вот как отличить тепло от маркетинга
Земклуника — ягодная дипломатия: когда клубника и земляника наконец заключили перемирие
Ей было нечего терять — удар как гром: тактика Соболенко ошеломила Пегулу на Итоговом чемпионате
Молчаливая буря под кожей: отёки рассказывают о теле то, что человек боится услышать
Собчак и её скандальный шарм: что Садальский сказал об эпатажной журналистке
Полетели за солнцем — приземлились без кошелька: как не стать жертвой воздушных воров
Земля гудит под Персидским морем: гигант, спавший сотни тысяч лет, снова нащупывает силу
Осеннее удобрение по снегу: невероятный метод, который гарантирует лучший урожай на следующий год
Замок, где оживают кадры из Джейн Эйр: где в Англии встретить самую кинематографичную осень
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.