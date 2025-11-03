Китайская Арктика зовёт: горнолыжный сезон открыт, снег уже ждёт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:25
Туризм

Когда в южных городах Китая ещё цветут хризантемы, а в Приморье только выпадает первый снег, в северной точке Поднебесной, буквально на границе с Россией, уже вовсю свистят лыжные палки и скрипят канаты подъёмников.

Катание на лыжах
Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Катание на лыжах

1 ноября в уезде Мохэ (провинция Хэйлунцзян), соседствующем со Сковородинским районом Амурской области, официально открылся лыжный сезон — один из самых продолжительных в Азии.

Сезон здесь длится практически полгода — с ноября по апрель. Для сравнения, даже знаменитые курорты Чжанцзякоу, принимавшие зимние Олимпийские игры в 2022 году, работают всего около четырёх месяцев.

Самая северная точка Китая — на грани зимы и света

Мохэ — не просто горнолыжный курорт, это символ китайского севера.
Городок расположен у подножия гор Большого Хингана, где зима наступает раньше, чем где-либо в Китае. Здесь стоит знаменитый монумент "Северная точка Китая", и за это Мохэ часто называют "китайской Арктикой".
Температуры зимой опускаются до -40 °C, а снег ложится уже в октябре.

Сезон открыт: лыжи, сноуборд и тёплая одежда напрокат

Хэйлунцзянское телевидение сообщает, что 1 ноября трассы приняли первых лыжников.
В этом году администрация курорта значительно расширила инфраструктуру: туристы могут взять напрокат лыжи, сноуборды, санки и полную зимнюю экипировку, включая пуховики, термоперчатки и защитные очки.

Раньше гости из южных провинций часто приезжали без подходящей одежды — ведь многие из них никогда не видели настоящего снега. Теперь всё можно получить прямо на месте.

Туроператоры отмечают, что доля таких "спонтанных" туристов постоянно растёт.
Многие покупают билеты буквально за день до поездки — стремясь на выходные попасть в "снежную сказку".

От катания до кухни: северный колорит

Зимние развлечения в Мохэ не ограничиваются лыжами. Для тех, кто не готов вставать на доску или не уверенно держится на склоне, предусмотрены катания на санках, поездки на собачьих упряжках, ледяные скульптурные фестивали и ночные экскурсии на северное сияние - ведь это единственное место в Китае, где можно увидеть этот феномен невооружённым глазом.

После активного отдыха туристов ждут рестораны северо-восточной кухни — с горячими клецками цзяоцзы, тушёной говядиной, лапшой хундун и знаменитой китайской похлёбкой "гуобаожоу". На улицах работают точки с уличной едой, где можно согреться чашкой сладкого имбирного чая или попробовать свежие лепёшки с мясом прямо с жаровни.

Мохэ и Амурская область: соседи через реку

Через реку Амур от Мохэ начинается территория России, где находится Сковородинский район Амурской области.
В ясную погоду с некоторых возвышенностей можно увидеть российскую сторону — синие линии тайги и редкие строения на горизонте.

Географическое соседство делает Мохэ естественным туристическим мостом между двумя странами.
Несмотря на то что граница пока остаётся строго контролируемой, интерес к трансграничным маршрутам растёт.
Китайские и российские туроператоры уже обсуждают возможность создания совместных зимних маршрутов, включающих поездки по обоим берегам Амура.

Для жителей Дальнего Востока Мохэ — это удобная альтернатива зарубежным горнолыжным курортам. Можно добраться быстро, визы не нужны, а впечатлений — на годы вперёд.

Где заканчивается день и начинается ночь

Мохэ — одно из тех мест на Земле, где человек особенно остро чувствует циклы природы.
Зимой солнце встаёт поздно и садится уже после трёх часов дня. В декабре на город опускается полярная ночь, а на горизонте появляются пурпурно-зелёные ленты северного сияния.

Эта природная уникальность давно стала частью туристического бренда региона.
Каждый январь здесь проходит Фестиваль северного сияния, во время которого тысячи туристов выстраиваются вдоль замёрзшей реки, чтобы увидеть танец света над горизонтом.

"Когда видишь, как небо загорается, забываешь обо всём. Это как прикосновение к вечности", — рассказывает одна из участниц фестиваля из Харбина.

Зима без конца — и без жалоб

Несмотря на морозы до -40 °C, жители Мохэ утверждают, что привыкли к холоду и даже скучают без него.
Для них зима — это не испытание, а часть культурной идентичности.
Город даже использует это в маркетинге: слоган туристической кампании звучит как "Прикоснись к настоящей зиме".

Для местных предпринимателей длинный сезон — источник стабильного дохода.
Рестораны, прокаты, гостиницы и транспортные компании работают почти без перерывов.
Сюда приезжают не только туристы, но и фотографы, документалисты, блогеры, стремящиеся запечатлеть самый холодный облик Китая.

Гостеприимство под северным солнцем

Туристы отмечают высокий уровень сервиса. В последние годы в Мохэ активно развиваются гостевые дома и мини-отели, где гостей встречают как старых друзей.
В каждом доме — обязательные тапочки, горячий чай и пуховые одеяла.

Местные жители с удовольствием рассказывают легенды о своём крае: о первопоселенцах, о духах тайги и о северном сиянии, которое, по поверью, "приносит счастье тем, кто смотрит на него с добрым сердцем".

Как добраться

Добраться до Мохэ можно на самолёте из Харбина (около двух часов пути) или на ночном поезде, который идёт вдоль заснеженной тайги и рек.
Железнодорожный маршрут сам по себе стал туристическим аттракционом — многие специально выбирают поездку через зимнюю Маньчжурию, чтобы увидеть бесконечные леса и почувствовать дух северного Китая.

Мохэ: зима, которая длится полгода

Сегодня Мохэ называют "столицей холода", но это звание здесь произносят с гордостью.
Именно в этом суровом, искрящемся холоде рождается особое чувство жизни — когда горячий чай кажется вкуснее, небо — ближе, а человек — сильнее.

Для жителей Амурской области, которые видят огни Мохэ буквально через реку, это место становится не просто географическим соседством, а напоминанием о силе зимы и единстве северных народов.

Интересные факты о Мохэ

  • Самый северный город Китая, часто называемый "Полярным Мохэ".

  • Средняя температура января — -30 °C, рекордная — -52,3 °C.

  • Лыжный сезон длится до 180 дней.

  • Здесь можно увидеть северное сияние и полярный день летом.

  • В местном музее хранится капсула с кусочком вечной мерзлоты и моделью "северного дома".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
