Лес зовёт даже в ноябре: где под Петербургом прячутся последние грибы сезона

Казалось бы, календарь уверенно движется к зиме, но для грибников Ленинградской области сезон ещё не завершён. Тёплый и влажный октябрь продлил "тихую охоту", и леса под Петербургом до сих пор радуют урожаем. Пока одни собирают поздние лисички, другие возвращаются домой с корзинами белых грибов и ведёрками клюквы.
Обычно пик грибной поры приходится на август-сентябрь, но опытные сборщики уверяют: конец октября и даже начало ноября могут быть не менее щедрыми. В сообществах грибников Ленобласти до сих пор появляются фото из Ломоносовского, Лужского и Всеволожского районов — корзины полны свежих даров.
1. Лисичка трубчатая (ворончатая)
Главный герой поздней осени. Невзрачная на вид, но ароматная и вкусная. Растёт во мхах хвойных и смешанных лесов, не боится прохлады и редко бывает червивой. Подходит для супов, соусов и заморозки.
2. Лисичка обыкновенная
Продолжает появляться до первых заморозков, особенно в южных районах области. Любит влажные мхи и опушки.
3. Маслята
В сосновых лесах всё ещё можно найти молодые маслята. Главное — собирать только упругие и чистые, ведь в конце сезона они быстро портятся.
4. Рядовки и горькушки
Требуют аккуратности в обработке, зато отлично подходят для засолки.
5. Белый гриб
Настоящий подарок для грибника в октябре. Его находка символизирует завершение сезона и говорит о том, что мицелий жив и активен даже при +3…+5 °C.
"Даже один белый гриб в конце октября — как медаль за терпение", — делятся грибники из Лужского района.
Пока корзины наполняются грибами, на болотах Ленобласти идёт пик сбора клюквы. После первых заморозков она становится особенно насыщенной и полезной.
Специалисты напоминают: собирать ягоду раньше времени не стоит — недозрелая, белобокая клюква теряет часть своих целебных свойств.
Главная гордость северной ягоды — урсоловая кислота, мощный природный антисептик. Благодаря ей клюква может храниться месяцами просто под водой, без сахара и стерилизации.
Клюквенный морс помогает при простудах и укрепляет иммунитет — не зря ещё наши предки держали бочки с этой ягодой всю зиму.
|Плюсы
|Минусы
|Меньше конкурентов в лесу
|Непредсказуемая погода
|Почти нет насекомых и червей
|Риск встретить подмёрзшие грибы
|Ароматные, плотные грибы
|Короткий световой день
|Дополнительный бонус — сбор клюквы
|Сложнее отличить старые грибы
Обычно к середине ноября, но если нет устойчивых морозов, "зимние" виды встречаются до конца месяца.
Лучшие районы — Ломоносовский, Всеволожский, Лужский. Здесь сохраняется влага и мягкий микроклимат.
Да, ягода отлично переносит заморозку и не теряет полезных свойств.
Лисички и маслята — они меньше впитывают токсины и редко бывают червивыми.
Осенний сбор грибов и ягод — давняя традиция северо-запада России. Ещё в XIX веке петербуржцы ездили в леса Гатчины и Луги за "последним белым" и поздней клюквой. В советское время это стало почти ритуалом — совместной "тихой охотой" всей семьи. Сегодня интерес к лесным дарам возвращается: соцсети грибников пестрят фото, а фермеры открывают официальные грибные маршруты в Ленобласти.
Даже в конце осени ленинградские леса не отпускают грибников и ягодников. Лисички, маслята и последние белые ждут терпеливых, а на болотах поспевает клюква — витаминная защита к зиме. Главное — идти в проверенные места и помнить: лес всегда делится щедро, но с теми, кто приходит к нему с уважением.
