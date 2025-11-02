Город, где алфавит стал достопримечательностью, а улицы — музеем под открытым небом

Сыктывкар — уютный северный город, где прошлое и современность соединяются в одном ритме. Он стоит на реке Сысоле и является административным центром Республики Коми. Основанный в 1780 году как Усть-Сысольск — "город у Сысолы" на языке коми, он получил нынешнее имя в 1930-м. Приехать сюда стоит хотя бы на пару дней, чтобы узнать больше о народе коми, его письменности, традициях и языке, который до сих пор звучит на улицах.

Фото: commons.wikimedia.org by Синьковская Светлана Александровна, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Национальная галерея Республики Коми

Прогулка по центру

Начать знакомство лучше всего с прогулки. Центр Сыктывкара компактный, и почти все достопримечательности находятся рядом друг с другом. Летом здесь много зелени, а зимой город превращается в открытку из снега и огней.

Парк культуры и отдыха имени Кирова

Парк вдоль Сысолы — любимое место жителей. Его открыли в 1934 году, а в 2016-м обновили: укрепили берег, проложили дорожки и сделали современную набережную. Здесь можно кататься на роликах и скейтборде, заниматься воркаутом или просто гулять. В беседке под открытым небом стоит пианино, на котором каждый может сыграть свою мелодию.

Памятник букве Ö

На пересечении Первомайской и Бабушкина, рядом с Театром драмы, установлен необычный монумент — буква Ö из коми-алфавита. Она почти исчезла из печати, но остаётся частью живой речи. Этот символ напоминает о сохранении языка и культурной идентичности народа Коми.

Купеческий сундук и старинные улицы

На улице Советской можно увидеть памятник купеческому сундуку — напоминание о тех временах, когда Усть-Сысольск был городом торговцев. Рядом — небольшой сквер и стенды с историей улицы. Здесь формировался центр старого города, и многие каменные дома сохранили черты XIX века.

Грибной переулок

Самая необычная достопримечательность города — переулок шириной всего 10 сантиметров. Его называют Грибным. Возле дома № 17 на улице Куратова стоит табличка с трёхъязычным указателем и скульптура грибов — символ природного богатства Коми. Сам проход представляет собой узкий зазор между зданиями, но внимание туристов неизменно привлекает.

Памятник коми-азбуке Анбур

На углу улиц Карла Маркса и Орджоникидзе установлен памятник древней письменности. На полукруглой стене выбиты слова "Сыктывкар" — с одной стороны на кириллице, с другой на анбуре — алфавите XIV века, созданном святым Стефаном Пермским. У подножия памятника — таблица с буквами и их звучанием.

Культура и музеи

Сыктывкар — не только административный, но и культурный центр региона. Здесь собраны главные музеи и галереи Республики Коми, и все они находятся в шаговой доступности друг от друга.

Национальный музей Республики Коми

Основанный в 1911 году, он хранит более ста тысяч экспонатов. В разных корпусах можно увидеть археологические находки, редкие иконы, образцы минералов и этнографические коллекции. В отделе этнографии показывают, как жили и работали коми-крестьяне, какие песни пели и какие предметы окружали их в быту. В здании бывшего Торгового дома Кузьбожева открыта экспозиция о природе края: минералы, растения, животные.

Литературный музей Ивана Куратова

Музей расположен в особняке купца Суханова — старейшем каменном доме города. Здесь жила семья, благодаря которой Усть-Сысольск получил статус города. Теперь в этих стенах рассказывают о первом поэте народа Коми, его жизни и языке. Посетители могут полистать современные книги и выпить кофе прямо в зале.

Дом-музей Ивана Морозова

Небольшой деревянный дом у парка Кирова — копия родительского дома известного коми-политика. Внутри сохранили предметы быта XX века: русскую печь, сундуки, буфет. Экскурсия стоит около 100 ₽, а на праздники проходят тематические встречи и театрализованные представления.

Национальная галерея Республики Коми

Главный художественный музей региона разместился в старинном здании бывшего духовного училища. В коллекции — более десяти тысяч произведений: русская и зарубежная живопись, иконопись, скульптура и декоративное искусство Коми XX века. Особое место занимают картины Рема и Елены Ермолиных, посвящённые северным пейзажам.

Музей Раисы Сметаниной

Имя четырёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам носит небольшой музей в её доме на улице Тентюковской. Здесь можно увидеть спортивные награды, фотографии, формы и инвентарь разных лет. Вход свободный, экскурсия с гидом стоит 500 ₽.

Геологический музей имени Александра Чернова

Он находится в Институте геологии. Экспозиция знакомит с минералами, ископаемыми и историей геологических открытий в Коми. Посетители могут увидеть карты, образцы угля, нефти и редких пород. Музей открыт по будням, билет символический.

Плюсы и минусы путешествия в Сыктывкар

Плюсы Минусы Уютный компактный центр, всё рядом Погода переменчивая, особенно зимой Богатая культура и история народа Коми Небольшой выбор ресторанов и кафе Множество музеев и памятников Зимой короткий световой день Удобная транспортная доступность Небольшое количество гостиниц среднего уровня

Советы путешественникам

Добраться до города просто: в Сыктывкаре есть аэропорт в черте города, до центра — 20 минут пешком. Сюда также ходят поезда и автобусы из Кирова и соседних регионов.

Чтобы посмотреть достопримечательности без спешки, лучше останавливаться в Центральном районе — между улицами Орджоникидзе, Кирова, Пушкина и Октябрьским проспектом. Отсюда можно пешком дойти до всех музеев.

Мифы и правда

Миф: Сыктывкар — скучный провинциальный город.

Правда: Это место с богатой историей, национальной культурой и современным темпом жизни.

Миф: Коми-язык почти исчез.

Правда: Его до сих пор преподают в школах, а вывески в центре города дублируются на двух языках.

Миф: В Сыктывкаре нечего делать зимой.

Правда: Зимой здесь проходят фестивали, ярмарки и ледовые скульптуры, а парк Кирова превращается в каток.

FAQ

Какое время года лучше для поездки?

Лето — для прогулок по набережной и парковым аллеям. Зимой город особенно красив, но стоит одеваться теплее: температура может опускаться ниже -20 °C.

Сколько дней нужно на осмотр?

Двух-трёх дней достаточно, чтобы увидеть центр, музеи и галерею.

Можно ли познакомиться с культурой народа Коми за короткое время?

Да. Для этого достаточно посетить Национальный музей, памятник Анбур и Литературный музей Куратова.