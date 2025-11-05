Лес зовёт даже в ноябре: где под Петербургом прячутся последние грибы сезона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:41
Туризм

Казалось бы, календарь уверенно движется к зиме, но для грибников Ленинградской области сезон ещё не завершён. Тёплый и влажный октябрь продлил "тихую охоту", и леса под Петербургом до сих пор радуют урожаем. Пока одни собирают поздние лисички, другие возвращаются домой с корзинами белых грибов и ведёрками клюквы.

Урожай грибов
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай грибов

Грибной финал сезона

Обычно пик грибной поры приходится на август-сентябрь, но опытные сборщики уверяют: конец октября и даже начало ноября могут быть не менее щедрыми. В сообществах грибников Ленобласти до сих пор появляются фото из Ломоносовского, Лужского и Всеволожского районов — корзины полны свежих даров.

Какие грибы искать сейчас

1. Лисичка трубчатая (ворончатая)
Главный герой поздней осени. Невзрачная на вид, но ароматная и вкусная. Растёт во мхах хвойных и смешанных лесов, не боится прохлады и редко бывает червивой. Подходит для супов, соусов и заморозки.

2. Лисичка обыкновенная
Продолжает появляться до первых заморозков, особенно в южных районах области. Любит влажные мхи и опушки.

3. Маслята
В сосновых лесах всё ещё можно найти молодые маслята. Главное — собирать только упругие и чистые, ведь в конце сезона они быстро портятся.

4. Рядовки и горькушки
Требуют аккуратности в обработке, зато отлично подходят для засолки.

5. Белый гриб
Настоящий подарок для грибника в октябре. Его находка символизирует завершение сезона и говорит о том, что мицелий жив и активен даже при +3…+5 °C.

"Даже один белый гриб в конце октября — как медаль за терпение", — делятся грибники из Лужского района.

Ягодные бонусы: сезон клюквы

Пока корзины наполняются грибами, на болотах Ленобласти идёт пик сбора клюквы. После первых заморозков она становится особенно насыщенной и полезной.

Специалисты напоминают: собирать ягоду раньше времени не стоит — недозрелая, белобокая клюква теряет часть своих целебных свойств.

Главная гордость северной ягоды — урсоловая кислота, мощный природный антисептик. Благодаря ей клюква может храниться месяцами просто под водой, без сахара и стерилизации.

Клюквенный морс помогает при простудах и укрепляет иммунитет — не зря ещё наши предки держали бочки с этой ягодой всю зиму.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: собирать грибы после сильных морозов.
  • Последствие: плоды теряют вкус и структуру.
  • Альтернатива: планировать сбор до устойчивого минуса и выбирать тенистые участки, где почва дольше тёплая.
  • Ошибка: рвать недозрелую клюкву.
  • Последствие: меньше витаминов и кислот.
  • Альтернатива: дождаться первых заморозков — ягода станет ярче, сочнее и полезнее.
  • Ошибка: собирать грибы у трасс и промзон.
  • Последствие: накопление тяжёлых металлов.
  • Альтернатива: ехать вглубь области, где экологическая обстановка благоприятнее.

Плюсы и минусы поздней "тихой охоты"

Плюсы Минусы
Меньше конкурентов в лесу Непредсказуемая погода
Почти нет насекомых и червей Риск встретить подмёрзшие грибы
Ароматные, плотные грибы Короткий световой день
Дополнительный бонус — сбор клюквы Сложнее отличить старые грибы

FAQ — частые вопросы

Когда заканчивается грибной сезон в Ленинградской области?

Обычно к середине ноября, но если нет устойчивых морозов, "зимние" виды встречаются до конца месяца.

Где искать поздние грибы под Петербургом?

Лучшие районы — Ломоносовский, Всеволожский, Лужский. Здесь сохраняется влага и мягкий микроклимат.

Можно ли замораживать клюкву без сахара?

Да, ягода отлично переносит заморозку и не теряет полезных свойств.

Что безопаснее собирать в конце сезона?

Лисички и маслята — они меньше впитывают токсины и редко бывают червивыми.

3 интересных факта

  1. Лисичка трубчатая может пережить кратковременные заморозки и продолжать расти при +1 °C.
  2. Белые грибы иногда появляются даже в ноябре — особенно в Лужском районе, где земля прогревается медленнее.
  3. Клюкву называют "северным лимоном": по содержанию витамина С она почти не уступает цитрусовым.

Исторический контекст

Осенний сбор грибов и ягод — давняя традиция северо-запада России. Ещё в XIX веке петербуржцы ездили в леса Гатчины и Луги за "последним белым" и поздней клюквой. В советское время это стало почти ритуалом — совместной "тихой охотой" всей семьи. Сегодня интерес к лесным дарам возвращается: соцсети грибников пестрят фото, а фермеры открывают официальные грибные маршруты в Ленобласти.

Даже в конце осени ленинградские леса не отпускают грибников и ягодников. Лисички, маслята и последние белые ждут терпеливых, а на болотах поспевает клюква — витаминная защита к зиме. Главное — идти в проверенные места и помнить: лес всегда делится щедро, но с теми, кто приходит к нему с уважением.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
