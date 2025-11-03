Хургада трещит по швам от туристов: Египет побил рекорд, и вот почему все летят туда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Аэропорт Хургады установил абсолютный рекорд — за сутки его ворота пересекли более 53 тысяч путешественников. Такого наплыва отдыхающих в городе ещё не было. Египетские СМИ сообщили, что цифра стала исторической, а аналитики туристического рынка называют это прямым доказательством возрождения интереса к курорту, который снова выходит на мировую арену.

Хургада отели
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хургада отели

Почему все едут в Хургаду

Туристы выбирают Хургаду неслучайно. Здесь почти круглый год стоит комфортная температура, море остаётся тёплым даже зимой, а цены — ниже, чем на других курортах Красного моря. За последние годы город значительно изменился: появились современные отели, просторная набережная, новые дайвинг-центры и аквапарки.

Местные власти активно инвестируют в развитие туристической инфраструктуры, улучшая дороги, аэропорт и безопасность. Отдых здесь стал не только доступным, но и удобным. Всё это привело к тому, что Хургада снова вошла в число самых востребованных направлений у россиян, европейцев и жителей стран Ближнего Востока.

Пляжи и морские удовольствия

Главная причина приехать сюда — это, конечно, море. Белоснежные песчаные пляжи, прозрачная вода и отсутствие медуз делают купание безопасным и приятным.

  1. Dream Beach - место, где жизнь кипит с утра до вечера: водные аттракционы, кафе, аренда катамаранов и йога у моря.

  2. Mahmya - островной пляж на Гифтунe с идеальной водой для сноркелинга. Кораллы здесь в шаговой доступности от берега.

  3. Orange Bay - "египетские Мальдивы", где можно провести день в шезлонге над водой и поужинать прямо у кромки моря.

Кроме пляжного отдыха, Хургада предлагает всё, что связано с морем:
• подводные экскурсии на рифы Сафага;
• аренду яхт для романтических круизов;
• виндсерфинг и кайтсерфинг с инструкторами;
• рыбалку на закате с местными моряками.

Советы шаг за шагом: как спланировать идеальный отдых

  1. Выберите сезон. Лучшее время для поездки — с октября по май. В этот период нет экстремальной жары, а море идеально прозрачное.

  2. Забронируйте отель заранее. У большинства гостиниц собственные пляжи и трансферы из аэропорта. Популярные варианты — Steigenberger Al Dau, Sunrise Crystal Bay, Albatros Palace.

  3. Продумайте экскурсии. Расписание можно составить прямо в отеле — большинство туров доступны с ежедневным выездом.

  4. Берите солнцезащиту и аптечку. Даже зимой солнце обжигает, поэтому крем SPF 30+ и очки обязательны.

  5. Обменивайте валюту в банках. Египетский фунт выгоднее всего покупать не в аэропорту, а в городских обменниках.

Что посмотреть за пределами отеля

Хургада — отличная база для путешествий по Египту. Отсюда легко добраться до знаковых мест страны.

  • Луксор. Поездка в древний город открывает мир фараонов — Карнакский храм, Луксорский храм и Долина Царей производят сильнейшее впечатление.

  • Каир и пирамиды Гизы. Это длинная, но стоящая экскурсия: увидеть Сфинкса и старейшие пирамиды — мечта многих путешественников.

  • Пустынное сафари. Джипы, квадроциклы, ужин в бедуинском поселении и закат среди дюн — одна из самых любимых туристами программ.

  • Монастыри Святого Антония и Святого Павла. Древние святыни в горах, где до сих пор живут монахи, придают поездке особую атмосферу.

Плюсы и минусы Хургады

Плюсы Минусы
Доступные цены на туры Иногда назойливые продавцы
Круглый год тепло Летом слишком жарко
Развитая инфраструктура Не везде качественный интернет
Море без медуз и акул Требуется осторожность с едой
Большой выбор развлечений В высокий сезон — многолюдно

Мифы и правда о Хургаде

Миф: зимой купаться нельзя — море холодное.
Правда: температура воды даже в январе держится около +22 °С, и купаются все.

Миф: в Хургаде опасно для туристов.
Правда: район считается одним из самых безопасных в Египте, особенно в туристических зонах.

А что если поехать с детьми?

Хургада идеально подходит для семейного отдыха. Почти в каждом отеле есть мини-клубы, детские бассейны и анимация. Аквапарки Jungle Aqua Park и Titanic — любимые места для всей семьи. На пляжах пологий вход, нет волн, поэтому малыши купаются без страха.

3 интересных факта

  1. Первые отели в Хургаде появились в 1970-х, когда город был рыбацкой деревушкой.

  2. Здесь снимали сцены для фильмов о подводных приключениях благодаря прозрачности воды.

  3. На острове Гифтун расположена природная заповедная зона с редкими морскими звёздами и черепахами.

Исторический контекст

Когда-то Хургада была небольшим поселением, где добывали жемчуг и ловили рыбу. Всё изменилось после того, как египетское правительство в 1980-х годах решило развивать здесь курортную зону. Сегодня город стал символом египетского туризма и главной точкой притяжения на побережье Красного моря.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
