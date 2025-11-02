Где море не замерзает, а солнце не садится: север, который ломает привычные представления о России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кольский полуостров — один из самых интересных регионов Европейского Севера России. Здесь встречаются тундра и горы, моря и озёра, полярный день и северное сияние. Этот край привлекает путешественников возможностью увидеть северную природу во всём её многообразии: от суровых гранитных скал до мягких зелёных сопок, от маяков Баренцева моря до уединённых поселков.

Кольский полуостров
Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кольский полуостров

Путешествие сюда требует подготовки и уважения к климату, но наградой становится редкий опыт — увидеть север без фильтров и привычных туристических маршрутов.

Когда ехать и что ожидать от погоды

Лето — лучшее время для путешествия по Кольскому. В июне ещё может лежать снег, зато с конца июля до конца августа наступает полярный день — солнце не садится, и вы можете гулять круглые сутки. Сентябрь — шанс увидеть северное сияние, хотя ночи уже холодные, до нуля и ниже.

Баренцево море непредсказуемо: погода меняется за час. На побережье комфортно перемещаться пешком или на велосипеде — рельеф пологий, а пункты проката в Мурманске доступны круглый год. Главное — подготовиться к ветру и сырости, взять непродуваемую одежду и запас горячего чая в термосе.

Погода в ноябре: короткий день и начало полярной ночи

Море в это время не замерзает, но воздух становится особенно влажным, и погода переменчива: снегопад может смениться дождём, а затем снова морозом. На побережье Баренцева моря дуют сильные порывистые ветра до 20 м/с, поэтому теплоизоляция одежды критична. Ноябрь — не сезон для хайкинга или поездок на велосипеде, зато идеальное время для охоты за северным сиянием. Яркие всполохи появляются почти каждую ясную ночь, особенно в районе Териберки и Ловозерских тундр.

Тем, кто решится поехать в ноябре, стоит планировать маршрут заранее и учитывать, что дороги могут быть обледенелыми, а светлого времени мало. Лучше селиться ближе к Мурманску, где инфраструктура и транспортная доступность выше.

Полуострова Средний и Рыбачий

Эти два полуострова соединены дорогой и представляют собой контрастный калейдоскоп: скалы, болота, луга, следы войны и следы оленей. Самое известное место — скалы "Два брата". Они выглядят как застывшие великаны и идеально подходят для фотосъёмки.

В этих местах можно встретить северных оленей — они спокойно переходят дороги и не боятся людей. На побережье иногда появляются морские обитатели: горбачи, финвалы, полосатики. Встреча с ними — редкость, но впечатления остаются на всю жизнь.

Маяки Баренцева моря: Вайдагубский и Цыпнаволокский

На Немецком мысе уже более века горит огонь Вайдагубского маяка — красная башня, слегка накренившаяся от ветров. Цыпнаволокский маяк выше, пережил войны и реставрации. Эти маяки — не просто навигационные точки, а живые символы северного побережья.

Губа Титовка и Териберка

Губа Титовка, расположенная в 115 километрах от Мурманска, известна своими гранитными фьордами и водой оттенка лазури. Здесь растут черника и морошка, а на берегу лежит настоящий скелет кита — впечатляющее напоминание о могуществе моря.

Териберка остаётся главным туристическим пунктом региона. Из её порта с мая по сентябрь отправляются экскурсии на наблюдение за китами. Но море переменчиво, поэтому стоит одеться по-северному: непромокаемая куртка, флисовая кофта и сапоги из ЭВА спасут от холода и ветра.

Дальние Зеленцы: арктический дайвинг и атмосфера прошлого

Дальние Зеленцы — небольшое поселение на берегу Баренцева моря, когда-то научная станция. Сегодня это место тишины и ветра, где остались корпуса старых лабораторий и деревянные дома 1930-х годов. Главная причина приехать — дайвинг: под водой скрывается насыщенный мир морских звезд, актиній и крабов. Вода прозрачная, но холодная, поэтому гидрокостюм обязателен.

Остров Кильдин

Кильдин — одно из самых уединённых мест Кольского полуострова. Сюда можно попасть только с организованной группой по морю. На острове — вертикальные скалы, редкие растения, остатки старых поселений и озеро с удивительной структурой: верхний слой пресный, нижний — солёный и почти без кислорода. Кильдин — это северный "эксперимент" природы, где тишина кажется осязаемой.

Мыс Святой Нос — граница двух морей

Мыс Святой Нос — уникальное место, где встречаются воды Баренцева и Белого морей. Разница оттенков заметна даже невооружённым глазом. Здесь стоит Святоносский маяк и остатки военных укреплений. Попасть на мыс непросто: нужно заранее оформить пропуска и либо арендовать катер, либо воспользоваться редкими рейсами. Но ради этих видов и ощущения "края земли" стоит приложить усилия.

Практические советы путешественникам

На Кольском важно помнить о трёх вещах: экипировке, связи и документах.

Одежда должна быть многоуровневой: термобельё, флис, непродуваемая куртка. Для пеших маршрутов подойдут трекинговые ботинки или сапоги из ЭВА. Если планируете ночёвку, берите прочную палатку-полусферу, способную выдержать сильный ветер.

В море — спасжилет и запас сухой одежды. На солнце используйте крем с SPF 50 и поляризационные очки: отражённый свет здесь особенно яркий.

Со связью проще всего у оператора "Мегафон" — именно он лучше всего работает в прибрежных зонах. Для посещения закрытых районов, таких как Лиинахамари, пропуска оформляют через "Госуслуги" минимум за две недели.

Таблица: плюсы и минусы путешествия на Кольский полуостров

Плюсы Минусы
Уникальная северная природа, фьорды, маяки Резкая смена погоды, сильный ветер
Возможность увидеть северное сияние Требуется тщательная подготовка
Велосипедные и пешие маршруты Труднодоступность некоторых точек
Отсутствие туристической суеты Ограниченная инфраструктура

FAQ

Когда лучше ехать?
Оптимально — с конца июля до середины сентября. Летом удобнее для походов, а в сентябре можно увидеть северное сияние.

Можно ли путешествовать без автомобиля?
Да, многие маршруты доступны на велосипеде или с помощью местных туроператоров.

Где остановиться?
В Мурманске и Териберке — гостиницы и гостевые дома, на Рыбачьем и Среднем — палаточные лагеря.

Какова температура летом?
Днём +10…+18 °C, ночью может опускаться до +5 °C. На побережье всегда прохладнее.

Нужно ли оформлять пропуска?
Для некоторых районов — да. Например, для Лиинахамари и Кильдина.

Мифы и правда

Миф: на Кольском можно путешествовать только на джипе.
Правда: многие дороги пригодны для легкового автомобиля или велосипеда.

Миф: погода всегда холодная.
Правда: летом бывает до +20 °C, просто ветер делает воздух прохладнее.

Миф: север скучный и однообразный.
Правда: на Кольском меняются пейзажи — от тундры и фьордов до песчаных пляжей и озёр.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
